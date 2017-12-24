«Только попробуйте не пустить нас на выборы»

В воскресенье 24 декабря оппозиция провела в Москве два мероприятия — инициативное собрание по выдвижению Алексея Навального в президенты (такие прошли в 20 городах России) и праздник «День свободных выборов» (он состоялся в Лермонтовском сквере). На обоих собрались сторонники кандидата в президенты, который, по мнению ЦИК, не может быть допущен к выборам.

Про акцию в Лермонтовском сквере говорили, что она будет посвящена местному самоуправлению, и что не нужно просить разрешения у мэрии, чтобы собираться там, где захотят мундепы. Будь то районный праздник к Новому году или праздник за честные выборы. Но в итоге мероприятие в Лермонтовском сквере получило другую повестку, и скорее всего, потому, что прошело в один день с инициативными собраниями Навального.

Инициативные собрания Навального проходили по всей стране в течение первой половины дня воскресенья. Утром избирательный штаб оппозиционера опубликовал две новости: Владивосток собрал 650 подписей «за», Москва с пяти часов утра готовится к приему участников группы. Московских избирателей ждали к десяти утра в Серебряном бору. Точный адрес мероприятия долго хранился в секрете, и как объяснили организаторы, это было нужно, чтобы не пустить туда провокаторов.

Под шатром на пляже номер три в Серебряном бору при входе стоят регистрационные очереди. Людей регистрируют по паспортным данным, а затем отправляют к нотариусу. С начала до конца человек проходит очередь за двадцать минут, хотя она начинается у ворот метром за тридцать до входа в шатер. Дальше зарегистрировавшемуся выдают красный «мандат» (бумажка, которую нужно поднять вверх при голосовании), дальше стоят столы с блинами, пирожками и сэндвичами. Зарегистрировавшиеся очень радуются, когда видят накрытые столы после ожидания в длинной очереди.

Фото: Светлана Виданова, для "Новой"

— Все идеально организовано, — говорит Светлана Павловна, она пришла сюда с подругой, — Я очень симпатизирую Навальному. С 93-го года я голосовала за Явлинского, но ничего не происходит. А это человек, который агитирует, активно делает, объясняет. Я верю, что его зарегистрируют! В конце концов, если не он, то кто? А если не зарегистрируют, то — бойкот.

Про бойкот, в случае недопуска говорят все, с кем я разговариваю перед началом собрания. Владимир, мужчина лет пятидесяти в темных очках, морщится, когда я спрашиваю его про вариант проголосовать за альтернативного кандидата от оппозиции:

— Навальный мне начал импонировать с самого начала, как только появился в открытой политике. За кого-то еще нет желания голосовать. Меня спрашивали, а не поленишься ли туда ехать, в Серебряный бор? Но я же москвич, не из другого города еду все-таки. Тем более есть обстоятельства, при которых надо ломать себя.

Самое удивительное, что отмечаю, когда стою на выходе людей с регистрации, так это то, что большинство пришедших — старше 50-60 лет. Кто-то просто идет с палочкой к сцене, кто-то беседует с подругой и рассматривает выданные листовки. Эта публика совсем не похожа на тех, кто залезал на фонарные столбы на акциях 26 марта и 12 июня.

Валерия, волонтер из Калуги, делает предположение, что все эти люди приняли решение ехать после того, как получили рассылку от штаба будущего кандидата в президенты: «В письме очень просили помочь — приехать и верифицировать подпись, чтобы Алексея зарегистрировали. Я вижу, что он реальный кандидат и сколько он трудится, мне очень захотелось помочь ему. Я в любом случае буду наблюдателем, но за альтернативного кандидата голосовать не буду».

О том, что если не допустят — нужно устроить бойкот, со сцены своим сторонникам говорит сам Навальный.

— Невозможно признать кампанию, куда не допущен реальный кандидат. Мы не признаем это выборами, но и не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране так, чтобы как можно больше людей ее признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы (как бы обращается Навальный к ЦИКу — Ред.) — мы устроим забастовку!

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Речь Навального про забастовку зал не так бурно поддерживает аплодисментами, как до этого вдохновляющие слова про то, что «мы столько всего с вами сделали, мы готовы и выиграем эти выборы!». И видно, что люди, пришедшие на регистрацию, приехавшие в Серебряный бор рано утром в воскресенье, раздававшие листовки на улицах и проходившие верификацию подписей за несколько дней до этого, верят в то, что оппозиционера все-таки допустят до выборов.

Фото: Светлана Виданова, для "Новой"

— Не верил бы — не пришел, — говорит Олег. — У меня есть личная история — я работал в строительной фирме одно время, и потом ее уничтожили, чтобы заказы передать друзьям Путина. У многих людей такие истории есть, я знаю. Я просто не хочу, чтобы вот так было в нашей стране.

Зал голосует «за» выдвижение Навального — 742 голоса поддержки. На собрании присутствует двое представителей Центризбиркома, Навальный обращается к ним: «Я надеюсь, что вы придете сегодня к Элле Александровне Памфиловой и скажете: этих нельзя не зарегистрировать!».

В конце выступления Навальный торжественно провозглашает: «Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего!». На сцену падают конфетти цвета российского флага.

Фото: Светлана Виданова, для "Новой"

Остается примерно два часа до начала праздника «за честные выборы». Журналисты разбегаются по машинам, Навальный говорит, что постарается успеть туда, но не знает, получится ли, так как сейчас юристам нужно собрать и отнести документы в ЦИК. Уже появляется новость, что домой к Илье Яшину, организатору митинга, пришли полицейские и предупредили его о возможных последствиях этого мероприятия. Еще накануне вечером сквер был оцеплен. И сцену и тем более полевую кухню (как это планировалось) там было бы невозможно установить.

В три часа в Лермонтовском сквере около семисот человек, люди пытаются уместиться возле памятника, кто-то просто остается на тротуаре. Полицейские объявляет в мегафон, что акция не согласована с органами исполнительной власти. В ответ слышно: «Мы здесь власть!».

Самое необычное видеть значки «Навальный 20!8» и просто красные кружки волонтеров оппозиционера в руках совсем других по возрасту людей, не тех, что были на собрании с утра. Внешне это школьники или студенты младших курсов. Я заговариваю с компанией ребят, которые втроем держат растянутый российский флаг и белые розы в руках.

— Белые розы — это символ мира. Мы учимся в десятом классе. Навальный нам нравится! — они продолжают кричать «Россия будет свободной!», но говорят, что на комментарии про политическую ситуацию в России есть еще много желающих.

Компанией стоят четверо ребят с наклеенными усами. Как они говорят, это — «усы Пескова, усы коррупционера».

— После призыва Яшина мы решили сюда прийти, — говорит Илья, — Власти всегда пытаются внести раскол в ядро оппозиции, вызвав сумятицу. Кто сейчас ведет кампанию? Кто объездил почти всю страну? Явлинский уже около двадцати лет кандидат, Собчак — спойлер, делает все те же шаги, что и Навальный и удивительным образом ей все дается легко. Отвечая за всю оппозицию, скажу: люди, которые недовольны этой властью, поддерживают Навального!

Женщина рядом внимательно слушает Илью и восклицает: «Ребята, я горжусь, что такие молодые люди, как вы, приезжают сюда! У вас грамотная позиция!».

— Я решил сюда пойти, когда Яшин позвал, — рассказывает Виталий, — Мне кажется, сюда нужно было прийти, потому что это — защита прав муниципального совета против мэрии, которая явно нарушает закон. После этого собрания ничего не изменится, нам надо защитить то, что сейчас есть. Выступать в нашей стране умеет только Навальный. Но я надеюсь, что он не придет, потому что его здесь могут задержать, и это повредит его основной кампании, которая более важная, на мой взгляд. Если не допустят, я проголосую за другого демократического кандидата — Явлинского. Потому что, мне кажется, что бойкот еще менее эффективен. Другое дело, если Навальный придумает эффективную форму бойкота… Какую? Он же политический талант, он сможет!

Внезапно журналисты резко устремляются к памятнику — выступает Яшин: «У нас была главная задача — добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета! И у нас это получилось!».

Вдруг толпа начинает утекать ближе к проезжей части — Яшин направляется к дому, поблагодарив всех за то, что пришли. Люди устремляются за ним, причем, уже пройдя метров двести к станции метро «Комсомольская», никто так и не понимает, куда мы идем.

— Гуляем. Хотя вон там кто-то сказал, что Яшина до дома провожаем, — говорит парень в шапке-ушанке.

Полицейские следуют за «гуляющими». Яшин возглавляет колонну, толпа довольно быстро идет за ним, и только изредка разделяется, когда переходит дорогу на светофорах. Обычные прохожие, идущие навстречу сторонникам Яшина, снимают толпу на видео. Полиция никого не трогает, даже уже не объявляет, что акция не согласована, просто контролирует людей и предупреждает «соблюдайте ПДД».

Так толпой мы идем минут тридцать. В Лермонтовском сквере осталось человек 300, а нас к дому Яшина идет человек шестьсот. Рядом с толпой едет патрульная машина, и никаких автозаков.

Когда мы провожаем Яшина до подьезда, он аплодисментами благодарит людей, который провели его, не дав забрать полицейским в автозак. Он говорит, что если бы не они, его бы точно арестовали.

Яшин заходит в дом, а люди остаются по две стороны тротуаров. Девушка с двумя длинными косами тихо спрашивает у подруги: «Это что, все?».

— Ага, Навальный в ЦИКе застрял (ЦИК объявил, что продлил работу в воскресенье из-за большого количества кандидатов, принесших подписи на регистрацию — Ред.).

Кто-то в толпе выкрикивает: «Ребят, давайте поблагодарим сотрудников полиции, что они вели себя сегодня достойно!». Раздаются аплодисменты. Полицейский уставшим голосом повторяет в мегафон: «Пожалуйста, уважаемые граждане, не перекрывайте тротуары». Все расходятся к метро. Кто-то еще уже на обратном пути скажет: «Самая скучная акция оппозиции за последнее время».