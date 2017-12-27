Стрельба на кондитерской фабрике «Меньшевик». Главное

27 декабря бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов (ранее ему принадлежали 20% фабрики, сейчас он является ее гендиректором) открыл огонь на предприятии. Мужчина убил охранника и забаррикадировался в здании. Спецоперация Росгвардии и СОБРа продолжалась несколько часов. «Новая» собрала все, что известно о ЧП к этому моменту.

Как развивались события

Первые сообщения о стрельбе на кондитерской фабрике на юго-востоке Москвы стали появляться в СМИ около 10 утра. Вскоре выяснилось, что огонь на фабрике открыл гендиректор Илья Аверьянов. Утром на предприятие пришли судебные приставы, чтобы взыскать долг с предприятия в размере 3,3 млн рублей. Аверьянов взял охотничий карабин «Сайга» (по официальной информации Росгвардии, у него есть разрешение на оружие, лицензия действует с 1996 года) и открыл огонь.

Аверьянов выпустил четыре пули в охранника фабрики — 31-летнего Алексея Костикова, который попытался его остановить. От полученных ран сотрудник ЧОП скончался на месте. Как отмечает Mash, врачи оперативно прибыли на место и могли бы его спасти, однако они не смогли попасть в здание — его закрыла сестра Екатерина (судя по сообщениям на форумах, где обсуждают эту тему, она является заместителем гендиректора по финансовым вопросам). Сам Аверьянов назвал убийство охранника самообороной.

Затем в СМИ начали появляться сообщения о том, что мужчина стрелял по судебным приставам и прохожим, однако в Федеральной службе судебных приставов заверили, что никто из сотрудников ведомства не пострадал. Информация о находящихся в здании заложниках также не подтвердилась.

Около 13:00 бойцы Росгвардии и СОБРа начали операцию в здании фабрики, где забаррикадировался Аверьянов. Правоохранительные органы обследовали всю территорию (около 15 тыс. квадратных метров), однако так и не нашли мужчину. Спустя несколько часов в полиции заявили, что Аверьянов оставил оружие и покинул территорию фабрики еще утром, то есть до того, как было выставлено оцепление и до начала спецоперации. Объявлены план «Сирена» и план «Перехват», полиция надеется взять бизнесмена живым. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса.

Причина конфликта

Сразу после сообщения о стрельбе радиостанции Business FM удалось связаться с директором фабрики. Причиной своего поступка Аверьянов назвал рейдерский захват предприятия.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — рассказал он.

В рейдерском захвате Аверьянов обвинил прокуроров Юго-Восточного округа Москвы.

Бывший одноклассник и близкий знакомый Аверьянова Герман Батасов рассказал РИА Новости, что около полугода назад на территорию фабрики «проникли посторонние с арматурой, избили охрану, Аверьянову проломили голову». Директор фабрики обращался в прокуратуру, в МВД, однако «все рассматривалось формально, никому было не нужно». Батасов отметил, что Аверьянов мог стрелять только из-за угрозы жизни. «Я с трудом представляю, чтобы Илья начал в кого-то стрелять. Если он стрелял, то потому, что это была угроза жизни и против него пытались применить оружие. Написали, что убит охранник — зачем ему убивать своего охранника?» — сказал он.

Что рассказали правоохранители

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил СМИ, что Аверьянов — «человек неоднозначный, с проблемами в бизнесе», который несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес. По его словам, Аверьянов обвинял «то ли партнеров, то ли контрагентов» в том, что они отнимают у него фабрику, однако «раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела». Неделю назад Аверьянов получил очередной ответ от заместителя прокурора Юго-Восточного округа Москвы о том, что «ваше обращение рассмотрено». Генпрокуратура проведет дополнительную проверку жалоб Аверьянова. Ситуацию взял под свой личный контроль прокурор Москвы Владимир Чуриков.

Ситуация на фабрике

Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве фабрики «Меньшевик». Заявление о признании предприятия банкротом 22 ноября 2017 года подал адвокат Шамсутдин Раджабов (от своего имени). 24 ноября суд оставил иск о банкротстве без движения, поскольку заявление было подано с нарушениями. Следующее заседание, как следует из картотеки суда, было назначено на 18 января 2018 года.

Также из картотеки суда можно узнать, что за последние два года ООО КФ «Меньшевик» неоднократно судилось с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве. По данным «Коммерсанта», одному из кредиторов фабрика задолжала более 141 млн рублей. Было заключено мировое соглашение, по которому бывший владелец предприятия Илья Аверьянов должен был отдать здание фабрики в счет погашения долга, однако оно не было исполнено.

Судя по сообщениям бывших сотрудников «Меньшевика» на форумах, в последние годы на фабрике не платили зарплату, там было неисправное оборудование. Они также жалуются на личные оскорбления со стороны Аверьянова. По словам Батасова, Аверьянов «всяких бездельников с фабрики он действительно увольнял», но «никакой он не психопат [как пишут СМИ], не вспыльчивый, нормальный, обычный, очень трудолюбивый и добрый человек».

Кто такой Илья Аверьянов

Илья Аверьянов окончил физфак МГУ и вместе с однокурсниками строил поселки на берегу Ледовитого океана, сообщал в 2002 году деловой журнал «Компания».

Аверьянов стал заниматься бизнесом еще в 90-х. Сначала он импортировал в Россию жвачку и товары народного потребления, а затем, в 1999 году, открыл «Меньшевик» и стал производить сладости, копирующие известные иностранные бренды, в частности, «Life is… Life». В в интервью деловому журналу он говорил, что копировал чужие торговые марки намеренно: «Мы не должны были делать собственную марку, пока не было уверенности в качестве продукта».

По данным СМИ, Аверьянов уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу в 2006 году. Подробности этого дела неизвестны.