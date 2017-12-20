Оптимистическая аномалия

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Составы у всех были на 80–90% олимпийские, в поддавки никто не играл, интрига сохранялась до последнего матча. Главный приз хозяева взяли впервые за три последних предолимпийских декабря.

Это была жесткая проверка и хорошая охота, трижды собиравшая аншлаги в «ВТБ Ледовом дворце». Это был праздник для зрителей, которых два последних турнира подряд кормили песнями о новой «Красной машине», чего сборная России не подтверждала ни результатом, ни игрой.

Нынче визга было поменьше, а толку побольше. За три матча хозяева пропустили всего одну шайбу — от «Тре Крунур». Канадцам забросили две «сухие», финнам — три. Горячие головы тут же решили, что олимпийское золото у России уже в кармане, но опыт подсказывает, что ничего нет вреднее упоительного оптимизма. Плавали, знаем.

Болельщику в массе своей все равно, кто в каком клубе играет. Он не задается вопросом, отчего на генеральный прогон под началом Олега Знарка вышли сплошные армейцы двух столиц. Абсолютную гегемонию нарушал разве что магнитогорский гигант Василий Кошечкин, не­ожиданно возвращенный на пост первого номера в стартовом матче со шведами и ставший лучшим в главном матче турнира против «Кленовых листьев».

Знарок согласился на квазисоветский вариант — ему и отвечать за него вместе с теми, кто придумал собрать в двух клубах всех лучших. Готовые звенья и связки, по идее, должны были быть сыграны до автоматизма, на деле же на первый план вышли скорость, физика, борьба и еще раз борьба. Питерские креативщики забыли друг о друге и бились не хуже, чем армейские силовики. Команда выглядела зло и боевито — как когда-то под началом Знарка лихое «Динамо», взявшее два Кубка Гагарина. Это подкупало и заводило, этого хватило, чтобы сломить сопротивление трех неуступчивых конкурентов. Когда удавалось поймать соперников на контратаке, зал заходился в экстазе. Оборонялись неплохо, но если бы не Кошечкин, канадцы бы так просто игру не отдали.

А вот мысль обнаруживалась с трудом, слабовато было и с нестандартными ходами. Павла Дацюка из-за недолеченной травмы в составе не оказалось, вернувшийся из-за океана Вадим Щипачев получил глупейший матч-штраф в начале игры с канадцами, а больше «дирижировать» оказалось некому. Поэтому из 13 попыток реализовать большинство с грехом пополам удалась всего одна. Правда, ставшая победной в самой ожидаемой встрече.

Конечно, есть соблазн спроектировать итоги юбилейного, 50-го турнира на Пхенчхан. В новейшие времена от любой игравшей в декабрьской Москве сборной к олимпийскому февралю оставались рожки да ножки — в дело вступали энхаэловцы. Нынче, когда «репетировали» именно будущие олимпийцы, Россия стала первой, а Канада всего лишь пятой

Канада была русской, вернее, в основном российской, то есть собравшей хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиге. Лидеры в своих клубах, в Москве они были похожи на настоящих канадцев лишь в игре с россиянами — тут они вложились почти по полной. Но их главный тренер Уилли Дежарден теперь наверняка будет пытаться отыскать скрытые резервы, чтобы добавить изрядно возрастному составу молодости и драйва. Ничего и ни для кого еще не предопределено.

А еще в Москве зажигала сборная будущих хозяев Олимпиады. Только этой экзотики и не хватало. Корейцы, конечно, все три матча проиграли. Но надо было видеть, какими обескураженными выглядели родоначальники хоккея, когда форвард по имени Ким Сан Вук дважды на пятачке разобрался с ними, как с детьми. Правда, сиреной на первый перерыв аномалия и закончилась.

…На форме мужской сборной России в Пхенчхане вместо герба будет силуэт хоккеиста. А вот женская сборная еще неизвестно, поедет ли в Пхенчхан вообще — шесть россиянок Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил отстранены пожизненно. Тут, увы, ничего нового.