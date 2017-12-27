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Принятие (18+)

Специальный проект, в котором чеченцы-геи рассказывают о своей жизни в республике и в эвакуации

Фото: «Новая газета»

Общество

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В конце февраля 2017 года в Чечне начались массовые задержания мужчин по подозрению в гомосексуальности. Их держали в секретных тюрьмах, пытали, унижали, убивали или заставляли родственников приводить в исполнение древний обычай «убийства чести» в отношении своих близких. 

Впервые об этом было рассказано в публикации «Новой газеты» «Убийство чести».

Сразу после нее на горячую линию, организованную правозащитниками Российской ЛГБТ-сети, стали десятками поступать обращения от жертв. 

Чечня категорически отрицала саму возможность существования гомосексуалов в чеченском обществе. 

Пресс-секретарь главы республики публично заявил, что убийство геев — приемлемая вещь для чеченского общества.

К концу 2017 года «ЛГБТ-сеть» эвакуировала из Чечни 106 человек. Все эти люди сейчас находятся за пределами России. Шесть стран открыли для них свои свои границы. 

Специальный проект «Принятие» рассказывает о самых страшных днях из их прошлой жизни и о том, что происходит с ними сейчас.

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Теги:
эвакуация, пытки, кадыров, права человека, лгбт, чечня

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