Почему российские офицеры-наблюдатели решили покинуть Донбасс?

Россия объявила, что выходит из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), который работает с 2014 года в городе Соледар Донецкой области. В состав СЦКК входили 75 офицеров из России и представители Украины. Основная задача центра — следить за соблюдением Минских соглашений, суть которых в установлении мира в регионе путем прекращения огня, вывода войск, объявления амнистии, обмена пленными и так далее. «Новая газета» собрала высказывания России и Украины о причинах выхода Москва из СЦКК.

Россия

И украинская, и российская стороны неоднократно обменивались обвинениями в срыве минских договоренностей. Москва и Киев заявляли, что пункты достигнутого соглашения не выполняются.

Однако 7 декабря на ежегодной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене глава МИД России Сергей Лавров вдруг заявил, что российских офицеров из СЦКК поставили в «нестерпимые условия», из-за чего российская сторона может полностью прекратить работу в организации. Через несколько дней из МИД снова прозвучали предупреждения: дальнейшие участие России в СЦКК «висит на волоске из-за неконструктивного подхода украинской стороны», сказал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. О том, что у Украины «нет никакого желания реализовывать минские соглашения» президент России Владимир Путин в очередной раз заявил во время своей большой пресс-конференции 14 декабря.

Спустя четыре дня департамент информации и печати МИД выпустил комментарий, что Россия уходит из СЦКК. Там вновь пояснили, что Москва сталкивалась с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.

«Так, Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК. Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской Контактной группы, либо в «нормандском формате» успеха не имели», — говорится в сообщении.

В департаменте МИДа заявили, что украинская сторона сознательно создавала для военнослужащих «напряженную морально-психологическую обстановку», чинила препятствия, запрещала общаться с местным населением, а также были случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к российским коллегам.

«В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории», — следует из комментария.

В качестве еще одной причины Москва назвала планы Киева с 1 января 2018 года обязать всех российских граждан «заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям».

Это, по мнению российской стороны, не соответствует положениям Соглашения между Москвой и Киевом о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины. Попытки решить вопрос Киев «проигнорировал», поэтому «вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону».

В свою очередь, в Минобороны России заняли более жесткую позицию, там действия украинской стороны назвали «откровенно дискриминационными», причем они, по мнению военных, носят системный характер. В министерстве утверждают, что ограничения доходили вплоть до «вопросов элементарной жизнедеятельности».

«Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении, а правильнее будет сказать «под конвоем», вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на 10 минут в конце каждого часа», — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

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Украина

Заявление Москвы в МИД Украины встретили с возмущением, происходящее назвали «беспрецедентным шагом» и «очередной провокацией». Во внешнеполитическом ведомстве объяснили действия России попыткой снять с себя любую ответственность «как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего (украинского — прим. ред.) государства».

Более того, МИД Украины считает, что «Москва не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать так называемый "прямой диалог" с боевиками незаконных вооруженных формирований». В свою очередь, украинское Министерство обороны отрицает пренебрежительное отношение к российским военным и называет заявления Москвы «инсинуациями».

Прокомментировал ситуацию и экс-премьер Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. Он считает, что это «попытка России поставить Украину и весь западный мир в ситуацию, когда Россия будет навязывать свои правила относительно введения миротворцев на территорию Донецка и Луганска», а также что Путин использует это все в предвыборных целях. Политик уверен, что «Россия никогда не смирится с тем, что Украина выбрала свой путь — подписала Соглашение об ассоциации с ЕС».

Его коллега, депутат Верховной рады Украины восьмого созыва от «Народного фронта», Дмитрий Тымчук в своем фейсбуке также высказался о том, почему Россия прекратила участие в СЦКК.

По его мнению, во-первых, это «ответ на новый мощный пакет санкций, который готовят США с февраля 2018-го». Во-вторых, «попытка протянуть свою версию миротворческой миссии на Донбассе».

В-третьих, «отзыв офицеров Вооруженных сил России из СЦКК делает Совместный центр по сути еще одним инструментом «легализации» «ЛДНР» (самопровозглашенные непризнанные Луганская и Донецкая народные республики). Т.е. в СЦКК, по задумке Москвы, останутся «один на один» представители украинской стороны и "ЛДНР"», — заявил Тымчук. Отметим, что в пресс-службе народной милиции ЛНР уже сообщили, что создали представительство провозглашенной ЛНР при СЦКК в Донбассе.