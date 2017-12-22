Летайте с законами «Аэрофлота»

Усилия «Аэрофлота» по приведению отечественной отрасли к лучшим мировым стандартам в этом году были отмечены престижной премией. Объединение корпоративных юристов (ОКЮР) признало замгендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова «Реформатором года» за активное участие в работе по реформированию законодательства, благоприятствующей предпринимательской деятельности.

Речь идет о принятых в этом году при непосредственном участии «Аэрофлота» сразу нескольких знаковых для отрасли законов. Так, с апреля этого года действует новый закон об авиадебоширах, значительно ужесточивший наказание для любителей побуянить на борту самолета. Теперь им грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы сроком до 5 лет.

Логичным продолжением этого шага стал и закон о черных списках авиакомпаний (вступил в силу 16 декабря), позволяющий авиаперевозчикам отказывать в продаже билетов пассажирам, скомпрометировавшим себя ранее во время перелетов. Ранее такой возможности у них не было — компания была обязана продать билет даже тем, кто уже проявил себя как дебошир на ее же предыдущих рейсах.

Принятые с подачи национального авиаперевозчика законы позволят значительно укрепить безопасность полетов. Ужесточение наказаний призвано охладить пыл особо буйных пассажиров, которые теперь подумают дважды, прежде чем нарушать правила поведения на борту, подвергая риску всех остальных.

Впрочем, что для России «революция в отрасли», то в мире — давно уже общепринятая практика. Так, в США дешевле всего обойдется курение на борту — всего 2 тысячи долларов. За деяния посерьезнее авиадебошира на земле сразу ждут полиция и штраф до 25 тысяч долларов, а в особо тяжких случаях и пять лет тюрьмы. В Великобритании наказание чуть помягче, но тоже ощутимое — штраф в размере 3,5 тысячи фунтов стерлингов и тюремное заключение от полугода до двух лет. Наиболее же жесткие условия для любителей нарушить спокойствие в небе предусмотрены во Франции: там за это можно получить штраф в 150 тысяч евро (!), а в случае драки на борту — и 10 лет тюрьмы.

Что же касается введения в России черных списков авиакомпаний, то это еще одна эффективная мера, сдерживающая авиадебоширов. Подобные меры уже более 10 лет повсеместно применяются в США и Канаде и недавно были приняты на вооружение большинством авиакомпаний в Китае. Аналогичная практика есть и в Европе — например, в Великобритании. И хотя единой системы обмена информацией между английскими авиакомпаниями не существует, они начинают всерьез об этом задумываться — особенно на фоне кратного увеличения авиадебошей за последние годы.

Сочетание «крупный штраф плюс тюремное заключение» за нарушение порядка в воздухе, а также отстранение от полетов особо буйных дебоширов сегодня применяется практически по всему миру. Россия же была одной из немногих стран, где на подобных пассажиров нельзя было найти управу. Максимальный штраф за неприемлемое поведение на борту составлял всего 5 тысяч рублей, а полиция неохотно «принимала» их на земле, поскольку ничего, серьезнее административного наказания, в законе на этот случай не было предусмотрено. Теперь же ситуация изменится к лучшему — строгие наказания сведут к минимуму ситуации, когда из-за одного пьяного или неадекватного пассажира будут страдать сотни законопослушных людей.