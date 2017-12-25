Любой вопрос главреду «Новой» Сергею Кожеурову — в комментариях (до 28 декабря)!

Это мы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Дорогие читатели. 28 декабря мы соберем все ваши комментарии под этим материалом, и те из них, который похожи на вопросы — зададим Сергею Кожеурову, избранному в ноябре этого года новым гланым редактором «Новой газеты».

Ждем ваших вопросов на любую тему!

Ответы, а вместе с ними — и итоги 2017 года для страны и для «Новой газеты» Сергей Кожеуров подведет в конце недели, это будет видеоролик, который мы опубликуем, как делали каждый год.

Возможно, какие-то ответы вам даст наш уникальный новогодний номер — конкуренция за материалы в нем была очень серьезной. Под одной обложкой (с арестованным роялем из «Гоголь-центра») собрались: Дмитрий Быков, Зоя Ерошок, Александр Генис, Екатерина Гликман, Борис Бронштейн, Александр Панов, писатель Алексей Иванов, художник Петр Саруханов.