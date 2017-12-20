Оптимистическая аномалия
Хоккейная сборная России на Кубке Первого канала победила главных конкурентов по олимпийскому турниру в Пхенчхане
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Составы у всех были на 80–90% олимпийские, в поддавки никто не играл, интрига сохранялась до последнего матча. Главный приз хозяева взяли впервые за три последних предолимпийских декабря.
Это была жесткая проверка и хорошая охота, трижды собиравшая аншлаги в «ВТБ Ледовом дворце». Это был праздник для зрителей, которых два последних турнира подряд кормили песнями о новой «Красной машине», чего сборная России не подтверждала ни результатом, ни игрой.
Нынче визга было поменьше, а толку побольше. За три матча хозяева пропустили всего одну шайбу — от «Тре Крунур». Канадцам забросили две «сухие», финнам — три. Горячие головы тут же решили, что олимпийское золото у России уже в кармане, но опыт подсказывает, что ничего нет вреднее упоительного оптимизма. Плавали, знаем.
Болельщику в массе своей все равно, кто в каком клубе играет. Он не задается вопросом, отчего на генеральный прогон под началом Олега Знарка вышли сплошные армейцы двух столиц. Абсолютную гегемонию нарушал разве что магнитогорский гигант Василий Кошечкин, неожиданно возвращенный на пост первого номера в стартовом матче со шведами и ставший лучшим в главном матче турнира против «Кленовых листьев».
Знарок согласился на квазисоветский вариант — ему и отвечать за него вместе с теми, кто придумал собрать в двух клубах всех лучших. Готовые звенья и связки, по идее, должны были быть сыграны до автоматизма, на деле же на первый план вышли скорость, физика, борьба и еще раз борьба. Питерские креативщики забыли друг о друге и бились не хуже, чем армейские силовики. Команда выглядела зло и боевито — как когда-то под началом Знарка лихое «Динамо», взявшее два Кубка Гагарина. Это подкупало и заводило, этого хватило, чтобы сломить сопротивление трех неуступчивых конкурентов. Когда удавалось поймать соперников на контратаке, зал заходился в экстазе. Оборонялись неплохо, но если бы не Кошечкин, канадцы бы так просто игру не отдали.
А вот мысль обнаруживалась с трудом, слабовато было и с нестандартными ходами. Павла Дацюка из-за недолеченной травмы в составе не оказалось, вернувшийся из-за океана Вадим Щипачев получил глупейший матч-штраф в начале игры с канадцами, а больше «дирижировать» оказалось некому. Поэтому из 13 попыток реализовать большинство с грехом пополам удалась всего одна. Правда, ставшая победной в самой ожидаемой встрече.
Конечно, есть соблазн спроектировать итоги юбилейного, 50-го турнира на Пхенчхан. В новейшие времена от любой игравшей в декабрьской Москве сборной к олимпийскому февралю оставались рожки да ножки — в дело вступали энхаэловцы. Нынче, когда «репетировали» именно будущие олимпийцы, Россия стала первой, а Канада всего лишь пятой
Канада была русской, вернее, в основном российской, то есть собравшей хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиге. Лидеры в своих клубах, в Москве они были похожи на настоящих канадцев лишь в игре с россиянами — тут они вложились почти по полной. Но их главный тренер Уилли Дежарден теперь наверняка будет пытаться отыскать скрытые резервы, чтобы добавить изрядно возрастному составу молодости и драйва. Ничего и ни для кого еще не предопределено.
А еще в Москве зажигала сборная будущих хозяев Олимпиады. Только этой экзотики и не хватало. Корейцы, конечно, все три матча проиграли. Но надо было видеть, какими обескураженными выглядели родоначальники хоккея, когда форвард по имени Ким Сан Вук дважды на пятачке разобрался с ними, как с детьми. Правда, сиреной на первый перерыв аномалия и закончилась.
…На форме мужской сборной России в Пхенчхане вместо герба будет силуэт хоккеиста. А вот женская сборная еще неизвестно, поедет ли в Пхенчхан вообще — шесть россиянок Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил отстранены пожизненно. Тут, увы, ничего нового.