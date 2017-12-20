Незамеченные мальчики. И девочки тоже

Новости бьют ключом, это так. Информация хлещет. Но вот топ новостей, список замеченного и не замеченного нацией — ​формируем мы: сто сорок с лишним миллионов населения Российской Федерации. Выбирая этот топ из огромного разнотравья жизни. И выбор наш — ​сейчас, в эпоху соцсетей, уже безусловно — ​кое-что говорит о нас самих.

Итак, замеченный Отечеством мальчик… кажется, самый замеченный Отечеством в 2017 году — ​десятиклассник Коля Десятниченко из Нового Уренгоя. Славен теперь прогремевшей от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая речью в бундестаге. Взволновались сенаторы и телеведущие. Уральский блогер попросил ФСБ проверить дитя. Депутат Ямало-Ненецкого законодательного собрания от КПРФ Елена Кукушкина направила запрос в городской департамент образования с просьбой «сообщить, кем принималось решение о направлении данного ученика в город Бундестаг»… и отговорилась от общенационального хохота ссылкой на опечатку помощницы. Впрочем, хватит: все следили, спорили, хохотали. Про Колю знаем.

Теперь — ​не замеченные отечеством мальчики. И девочки тоже. Разного возраста не замеченные РФ‑2017 девочки и мальчики… В диапазоне от девяти до шестнадцати лет.

Вот 12 декабря опубликована новость. В топы не вошла и бума в ФБ не вызвала. Все российские школьники, принявшие участие в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Амстердаме, получили там золотые медали. Шестеро мальчишек не старше 15 лет из Москвы, Вологды и Саранска. Один из них — ​Григорий Бобков, сын физиков из Черноголовки, — ​стал абсолютным чемпионом: 94,25 балла из 100 возможных. Готовили их к олимпиаде преподаватели московского Физтеха. И никаких легионеров, допингов, рейтингов… Все тихо.

24 июля 2017 года опубликована другая новость. Пятеро старшеклассников — ​команда России на Международной физической олимпиаде в Цюрихе — ​вернулись с пятью золотыми медалями. Готовили их тоже в МФТИ. Родом физики-олимпийцы — ​из Москвы, Петербурга, Пермского края, Воронежской области, Республики Коми. Похоже, не все лучшие школы страны расположены в пределах Садового кольца? Ведь до всероссийских олимпиад и центра МФТИ по работе с одаренными детьми ребят еще вести следовало: восемь—девять лет, с первого класса…

По ФБ чуть погуляла фотография: серьезные мальчишки в синих блейзерах, с медалями на шеях развернули российский триколор на какой-то вокзальной лестнице. Вот и весь резонанс.

И на Международной математической олимпиаде школьников 2017 года шесть российских подростков взяли шесть медалей. И на Международной химической олимпиаде старшеклассников 2017 года абсолютным победителем стал москвич Александр Жигалин.

минобрнауки.рф

Вновь: не только из двух столиц были гимназисты. География их школ — ​от Казани до Тюмени.

Самая радостная — ​как по мне — ​из всех не замеченных отечеством новостей опубликована 5 декабря на совсем не восторженном, патриотическим настроем не отмеченном сайте Polit.ru.

По итогам международного исследования PIRLS учащиеся четвертых классов российских школ показали лучшие в мире результаты по чтению среди сверстников. Российская начальная школа «вырвала победу» у школ Гонконга: большая страна — ​против маленькой, страна отчаянных социальных контрастов против куда более благополучного и однородного города-государства…

«Сдавали тест» PIRLS дети из 206 школ 42 регионов РФ. Но кто ж их заметил?! Все патриотические силы 5 декабря были заняты проверкой Коли Десятниченко на благонадежность.

…Точно у нас тут существуют, в параллельном пространстве живут и своими путями развиваются две страны. Об одной России — ​и именно той, в которой хочется жить! — ​еще в 2000 году написал очерк «Дама с задачкой» журналист «Новой газеты» Игорь Домников (1959–2000).

Это была ода гимназии г. Новосибирска. Рассказ о том, «как именно из тургеневских девушек вырастают некрасовские женщины, останавливающие коней табунами и сеющие меж ними доброе и вечное. И почему все это трудное десятилетие в стране только, кажется, учителя и работали до посинения и забесплатно и даже вырастили нам новое толковое поколение».

Ода с очень точным выводом: «Только ленивый не призывал придумать «общенациональную идею». Не кажется ли вам, что российские учителя тайно от всех откопали что-то действительно похожее на «идею»? Сами ею прониклись и пользуются в одиночестве?» «Дама с задачкой» была одним из последних текстов Игоря Домникова. 12 мая 2000 года Игорь был избит — ​по заказу губернского чиновника, «обиженного» другими очерками Домникова. 16 июля того же года он скончался.

Но мысли его о российских учителях из очерка 2000 года, похоже, верны до сих пор. И «хроника незамеченных побед» 2017 года — ​с этими медалями будущих биологов-физиков-химиков, с этим все­светным тестом по чтению для четвероклашек, с серьезными румяными лицами мальчишек и мятым пиджаком «тренера»-физтеховца, стоящего среди них, с этим триколором, развернутым на вокзальной лестнице г. Цюриха, — ​подтверждение тому.

Да, видимо, в этой «школьной», «ботанической» РФ и откопали национальную идею. Пронесли через страхи и нищету 1990-х, через бедность и равнодушие нового века. Мало кем замеченные.

На виду — ​другой патриотизм. Ведущий свою родословную в общем-то от приснопамятного Лени Голубкова. «Патриотизм» обывателя, освобожденного от знания и вменяемой профессии. Агрессивная бдительность лузера, которому нечем заняться и не к чему себя приложить, — ​именно по этой причине. И он прикапывается к обидчикам 28 панфиловцев и государя императора, пишет запросы касаемо «города Бундестага», клеит державные стикеры на импортный внедорожник.

Обе эти России, кажется, — ​довольно маленькие. Одна живет тихо. Другая — ​громко.

А нам, «молчаливому большинству», все равно придется решить: которая из них — ​наша?