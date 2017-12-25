Поле чудес в стране…

В Саратове к чемпионату мира по футболу реконструируют стадион «Авангард». Здесь планируют разместить тренировочную базу для одной из сборных. Подготовка к мундиалю уже обнаружила беззащитность отечественных спортобъектов перед силами природы — как известно, любой питерский баклан может проклевать крышу новенького стадиона. В Саратове окружающая среда, напротив, оказалась удивительно благоприятной для организаторов ЧМ: натуральный газон на «Авангарде» стелили по первому снегу. По утверждению подрядчика, трава «так лучше сохранится».

Укладка живого газона на стадионе «Авангард». Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Травка зеленеет

Выходим на остановке трамвая, которая называется «Стадион «Авангард». Самого стадиона не видно. Через дорогу — заправка «Авангард» и закусочная с таким же названием. Дальше тянется огромный гаражный кооператив. Парни в бушлатах складывают в кучу порезанные на куски остатки мотоцикла с люлькой. Раньше непригодный для переплавки хлам выбрасывали к забору стадиона, но благодаря чемпионату свалку убрали.

На воротах «Авангарда» вывешен плакат с красными буквами: «Проход запрещен! Ведутся строительные работы». Старые трибуны снесены, на месте беговых дорожек — колеи от бульдозеров, залитые ледяной водой. В лужах валяются ошметки рулонного газона. Поле застелено почти полностью. Сырой ветер пронизывает, телефон подсказывает погоду: +1 градус. На свежую траву жалко смотреть.

Стелили газон до оттепели, по первому снежку. Понаблюдать за декабрьским севом приезжал губернатор Валерий Радаев. На правительственном сайте выложены впечатляющие кадры: рабочие в валенках раскатывают травяной рулон по заметенному снегом полю. «Это даже хорошо, что газон присыпало снегом. Так он лучше сохранится. Весной мы проведем специальные мероприятия по активации», — заверили главу региона подрядчики — волгоградское ООО «Фортис».

Как поясняют специалисты, выращивание газонов — один из самых сложных этапов подготовки к ЧМ. Эксперты ФИФА рекомендовали укладывать естественное покрытие за год до начала чемпионата, то есть в апреле-мае 2017-го. По требованиям федерации нужно использовать семена четырех видов, обустроить системы полива и дренажа. На зиму поле нужно укрывать геотекстилем. Подстригать натуральный газон во время чемпионата следует каждые сутки, а в день игры — дважды. Высота травы должна быть строго 30 миллиметров, перед матчем — 28 миллиметров.

Мундиаль без ручки

«Авангард» до благоустройства

«Авангард» был построен в 1960-х годах для рабочих машиностроительного завода. В 2010 году стадион передали в муниципальную собственность. К тому моменту он был больше похож на памятник археологии, чем на спортивный объект.

В последние годы спортивных секций на «Авангарде» не было. Здесь проводились выставки собак и голубей. Мамы с колясками гуляли по беговым дорожкам. Когда областные чиновники заявили, что развалины станут тренировочной базой чемпионата мира по футболу, многие посчитали это очередным прожектом, вроде организации в Саратове производства фуа-гра и седьмого айфона.

В октябре 2015-го идею одобрила Международная федерация футбола. Состояние объекта не смутило комиссию. По словам тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, «со стороны ФИФА не было отказов ни по одной предложенной нами базе». Всего заявки в оргкомитет ЧМ-2018 подали 70 стадионов, тренировочные базы решили оборудовать на 64 из них. Изначально предполагалось, что ровно половина баз останутся пустыми, ведь в чемпионате участвуют 32 команды.

Областные чиновники не решились утверждать, что какая-нибудь сборная пожелает разместиться на время чемпионата в Саратове, за 400 километров от ближайших арен в Самаре и Волгограде. Но почему бы не воспользоваться случаем, чтобы отремонтировать городской стадион за федеральные деньги?

На подготовку всех российских объектов к чемпионату бюджет РФ выделяет 390 млрд рублей, еще 196 млрд, по сообщениям информагентств, дадут «юридические лица», регионы должны добавить 92 млрд.

Первоначально реконструкция «Авангарда» оценивалась в 130 млн рублей, 96 млн из них обещал федеральный бюджет. Осенью, когда началось строительство, выяснилось, что сметная стоимость работ перевалила за 220 млн и большую часть должны оплатить местные власти. Муниципалитет взял у областного бюджета кредит в 30 млн рублей (именно их закопали на футбольном поле). Регион выделил еще 20 млн на покупку оборудования. Федеральный центр обещает в новом году прислать 89,8 млн рублей. Еще почти 80 млн нужно где-то найти.

С завершением мундиаля траты не закончатся. Натуральный газон, обязательный для тренировочной базы по требованиям ФИФА, дорог в содержании — его надо поливать, стричь, нанимать агронома, а играть на нем можно только несколько часов в неделю, чтобы растения успевали восстановиться. По расчетам городского депутата Виктора Маркова, обслуживание поля обойдется городу в миллион рублей ежемесячно. «У нас нет команды такого уровня, при котором требуется подобное поле. Это как седло для коровы», — считает депутат.

Как полагает заведующий «Авангардом» Андрей Лобанов, через год натуральный газон, с которым сейчас столько хлопот, демонтируют и положат здесь искусственное покрытие, как на других саратовских стадионах. Но на это тоже потребуются деньги.

«Спартак» не восстанет

Стадион «Спартак». Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

«Колизей!» — ахает фотокор, когда из белого плотного тумана проступает трибуна стадиона «Спартак» с громадной аркой наверху. Призрачный стадион интересно снимать именно в такую погоду. На ротонде у бокового входа висит объявление с изображением кирпича, падающего на голову гражданина в костюме и галстуке: «Будьте осторожны! Стадион находится в аварийном состоянии. Администрация убедительно просит соблюдать чистоту». «Хорошо, хоть ступеньки оттаяли, а то ведь какой гололед был», — переговариваются две женщины с сумками, спускаясь по разбитым плитам, которые когда-то были лестницей. Подняв авоськи повыше, шагают по ледяной каше к центральным воротам. Впереди бежит девочка с розовым ранцем. Позади всех — бабушка с обвязанным шарфом карапузом. Горожане срезают здесь путь к троллейбусной остановке.

На стадионе тихо. Слева — бескрайняя лужа на месте футбольного поля. У края поля чернеет открытый люк, почти доверху заваленный пивными бутылками. От лавочек на трибуне остались металлические крепления с торчащими острыми краями.

Бег с препятствиями

Занятия на стадионе «Волга». Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой»

Когда настанут морозы, на стадионе «Волга» зальют самый большой в городе и единственный бесплатный каток.

«А нам даже выйти некуда, покрытия на дорожках почти не осталось», — разводит руками тренер легкоатлетической СДЮСШОР, мастер спорта международного класса, чемпион Европы Евгений Ломтев. Его рекорды перечислены на доске почета, висящей у входа в подтрибунный манеж. Доску повесили в 1980-е годы. Тогда же в манеже уложили резиновое покрытие, привезли маты, шведскую стенку, тренажеры. За 30 лет воспитанники школы сами стали наставниками, но их ученики пользуются тем же «антикварным» инвентарем.

В спортзале сильно пахнет старой баней (системы принудительной вентиляции здесь нет). Три года назад отремонтировали крышу, но не всю, а узкую полоску над беговой дорожкой. В тренерской за стенкой с потолка льет по-прежнему.

«Как увидим, что дождь или снег начинается, отодвигаем стол, готовим тряпки, ведра», — рассказывает заслуженный тренер России Светлана Хозяшева.

Собеседники переживают, что начальство поругает их за разговор с корреспондентом, и повторяют: «Мы не жалуемся. Мы не для себя просим, а для детей. Даже в сегодняшних условиях здесь подготовлены два призера чемпионата России, а если бы у нас было больше ресурсов, то и результаты были бы выше».

Легкой атлетикой на «Волге» занимаются почти 450 подростков.

По цене костюма Киркорова

Для подведения итогов «инвентаризации» саратовских стадионов необходимо вернуться на «Авангард». Оборудование тренировочной базы здесь обойдется более чем в 200 млн рублей, причем не факт, что какая-либо из команд — участниц чемпионата пожелает здесь разместиться.

Регион, не стесненный в средствах, мог бы позволить себе и не такие чудачества. Но, как известно из сообщений светской хроники, бюджет Саратовской области недавно сравнили со стоимостью костюма Филиппа Киркорова (причем певец обиделся на то, что его наряд оценили так дешево). У местных властей не хватает средств на содержание спортивных сооружений. Всего в Саратове 8 стадионов. Не каждый любитель физкультуры рискнет посетить их для укрепления здоровья.