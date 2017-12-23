«Я не экстрасенс»

справка Суд: Пресненский районный суд Москвы

Статьи: ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом»

Обвиняемый: Никита Белых

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

22 декабря в суде по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых продолжился допрос свидетелей защиты.

В суд Белых снова ввели под конвоем из четырех человек и кинолога с

овчаркой. Та в течение суда громко чихала и недовольно сопела.

Игорь Фролов — крепкий коренастый мужчина средних лет. У Белых он работал водителем с 2005 года: сначала в период его работы в партии «Союз правых сил», а затем и на посту губернатора. Потом Фролов перешел на работу в постоянное представительство Кировской области при правительстве РФ: возил губернатора на встречи, перевозил документы.

— А во что были эти документы упакованы? — уточнила прокурор Марина Дятлова.

— Да по разному, — пожал плечами свидетель. — В папках лежали, файлах, пакетах.

— А конверты были? — подбиралась Дятлова ближе к сути. — Плотные конверты. Из плотной бумаги. Лежали там?

— Да я не помню. Обычно просто брал все документы одной кучей и привозил.

Потом Фролов, впрочем, вспомнил, что документы в конвертах формата А4 он все же забирал. Происходило это периодически, дат свидетель не помнил.

— Хорошо. Опишите, пожалуйста, что происходило после того, как Белых прилетел во Внуково 23 июня 2016 года.

Фролов рассказал, что отвез белых в отель на Лубянке, а утром следующего дня вернулся за ним и отвез в Lotte Plaza. Это было около 12 или 13 часов дня.

— Игорь Юрьевич, а мы с вами в Минфин не заезжали в тот день? — поинтересовался Белых. В руках у подсудимого был листок с выписками, которые он делает во время всех выступлений свидетелей.

— Нет, я где-то на 80 процентов уверен, что была Лубянка и «Лотте».

На дальнейшие вопросы Белых свидетель вспомнил, что в мае 2016 года он развозил документы из Кирова по «по всей Москве». Это было связано с благотворительными проектами губернатора в преддверие выборов.

Деловые встречи Белых обычно проводил в ресторанах или лобби отелей, подчеркивал свидетель.

Судья Татьяна Васюченко зачитала показания Фролова, которые он давал на следствии. Тогда водитель рассказывал, что в «Лотте Плаза» они с Белых приехали днем: сначала у экс-губернатора была встреча в Минфине, зачем он заехал в «Кофеманию» на Лубянке и на Арбат. Когда Белых зашел в лобби «Лотте», Фролов остался снаружи и дожидался губернатора. Когда он понял, что встреча затягивается и Белых опаздывает по графику, Фролов стал слать начальнику эсэмэски с напоминаниями, но тот не отвечал. Затем Белых вывели на улицу оперативники, и Фролову пришлось отвечать на вопросы полиции.

Свидетель подтвердил свои показания.

— Так значит, все-таки заезжали в Минфин? — спросил Грохотов.

— Получается, заезжали. Я же говорю, всего на сто процентов не помню.

На этом допрос закончился. Водитель попрощался с Белых и покинул суд.

Следующий свидетель — бывшая помощница Белых, экс-глава постоянного представительства Кировской области в Москве Татьяна Катанкина. В суд она пришла с адвокатом — он присел в зрительской части зала и вел какие-то записи. Катанкина рассказала, что с Белых она работала с 2002 года: сначала в качестве помощницы и юрисконсульта в ООО «Инвестиционная банковская группа «Парма», где Белых занимал должность сначала замдиректора, а затем и гендиректора. Позже Катанкина работала секретарем-референтом Белых на посту вице-губернатора Пермской области. В 2009 году, после того как Белых стал губернатором Кировской области, Катанкина возглавила его секретариат. В 2015 году «по семейным обстоятельствам» ей пришлось сменить работу и перейти в Фонд развития моногородов. Однако оттуда она быстро уволилась и заняла пост замглавы представительства кировской области: налаживала контакты между правительством области и московскими предпринимателями, много работы занимал обмен корреспонденцией.

— Имена Ларицкий, Сысолятин, Щерчков, Зудхаймер, Гусельников, Пыхтеев — говорят вам о чем-нибудь? – спросила прокурор.

— Слушайте, ну вы так всех кучей перечислили, — занервничала Катанкина. — Ну кого-то знаю хорошо, кого-то нет.

— Кого вы хорошо знаете и с кем Белых встречался часто?

По словам свидетеля, чаще всего Белых встречался с Алексеем Пыхтеевым — другом Белых с конца 1990-х годов. Недавно Пытхтеев был допрошен в суде в качестве свидетеля. Впрочем, о подробностях их встреч Катанкина не знает — губернатор встречался с Пыхтеевым не на работе. Точно так же Катанкина, заметно нервничая, припомнила имена предпринимателей Ларицкого и Зудхаймера (по версии следствия, у него Белых вымогал деньги), но с ними губернатор встречался «нечасто — раз в полгода-год». Отвечая Белыху, Катанкина заметила, что экс-губернатор виделся куда чаще с другими предпринимателями.

Катанкина подробно описала организацию встреч губернатора в Москве. Существовала иерархия: встречи с министрами и чиновниками были в приоритете, для остальных встреч искали «временные слоты». Все корректировки согласовывались через WhatsApp. Почта обычно передавались из рук в руки, и затем ее отвозили водители по адресам.

— А в мае 2016 года не передавал ли вам Эрик Зудхаймер некий конверт? — Дятлова снова вернулась к центральной теме заседания.

— Это было или 24 или 25 мая, точно не помню, — ответила свидетель. — Мне позвонили из приемной губернатора, соединили с Никитой Юрьевичем.

Белых, по ее словам, попросил встретиться с Эриком и забрать документы у него. Встретиться договорились между 14 и 15 часами в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, совсем рядом с представительством Кировской области. По словам Катаникной, лично Эрика Зудхаймера она не знала, а для допуска в представительство нужен пропуск, так что встречу решили организовать где-то поблизости. Передача конверта происходила так: Катанкина присела за столик Эрика, и конверт он положил ей прямо в сумку.

— И что, вас не обеспокоило, что неизвестная вам личность кладет неизвестный конверт вам в сумку? – интересовалась прокурор.

— Ну конечно нет. Это же было поручение. Пришла получить конверт — он мне его и передал. Мне сказали, что там были документы.

— Кто сказал?

— Никита Юрьевич.

— А Эрик Зудхаймер говорил что-то?

— Нет.

В офисе Катанкина положила пакет вместе с остальными документами.

— Ну и что в пакете на ощупь-то было? — продолжала прокурор.

— Я не экстрасенс, я не знаю. Я не щупала пакет, не знаю, что там за документ.

Катанкина не смогла вспомнить, передавались ли документы подобным образом еще когда-либо.

Прокурор Дятлова обратилась к теме встречи Белых с Юрием Зудхаймером 24 июня 2016 года. Катанкина рассказала, что шеф поручил ей организовать встречу, и она обратилась к бизнес-партнеру Зудхаймера Андрею Якубуку, который обычно организовывал его встречи с губернатором.

— Якубук сказал: «Договаривайтесь сами». Я попросила телефон Зудхаймера. Позвонила ему, спросила по поводу встречи. Он очень обрадовался, как будто ждал звонка.

Адвоката Белых Андрея Грохотова интересовало, встречался ли губернатор с кем-то 21 марта 2012 года — тогда, по данным следствия, Белых получил взятку от Ларицкого. Катанкина не помнила график губернатора, но сказала, что его можно сверить с электронным графиком. Доступ к редактированию графика был только у секретарей.

При этом, по ее словам, сторонний человек не смог бы посетить кабинет Белых тайно — любые встречи заносились в ежедневник.

— Почему вы уверены, что в момент, когда вы выходили из здания, у него не было встреч? — спросила прокурор Дятлова. Катанкина сказала, что все время находилась в здании правительства, а когда она отлучалась, на месте оставался второй секретарь.

— Какая фантастическая преданность, — удивлялась прокурор. — Как повезло Никите Юрьевичу!

После завершения допроса стороны ознакомились с записями встречи Эрика Зудхаймера с Катаникной. Сначала прослушали аудиозапись, на которой мужской голос предлагает девушке кофе, та отказывается. Затем мужчина предлагает что-то взять, девушка отказывается, говоря: «Мы же здесь недалеко находимся». Они прощаются.

Затем сторонам показали видеозапись той же встречи. Всем участникам процесса, включая Катанкину и ее адвоката, пришлось подойти вплотную к ноутбуку судьи. Белых попросил увеличить окно с видео на мониторе.

— Вот это Эрик, получается? — поинтересовалась судья.

— Красивый арийский парень, наверное, — заметила Дятлова.

После просмотра гособвинитель спросила Катанкину, что значит фраза: «Мы здесь недалеко, я как вернусь, сразу отпишусь». Катанкина ответила, что сразу после поручения доложила Белых, что задание выполнено.

«Никакого двойного смысла в этом нет», — подчеркнула она.

Из оглашенной следом переписки Катанкиной и Белых в WhatsApp следовало, что Белых попросил Катанкину доставить конверт на машине, а не на метро. «Ok, в сейфе похраню», — отвечала начальнику Катанкина.

Дятлова снова стала расспрашивать Катанкину о содержимом конверта.

— Давайте конкретный вопрос. Там деньги были?

— Я не знаю! Я не знаю, как выглядит конверт с деньгами. Таких денег в руках никогда не держала, — огрызнулась свидетель. О том, что в конверте лежали 50 тысяч евро, она, по ее словам, узнала потом из СМИ.

Вскоре допрос экс-секретаря Белых завершился.

Следующее заседание — 27 декабря.