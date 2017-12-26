Распил в Минобрнауки?

17 декабря на сайте госзаданий было опубликовано объявление «О начале конкурсного отбора на выполнение проектов в интересах Департамента науки и технологий». Было предложено 11 наименований конкурсных проектов разработок и исследований на общую сумму 117 млн руб. Это примерно 1,6% от средств, ассигнуемых федеральным бюджетом организациям, подведомственным ФАНО.

В конкурсах могут участвовать организации, подведомственные Минобрнауки. Прием заявок заканчивается 27 декабря, к этой дате должны быть сданы не только формальные части заявки — уведомление, список участников, списки их публикаций, но и «План реализации проекта», «Обоснование проекта».

Это само по себе уже не может не насторожить. Конец года, все заканчивают отчеты, лихорадочно что-то доделывают, на носу праздники, и тут вдруг нужно за 10 дней принять решение об участии в конкурсе, сформировать коллектив исполнителей, написать план реализации и обоснование, заставить каждого из исполнителей составить библиографическую справку о себе (хорошо, у каждого из нас есть такая справка за предыдущий год, но ее нужно обновить, привести в требуемый формат). За 10 дней найти всех людей, которые могут быть в командировках или отпусках, получить их живые подписи на бумаге. А еще поставить все нужные печати и согласования в организации исполнителе.

Далее комиссия, состав которой не опубликован (во всяком случае, мне его найти не удалось), отберет из этих заявок победителя.

Вы, уважаемый читатель, правда верите в то, что внятную заявку по расходованию 25 млн рублей казенных денег можно написать, согласовать с начальством и соисполнителями и оформить за 10 дней? Даже если вы последние 5 лет сидели и ждали, когда же какой-нибудь грантодатель предложит вам 8 миллионов рублей, чтобы написать работу на тему «Анализ состояния и перспектив развития научного приборостроения в Российской Федерации».

Я испытываю обоснованные сомнения в том, что данные конкурсы были предложены с мыслью провести честное соревнование. Сочетание крупных объемов расходов, узкоспециализированных тем, нетривиальной бюрократической процедуры подготовки и подачи документов и смешного срока в 10 дней очень прозрачно намекают на распильную природу этого конкурса. Это классический пример конкурсов, о которых нужным людям было, видимо, сообщено заранее. Возможно, какие-то податели заявок исполнят роль спойлеров - потому что иначе может взъесться ФАС.

А теперь вчитаемся в темы этих конкурсов.

«Разработка концепции цифровых платформ для исследований и разработок, а также разработка и утверждение долгосрочной программы их создания и внедрения в сети научных, образовательных организаций и технологических компаний Российской Федерации» обойдется налогоплательщикам в 5 миллионов рублей. «Разработка предложений по совершенствованию системы привлечения в науку, инженерию, технологическое предпринимательство талантливой молодежи с учетом мирового опыта. Реализация функций оператора «дорожной карты» по развитию технологического предпринимательство» (грамматика сохранена — А.З.) — 15 миллионов рублей.

Обратите внимание: речь не идет о том, что разрабатывается какой-то новый программный продукт, делался бы расчет, база данных или экспериментальная установка. Речь идет о писании и перекладывании бумажек: программ, концепций, отчетов, предложений, как следует из «ожидаемых результатов» конкурса. Все эти конкурсы предполагают получение результата в виде «Аналитическое и методическое сопровождение...», «методологическое сопровождение» (участвует ли в конкурсе известный отечественный методолог Кириенко?), "разработка предложений по совершенствованию законодательства». Кто будет читать эти бумажки, которые по весу окажутся дороже золота? И где можно было бы широкой публике ознакомиться с этими отчетами, на которые из казны уйдут десятки миллионов рублей.

Откуда уши растут у всего этого набора «конкурсов» — понять несложно. Самый дорогой конкурс — на 25 млн рублей — сформулирован как «Аналитическое и организационное сопровождение реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации...».

Что представляет из себя Стратегия? Ключевым понятие этого документа являются так называемые «большие вызовы» (прошу прощения у читателей за явную кальку с английского, но из казенной бумаги слова не выкинешь, даже если ее авторы не вполне владеют русским языком) — «объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов». Дальше Стратегия вводит понятие «приоритетов научно-технологического развития» — это «важнейшие направления научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы». Переводя с чиновничьего новояза на человеческий язык, это означает: кругом враги, поэтому наука должна работать не для познания мира, а технология - для повышения комфортности жизни. И наука, и технология должны служить, как гласит Стратегия, противодействию «техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам». Детализация этих угроз в Стратегии - «...угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), ... и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности» — отдает паранойей и средневековым мракобесием, и слабо ассоциируется с развитием, хоть научным, хоть технологическим, но те, кто еще иногда смотрят телевизор, мне рассказывали, что сейчас подобного рода параноидальные комплексы стали чуть ли не единственно верным учением.

На практике для российских ученых Стратегия оборачивается поддержкой «избранных направлений научно-технологического развития» и пренебрежением всем остальным, что делается в науке. Избранных кем? Всемудрейшими, всепросвещеннейшими чиновниками Минобрнауки (того самого, где крышевали фальшивых диссертаций на 250 млн долларов в год по самым скромным нашим оценкам) и Администрации президента. И в рамках этой концепции как раз любой распил не только оправдан, но и единственно законен. Начальство в бесконечной мудрости своей уже просекло, куда пойдет наука, и махнуло рукой: бежать туда! И побежали.