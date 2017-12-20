Разведка словом

Финская ежедневная газета Helsingin Sanomat оказалась в центре скандала после публикации статьи под заголовком «Секретное место Финляндии», выстроенной на утечках информации о работе разведки — в частности, о возможной слежке за российскими военными.

Президент страны Саули Ниинисте назвал эту публикацию угрозой национальной безопасности, в отношении газеты ведется досудебное расследование, а к одному из ее авторов в воскресенье пришли с обыском.

Статья была опубликована в субботу — в ней речь идет о деятельности Центра радиоэлектронной разведки оборонительных сил, расположенном в городе Тиккакоски.

Авторы ссылаются на ряд секретных документов, датированных разными годами: с 2004-го по 2010-й. Согласно статье, сотрудников Центра больше всего интересовала Россия и, в частности, проект газопровода «Северный поток» — прежде всего возможность установить на него различные системы слежения за российскими военными на территории бывшего Ленинградского военного округа.

Статья вызвала много возмущенных откликов в соцсетях — не по поводу России, а из-за информации о том, что сотрудники Центра могли отслеживать сообщения и интернет-трафик финских граждан. Вообще, кибербезопасность, согласно приведенным документам, является одной из главных задач Центра — речь идет об инвестировании в эту сферу 200 миллионов евро.

На статью тут же отреагировало высшее руководство страны. «Раскрытие содержания документов с наивысшим уровнем государственной секретности критично для нашей безопасности и может нанести существенный ущерб», — заявил президент Сауле Ниинисте.

В отношении газеты уже начато досудебное расследование: представитель Национального бюро расследований Финляндии сообщил в своем твиттере, что задача правоохранительных органов — проверить, можно ли считать публикацию статьи разглашением государственной тайны.

В воскресенье к одному из авторов статьи, журналистке Лауре Халминен, пришли с обыском, как рассказала сама автор в публикации в Helsingin Sanomat, — без ордера. По словам журналистки, осознав резонанс, вызванный статьей, она попыталась разбить свой ноутбук, чтобы уничтожить следы общения с источником, передавшим ей информацию, и защитить его от возможного уголовного преследования. Ноутбук начал дымиться — Лаура Халминен вызвала пожарных, которые приехали вместе с бригадой полиции, а они, в свою очередь, вызвали подкрепление. В ходе обыска у журналистки изъяли компьютер, телефон, планшет и несколько флешек.

В ответ на действия полиции главный редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми написал открытое письмо, в котором объяснил, что эта публикация особенно важна сейчас, когда готовятся поправки к закону о разведке, которые существенно расширят полномочия спецслужб — в том числе позволят им контролировать интернет-трафик.

При этом главный редактор признает, что необходимость публикации секретных документов не была достаточно аргументирована в статье. «Если бы использование секретных документов было обосновано более четко, это помогло бы читателям найти связь между опубликованной информацией и поправками к законодательству о разведке», — написал он. При этом Кайус Ниемли подчеркнул, что редакция опубликовала только часть информации, имеющейся в документах.

На сторону газеты и Лауры Халминен встал Союз журналистов Финляндии. «У людей есть право знать — в частности, то, что касается разведки, — объяснил корреспонденту «Новой газеты» свою позицию омбудсмен Союза Юха Рикола. — Насколько мы знаем, у Лауры прошел обыск. Они ищут того, кто передал ей эти секретные документы. Это значит, что полиция пытается нарушить неприкосновенность источника информации. Мы считаем, что это недопустимо с точки зрения прозрачности и свободы прессы. Лаура в этой ситуации выполняла свой профессиональный долг».

Кайус Ниемли также назвал действия правоохранительных органов «беспрецедентными» для страны, которая считает себя одним из лидеров по степени свободы слова. Кстати, в рейтинге свободы прессы, подготовленном международной организацией «Репортеры без границ» за 2017 год, Финляндия занимает третью строчку — после Швеции и Норвегии.