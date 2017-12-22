И обязательно бахнем!

Еще великий советский писатель Николай Островский говорил, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые Новые годы (или он не это говорил?). В любом случае современные литературоведы подтвердят, что имел в виду Островский, — конечно, правильный выбор фейерверка на праздник. Без него и Новый год тусклее, и день рождения — грустный праздник. Но не печальтесь: мы подскажем, какую пиротехнику, в каком количестве и где лучше всего купить в эти предпраздничные дни.

Откуда есть пошел фейерверк на земле русской

Моду на праздничное зарево из огней в небе ввел в России, как и другие полезные вещи вроде картофеля и барбершопов, Петр I. В своем указе № 1736 (а вы еще Думу считаете «бешеным принтером»!) он написал: «Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится».

Иными словами, стрелять должны были все: тогда свободное хранение оружия дома предполагало небольшую пушку во дворе — вот времена-то были! Сам Петр вкладывал в парад фейерверков больше, чем просто эстетический смысл: по нему, салюты укрепляют веру в дух Отечества и являются «силой объединяющей». И вправду: зажечь фейерверки на улицу выходит гораздо больше людей, чем на какие-нибудь выборы (да, автора именно за эти сравнения уволили из редакции газеты «Правда»).

Если говорить о мировых трендах праздничного использования пиротехники, то впору вспомнить воистину глубокую китайскую народную примету: чем больше денег взлетит во время праздника на воздух — тем больше их придет в следующем году. Многовековая мудрость не может быть ошибкой!

Сюрпризный залп! Внимание! Если вы дочитали до этого места, вам положен новогодний подарок — эффектный, как залп тысячи салютов! Специально для читателей «Новой» в связи со своим 16-летием магазин «Бах.ру» дарит им скидку 16% на все виды продукции. Для этого достаточно до 25 декабря перейти по этой ссылке и сделать заказ. Потом скидка, увы, разлетится на миллионы красивых огоньков. Но даже после этого вы сможете после покупки получить 5 % скидки к любому следующему заказу. Новых годов впереди еще много, позаботьтесь об этом загодя! И кстати: перед тем как выбирать, прочтите текст дальше. Там еще много важного и неожиданного.

Больше огней, хороших и разных!

Сегодня стрелять из пушек во время праздников не нужно — заранее просим прощения, если представители некоторых свадеб с нами не согласны. Вместо этого существует большое количество разных типов салютов и фейерверков, краткий ликбез по которым мы сейчас проведем.

Любой специалист на рынке объяснит вам, что фейерверки бывают двух типов: один раз «бах» — и много огоньков или несколько раз «бах-бах» — и тоже много огоньков. Это не совсем так — мир салютов и праздничных залпов куда разнообразнее.

Самые масштабные по эффекту фейерверки — это суперсалюты. По сути, это большие коробки с залпами (от 28 и аж до 418!), детонация которых вызывает яркие вспышки на небе по всей округе. В зависимости от выбранного объема суперсалюта устроить праздник своим близким можно на срок от 37 секунд до семи с половиной минут! Некоторые люди за это время успевают жениться (и развестись). При этом суперсалют зажигается в три легких действия: закрепляете коробку на земле, поджигаете фитиль — и бежите подальше.

Если суперсалюты вам не по душе, можно ограничиться батареей салютов. Залпов тут поменьше — максимум 150, но красоты от этого не меньше. За две минуты фейерверка вы увидите на небе все буйство красок и эффектов, на которые только способна фантазия упаковщика пиротехники.

Вышли на фейерверк только из вежливости, а у самого горячее стынет от ужаса перед новогодним экраном? Не беда, возьмите для быстрого эффекта «римские свечи» (примечание для автора: потом убрать слово «римские» и продать эту фразу какой-нибудь фармкомпании). Такие свечи стоят гораздо дешевле, чем суперсалюты, например, и обладают очень красивыми названиями — «Примадонна», «Гуси-Лебеди», «Южный крест» и даже почему-то «Вишневое варенье». По форме «римская свеча» — это большая трубка, в которой от трех до десяти залпов с двумя-пятью эффектами при взрыве. Зато они взлетают сразу на 40 метров вверх!

Более бюджетный вариант — ракеты, если это, конечно, не ракеты с космодрома «Восточный». Они летят гораздо выше «римских свечей» — сразу на 70–100 метров в небо, но совершают всего один-два залпа. Выглядит это, однако, все равно очень эффектно и громко.

Не стоит забывать и про классические петарды — они хоть и не создают видимого всем эффекта, зато очень шумные и веселые. Неплохо — и по виду, и по цене — будет выглядеть их сочетание с фонтанами — это сноп искр от самой земли. А довершить картину можно летающими фейерверками разных цветов — например, марки «Мега-жук».

Целься, но пока не стреляй

Прежде чем бежать в интернет-магазин «Бах.ру» за всем этим великолепием, прочтите еще вот эти несколько полезных советов.

Во-первых, помните, что запускать фейерверки в жилых массивах на самом деле запрещено и просто опасно. Каждый из вышеперечисленных снарядов обладает своим радиусом действия, и в случае если залп попадет в какой-нибудь электрический провод, вы рискуете провести Новый год, освещаемый только луной. Романтично, но лучше до этого не доводить. Если нужно запустить фейерверк, муниципальные власти обычно выкладывают список площадок, на которых это можно делать. Там, помимо прочего, дежурят сотрудники МЧС, у которых всегда можно стрельнуть спичек для розжига.

Кстати, о спичках — это во-вторых. Желательно поджигать фитиль именно ими, а не зажигалкой: так меньше шансов обжечь пальцы. Держать при этом спички нужно на расстоянии вытянутой руки. В зависимости от вида снаряда позаботьтесь о правильном его закреплении. Ракета должна стоять строго вертикально. Батарею с салютами рекомендуем закрепить в снегу. «Римскую свечу» правильнее будет ставить под небольшим углом в сторону от зрителей. Общее правило для всех салютов номер один: не держите их в руках во время запуска (кроме бенгальских огней и хлопушек). Общее правило номер два: ни в коем случае не ставьте фейерверки на лед. Иначе при опрокидывании выстрел номер два полетит не в небо, а в вас (а в лучшем случае — в машину соседа, который вам год не отдает долг).

В-третьих, позаботьтесь о том, чтобы фейерверк не был поддельным. Подделок под Новый год — вот совпадение-то! — становится все больше, поэтому покупать пиротехнику лучше в специализированных магазинах. Перед покупкой не забудьте проверить целостность упаковки, наличие всех ГОСТов и сертификатов безопасности на ней. Важно: надписи должны быть на русском языке (или как минимум русский язык точно должен присутствовать). В противном случае есть риск того, что пиротехника окажется испорченной, а вместе с ней испорченным окажется и праздник.

Наконец, не забудьте перед запуском фейерверка распаковать его и отойти подальше. Мы, конечно, понимаем, что советы слишком уж прямые, но мало ли что. В принципе, все это должно быть написано в инструкции — постарайтесь ее прочитать перед началом фейерверка, если у вас на это будут силы.

Фейерверк эмоций — на «Бах.ру»

И главный совет, с которого можно было все начать. Если будете покупать фейерверки — логичнее всего воспользоваться услугами интернет-магазина «Бах ру — фейерверки».

Судите сами: за этой компанией большой опыт и высокая оценка от покупателей — «Бах.ру» на рынке пиротехники работает уже 16 лет.

Все фейерверки строго сертифицированы и проверены: вы точно будете уверены, что у вас в руках настоящее пиротехническое чудо — не отсыревшее и не просроченное. Качество продукции — большой неоторванный палец вверх!

У компании на сайте огромнейший выбор вообще всех фейерверков, салютов и ракет, какие только возможны. Разброс цен тоже максимально демократичен: на «Бах.ру» вы сможете найти и бюджетные варианты пиротехники, и более роскошные. Более того, если вы наберете товара на 2500 рублей и больше — вам все бесплатно доставят в любую точку Москвы прямо до двери (а если покормить курьера — он еще и установит фейерверки). Все фейерверки доставляются строго в срок.

С наступающим! Зажигайте!

Алексей Велехов