Незамеченные мальчики. И девочки тоже
В 2017 году Россия завоевала дюжину олимпийских медалей. Личных и командных
Елена Дьяковаобозреватель
Новости бьют ключом, это так. Информация хлещет. Но вот топ новостей, список замеченного и не замеченного нацией — формируем мы: сто сорок с лишним миллионов населения Российской Федерации. Выбирая этот топ из огромного разнотравья жизни. И выбор наш — сейчас, в эпоху соцсетей, уже безусловно — кое-что говорит о нас самих.
Итак, замеченный Отечеством мальчик… кажется, самый замеченный Отечеством в 2017 году — десятиклассник Коля Десятниченко из Нового Уренгоя. Славен теперь прогремевшей от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая речью в бундестаге. Взволновались сенаторы и телеведущие. Уральский блогер попросил ФСБ проверить дитя. Депутат Ямало-Ненецкого законодательного собрания от КПРФ Елена Кукушкина направила запрос в городской департамент образования с просьбой «сообщить, кем принималось решение о направлении данного ученика в город Бундестаг»… и отговорилась от общенационального хохота ссылкой на опечатку помощницы. Впрочем, хватит: все следили, спорили, хохотали. Про Колю знаем.
Теперь — не замеченные отечеством мальчики. И девочки тоже. Разного возраста не замеченные РФ‑2017 девочки и мальчики… В диапазоне от девяти до шестнадцати лет.
Вот 12 декабря опубликована новость. В топы не вошла и бума в ФБ не вызвала. Все российские школьники, принявшие участие в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Амстердаме, получили там золотые медали. Шестеро мальчишек не старше 15 лет из Москвы, Вологды и Саранска. Один из них — Григорий Бобков, сын физиков из Черноголовки, — стал абсолютным чемпионом: 94,25 балла из 100 возможных. Готовили их к олимпиаде преподаватели московского Физтеха. И никаких легионеров, допингов, рейтингов… Все тихо.
24 июля 2017 года опубликована другая новость. Пятеро старшеклассников — команда России на Международной физической олимпиаде в Цюрихе — вернулись с пятью золотыми медалями. Готовили их тоже в МФТИ. Родом физики-олимпийцы — из Москвы, Петербурга, Пермского края, Воронежской области, Республики Коми. Похоже, не все лучшие школы страны расположены в пределах Садового кольца? Ведь до всероссийских олимпиад и центра МФТИ по работе с одаренными детьми ребят еще вести следовало: восемь—девять лет, с первого класса…
По ФБ чуть погуляла фотография: серьезные мальчишки в синих блейзерах, с медалями на шеях развернули российский триколор на какой-то вокзальной лестнице. Вот и весь резонанс.
И на Международной математической олимпиаде школьников 2017 года шесть российских подростков взяли шесть медалей. И на Международной химической олимпиаде старшеклассников 2017 года абсолютным победителем стал москвич Александр Жигалин.
Вновь: не только из двух столиц были гимназисты. География их школ — от Казани до Тюмени.
Самая радостная — как по мне — из всех не замеченных отечеством новостей опубликована 5 декабря на совсем не восторженном, патриотическим настроем не отмеченном сайте Polit.ru.
По итогам международного исследования PIRLS учащиеся четвертых классов российских школ показали лучшие в мире результаты по чтению среди сверстников. Российская начальная школа «вырвала победу» у школ Гонконга: большая страна — против маленькой, страна отчаянных социальных контрастов против куда более благополучного и однородного города-государства…
«Сдавали тест» PIRLS дети из 206 школ 42 регионов РФ. Но кто ж их заметил?! Все патриотические силы 5 декабря были заняты проверкой Коли Десятниченко на благонадежность.
…Точно у нас тут существуют, в параллельном пространстве живут и своими путями развиваются две страны. Об одной России — и именно той, в которой хочется жить! — еще в 2000 году написал очерк «Дама с задачкой» журналист «Новой газеты» Игорь Домников (1959–2000).
Это была ода гимназии г. Новосибирска. Рассказ о том, «как именно из тургеневских девушек вырастают некрасовские женщины, останавливающие коней табунами и сеющие меж ними доброе и вечное. И почему все это трудное десятилетие в стране только, кажется, учителя и работали до посинения и забесплатно и даже вырастили нам новое толковое поколение».
Ода с очень точным выводом: «Только ленивый не призывал придумать «общенациональную идею». Не кажется ли вам, что российские учителя тайно от всех откопали что-то действительно похожее на «идею»? Сами ею прониклись и пользуются в одиночестве?» «Дама с задачкой» была одним из последних текстов Игоря Домникова. 12 мая 2000 года Игорь был избит — по заказу губернского чиновника, «обиженного» другими очерками Домникова. 16 июля того же года он скончался.
Но мысли его о российских учителях из очерка 2000 года, похоже, верны до сих пор. И «хроника незамеченных побед» 2017 года — с этими медалями будущих биологов-физиков-химиков, с этим всесветным тестом по чтению для четвероклашек, с серьезными румяными лицами мальчишек и мятым пиджаком «тренера»-физтеховца, стоящего среди них, с этим триколором, развернутым на вокзальной лестнице г. Цюриха, — подтверждение тому.
Да, видимо, в этой «школьной», «ботанической» РФ и откопали национальную идею. Пронесли через страхи и нищету 1990-х, через бедность и равнодушие нового века. Мало кем замеченные.
На виду — другой патриотизм. Ведущий свою родословную в общем-то от приснопамятного Лени Голубкова. «Патриотизм» обывателя, освобожденного от знания и вменяемой профессии. Агрессивная бдительность лузера, которому нечем заняться и не к чему себя приложить, — именно по этой причине. И он прикапывается к обидчикам 28 панфиловцев и государя императора, пишет запросы касаемо «города Бундестага», клеит державные стикеры на импортный внедорожник.
Обе эти России, кажется, — довольно маленькие. Одна живет тихо. Другая — громко.
А нам, «молчаливому большинству», все равно придется решить: которая из них — наша?