Лишнее знание

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) располагался в престижном районе Москвы, в двух шагах от метро «Профсоюзная». В январе 2015 года огромное здание, в котором с 70-х годов размещалась крупнейшая в стране специализированная библиотека, неожиданно сгорело. Сразу поползли слухи, что это не случайно. Мол, слишком неэффективно ученые использовали свои площади, и что теперь тут будет торговый центр. Ответственным за случившееся сделали директора института, академика Юрия Пивоварова, а в правительстве тем временем вроде бы согласовали планы по восстановлению здания.

В 2017 году РАН трясло, весной были сорваны выборы президента академии, но к концу года все благополучно разрешилось избранием физика Александра Сергеева — руководителя успешного нижегородского Института прикладной физики, в политических скандалах ранее не замеченного. Сергеев пообещал начать все с чистого листа и вернуть академии престиж. Его рассуждения на этот счет звучат крайне убедительно, так что даже давние критики РАН на время вынуждены были умолкнуть и посмотреть, что из этого выйдет.

И вот 15 декабря состоялось заседание президиума РАН, на котором обсуждались планы нового руководства. Сразу несколько участников совещания внесли предложение о ликвидации многострадального ИНИОНа, мотивируя это тем, что его функции в структуре нынешней академии не ясны. Доля правды в этих рассуждениях есть: ИНИОН в первую очередь библиотека, куда в советское время приезжали за информацией ученые — специалисты по социологии, философии, политическим наукам. Сейчас любые новые тексты по социальным наукам, как правило, доступны в интернете, через специальные академические подписки. Так что ответ на вопрос, какую функцию мог бы сейчас выполнять ИНИОН, в самом деле является дискуссионным. Но при этом совершенно ясно, что если бы здание института не сгорело, этот вопрос в такой форме бы не поднимался. Так что академики, выступающие за ликвидацию «информации по общественным наукам», невольно выступают в роли варваров: пользуясь пожаром, они предлагают «окончательное решение».

Официальной информации об этом конфликте в РАН нет, об обсуждении ликвидации ИНИОНа написал в своем фейсбуке главный научный сотрудник Института Европы Юрий Борко. Когда информация попала в прессу, днем 19 декабря Борко удалил свой пост.

Ситуация вокруг ИНИОНа имеет вполне ясный политический смысл. В нынешнем году уже была фактически парализована деятельность одного из ключевых учебных заведений, специализирующихся на социальных науках, — Европейского университета в Санкт-Петербурге. Это произошло, несмотря на личное вмешательство президента России, дававшего распоряжения поддержать университет. Когда участники совещания в президиуме РАН заявляют, что «не знают, чем занимается ИНИОН», они лишь продолжают курс на демонтаж современного социального знания в России. Стране в новейших условиях вновь, как и в советские времена, не нужна социология. Во-первых, по той причине, что социологи все время дают объективную информацию об обществе, которая расходится с идеологией и пропагандой. В этом смысле их наука столь же неуместна сегодня, как и свободная профессиональная пресса. Во-вторых, социология не может быть поставлена под ружье и обслуживать интересы ОПК, что в логике начальства делает ее бесполезной для «защиты суверенитета» или хотя бы технологической модернизации. На выходе мы снова получаем афоризм, который приписывают Андропову: мы, мол, не знаем страны, в которой живем.

Позиция нового президента РАН Александра Сергеева при этом, насколько известно «Новой газете», является более взвешенной. Он рассуждает о том, что нужно изучать мировой опыт: как в мире организована работа современных специализированных библиотек, в том числе предназначенных для социологов. То есть как обновить работу ИНИОНа, а не ликвидировать его. Не довольствоваться лозунгом «мы не знаем, чем они занимаются», а предложить модель развития. Этот взгляд на проблему оставляет надежду.