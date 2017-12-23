Чем отличается патриотизм от любви к родине

Вопрос года: можно ли быть патриотом, но при этом не одобрять «свинцовые мерзости русской жизни», с которыми мы каждый день сталкиваемся?

Эта коллизия всплыла не только в связи с недопуском РФ на Олимпийские игры. Ею пронизана история с так называемыми «иностранными агентами». Многие из них приносят больше пользы родине, чем любой властный бюрократ. Да и яростные споры вокруг украинской войны — тоже в сущности споры о патриотизме. Интеллигентные, умные, порядочные люди оказались перед выбором: или одобрить злодейские действия власти, или записаться в пятую колонну, признаться в ненависти к отечеству.

Расхожий мем: патриотизм — последнее прибежище негодяев. Категоричное высказывание. Язык не поворачивается отнести его ко всем, кто любит родину. Так не пора ли отделить казенный патриотизм от нормального, человеческого? Зачем отдавать такую хорошую вещь государству, она нам и самим пригодится.

Разве правильно стыдиться государственного флага, гимна, а саму страну презрительно называть «сраной Рашкой», как многие с удовольствием сейчас делают? Чем пещерный антипатриотизм лучше пещерного патриотизма?

Сегодня выросло целое поколение, которое утверждает, что ему все равно, где жить, а родина — это там, где хорошо, а не там, где родился: «Я не просил меня здесь рожать». Но зачем тогда бороться за свои права, сопротивляться беззаконию и вообще делать жизнь лучше, если место не имеет значения? Не означает ли такая позиция презрения не к власти, а прежде всего к своим соотечественникам, к тем, кто тебя окружает?

Вопросов много. Мы попросили ответить на них людей, которых с полным правом можно считать патриотами. Не в казенном смысле, а в человеческом.

Евгений Ройзман мэр Екатеринбурга

издал в 2017-м книгу «Икона и человек»

— Появилось много людей, которые вдруг решили, что могут обучать нас патриотизму. Меня, например, не надо учить: мне родители и без них привили правильное отношение к родине. Это отношение, эта любовь у меня в сердце, а патриотизм — лишь демонстрация любви к родине.

Ходят и говорят: мы хотим заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Миленькие мои, а мирно-патриотическим воспитанием вы не хотите заняться?

Не хотят, потому что у них патриотизм напрямую связан с милитаризмом. Это полное замещение понятий: говорят, что любят родину, а на самом деле хотят воевать.

Такая подмена очень на руку власти: смотрите, идет война, ситуация сложная. А значит, все, кто думает иначе, чем мы — враги России. Простая логическая цепочка: если не согласен с официозом, значит, не любишь родину. То есть, предатель. Хотя на самом деле все ровно наоборот.

Любовь к родине невозможна без свободы, зачем противопоставлять их? Патриотизм в истинном его значении — проявление свободного человека. Только свободный может быть гражданином.

Кирилл Медведев поэт, музыкант

на протяжении всего года поддерживал выступлениями бастующих дальнобойщиков, выпустил книгу «Антифашизм для всех»

— В истории каждого народа есть и достижения, и позорные страницы. Зачастую это неразделимые вещи. Октябрьская революция, победа над фашизмом — все это наше великолепное наследие, именно им мы по-прежнему интересны миру, а отказ от него превращает нас в унылых провинциалов.

И не надо нам рассказывать про европейские ценности ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Это мы раньше большинства так называемых цивилизованных стран дали избирательные права женщинам и декриминализировали гомосексуальность после революции, к ужасу западных правительств и русских патриотов с французской булкой в бороде.

Но это у нас был ГУЛАГ, переселение народов, насильственный раздел послевоенного мира, совместный с США, была позорная интервенция в Чехословакию 1968 года — и это поводы уже не для гордости, а для смирения и рефлексии.

Точно так же как великая демократическая идея Америки, которую воспевал Уитмен, в 20 веке оказалась неотделима от атомных бомбежек и чудовищных интервенций. Но прогрессивная ее сторона всегда жила в профсоюзном, антирасистском, антивоенном движении, в поэзии битников, в борьбе за гражданские права и за свободу слова. Именно такими борцами уникальна и прекрасна Америка, а туполобые ксенофобы и милитаристы везде одинаковы.

Нормальный патриотизм и интернационализм неразделимы. Настоящий интернационализм — способность уважать культурные различия, но не абсолютизировать их, видеть за всеми различиями ту человеческую и социальную материю, которая объединяет всех нас. Видеть бедность, угнетение, бесправие вокруг, а не забалтывать все это разговорами о национальных ценностях и менталитете.

Для большой части молодежи, выходящей сегодня на уличные акции, патриотизм — нечто естественное. Если собираешься жить в своей стране, странно молча смотреть, как псевдопатриоты с миллиардными счетами, особняками и детьми за рубежом используют ее как личную бензоколонку. Упертый антисоветизм, западоцентризм, элитизм в одном флаконе — все это скорее свойственно поколению за сорок и во многом поколению диссидентов. Но мы любим их не за это.

Вася Обломов описание

выпустил в этом году альбом «Долгая и несчастливая жизнь» — как раз о патриотизме

— Я сторонник идеи открытого мира, в котором человек не обязан жить там, где родился, исходя из какого-то навязанного ему чувства долга. Жизнь одна, и неправильно осуждать человека за то, что он хочет уехать на другой конец страны/земли, где ему не придется терпеть того, что он терпит, находясь там, где родился. В конце концов место рождения — это стечение обстоятельств, которое от родившегося не зависит.

Нет ничего плохого в том, чтобы любить свою страну или край, но это не должно превращаться в ненависть к соседям. Патриотизм нередко используется правящим социальным классом для эксплуатации низших. «Идите, убивайте, жертвуйте собой, Родина в опасности!»— скажет циничная власть, сидя в уютном кабинете, отправляя на очередную развязанную ей бессмысленную войну невинных доверчивых людей.

Обнаружение и признание ошибок — первый шаг к тому, чтобы их исправить. «Враги России» — это не те, кто ее критикует, а как раз те, которые твердят, что все у нас нормально. Если ты десять раз повторишь человеку с гангреной, что у него просто синяк, это никак не решит вопрос, а в будущем может привести к летальному исходу.

Я родился в России, прожил здесь 33 года и имею полное право говорить про свою страну что угодно, а не внимать, как чиновник, получающий налоговые деньги, учит нас любить ее недостатки.

Если не любишь грязь, тупость, хамство и невежество — это не значит, что ты не любишь Россию. Не любят Россию как раз те, кто считает это нашей неотъемлемой частью,

хвалят любое действующее начальство и призывают нормальных людей с этим мириться.

Юрий Быков режиссер

снял в этом году нашумевший сериал «Спящие», за который потом принес публичные извинения:

— Любовь к родине — чувство естественное, вшитое в ткань человеческого духа, как любовь к матери. Другое дело, что со временем взрослеешь и понимаешь все недостатки и достоинства того пространства, в котором ты появился на свет, и которое обречён любить. А патриотизм — слово архаичное, девальвированное по многим причинам. В основном потому, что многие приспособленцы и трусы прикрываются патриотизмом, чтоб сохранять ту систему, в которой им комфортно существовать.

Преклоняюсь перед Андреем Боголюбским, Иваном III, которые создали наше государство. Но сейчас цивилизация осознала, что главное благо — это счастье человека, а не лозунги. И всё, что мешает простому счастью человека, неизбежно сгинет само собой. В том числе и границы государств, как это не раз уже было в истории даже с самыми большими империями. Посмотрите, современные молодые люди, не чувствуя никаких угрызений, оставляют то место, где им плохо, поскольку для них главное — желание реализовать собственный потенциал. И тут неизбежно выигрывает та общественная формация, где это максимально процветает.

Неизменной останется любовь к малой родине, к конкретной земле, где ты родился и вырос. Но мне трудно туда приезжать и видеть, как тоскливо и несчастливо живут люди. Патриот ли я? Да. Но мне трудно отказаться от понятия государства, которое мне привили в юности. А будущее за другими людьми с другим мировоззрением.

Понятие «Рашка» возникло само собой на пепелище человеческих иллюзий о лучшей жизни. Судите сами. 1/6 часть суши, все возможные природные ресурсы и какое-то там сотое место по уровню жизни. И так было всегда. Несовершенство русской жизни у народа в генетической памяти. Люди осознают, что что-то не так. Что-то неправильное в нашем менталитете, что срочно нужно в себе изживать, чтобы жить лучше. Поэтому и возникают такие радикальные лозунги, как «пора валить» Я придерживаюсь пословицы «где родился, там и сгодился», но я — художник, значит, в каком-то смысле воин, человек долга. От простых людей жертвы собой во имя идеалов я требовать не могу. У них более приземленные жизненные задачи.

Не стоит обманываться: лучшие прогрессивные умы из всех стран от России до Китая давно уже где-нибудь в социальном раю в Силиконовой долине, работают на корпорацию Apple, потому что им там спокойнее и сытнее. Мне такие люди не симпатичны, они плывут по течению, они конформисты, но это человеческая природа.

Люди повсеместно не хотят умирать за лозунги, они не верят ни в чёрта, ни в бога. Хотят красиво, сытно и спокойно жить без всякой идеологии, к чему призывает Coca Cola Gucci и Mercedes. С моей точки зрения, капитализм — такой же тупик, как и коммунизм, поскольку высшее ощущения счастья мы получаем, совершенствуя себя духовно, стремясь к красоте, правде и свободе в их естественном виде, а значит, приближаемся к богу и побеждаем страх смерти. На этом пути мы неизбежно боремся со своей животной природой, поскольку она сопротивляется развитию. Но сейчас — очевидный кризис цели и веры.

В век гамбургера, бозона Хиггса и порносайтов с трудом веришь, что земля творилась за неделю, Христос возносился, а Россия будет вечной. И люди это ясно ощущают.

Поэтому взамен устаревшим ценностям предпочитают новые, пусть и не самые идеальные, но с их точки зрения правдивые.

Удовольствие и полная свобода — вот современная религия. Даже самый искренний и лучший патриотизм с желанием развивать и вдохновлять свой народ — это все равно архаизм в современном мире потребления и тотальных рыночных отношений. И это не плохо и не хорошо — это естественно.

Знаете, я часто размышляю о том, что мир состоит из трёх основ: любовь, свобода и порядок. Для либералов (поскольку они очень любят себя) сначала свобода, затем любовь, затем порядок. Для консерваторов (поскольку они зациклены на служении) сначала порядок, затем любовь, затем свобода. А для нормальных людей сначала любовь, затем свобода, затем порядок.