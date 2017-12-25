Новая газета

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Новогодний выпуск с настольной игрой про выборы — уже в киосках!

Комментарии

Любой вопрос главреду «Новой» Сергею Кожеурову — в комментариях (до 28 декабря)!

Ответы и итоги 2017 года подведем в конце недели

Общество

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Это мы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Дорогие читатели. 28 декабря мы соберем все ваши комментарии под этим материалом, и те из них, который похожи на вопросы — зададим Сергею Кожеурову, избранному в ноябре этого года новым гланым редактором «Новой газеты».

Ждем ваших вопросов на любую тему!

Ответы, а вместе с ними — и итоги 2017 года для страны и для «Новой газеты» Сергей Кожеуров подведет в конце недели, это будет видеоролик, который мы опубликуем, как делали каждый год.

Возможно, какие-то ответы вам даст наш уникальный новогодний номер — конкуренция за материалы в нем была очень серьезной. Под одной обложкой (с арестованным роялем из «Гоголь-центра») собрались: Дмитрий Быков, Зоя Ерошок, Александр Генис, Екатерина Гликман, Борис Бронштейн, Александр Панов, писатель Алексей Иванов, художник Петр Саруханов.

P.S.

Только для читателей бумажной версии

А еще только в печатном выпуске «Новой» внутри есть настольная игра, посвященная выбрам 2018. Раскрывайте номер, готовьте кости, выбирайте свой цвет и — на Кремль.

Теги:
прогнозы, итоги, вопросы

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