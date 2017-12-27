Каждый имеет право на чудо и свежие памперсы

Новый год — праздник, которого ждут. И не важно, сколько тебе лет – 5 или 75 — каждый ждет чуда. Среднестатистический человек получает много подарков, пусть даже некоторые из них — весьма символические. А у кого-то жизнь сложилась так, что подарков на Новый год может и не быть вовсе. О таких людях заботится благотворительный фонд «Старость в радость».

С 2006 года этот фонд помогает десяткам домов престарелых. Помощь самая разная: от покупки подгузников до организации экскурсий и уроков рисования – все, чтобы человек чаще улыбался. И, конечно, на Новый год «Старость в радость» привозит в дома престарелых Деда Мороза, Снегурочку и подарки.

Сбор в 7 утра. До дома престарелых в поселке Первомайский Тульской области ехать 200 км. Я нахожусь в одной машине с Людмилой Фильчуковой, координатором фонда — именно она организует сегодняшнее мероприятие. День обещает быть загруженным: по плану не только вручение подарков, но и организация мини-концерта. В доме престарелых нас уже ждут волонтеры, большинство из которых представляют Департамент градостроительной политики Правительства Москвы, который своими силами собрал подарки для Первомайского дома престарелых и подготовил капустник.

Людмила говорит, нас очень ждут. По-настоящему понять это «ждут» можно только оказавшись на месте: бабушки и дедушки так рады незнакомцам (большинство приехало в этот дом престарелых впервые), будто это – не незнакомцы вовсе, а близкие родственники.

До вручения подарков еще целый час — самое время пообщаться с «местными жителями».

Нине Александровне 86 лет. Вся ее жизнь прошла в Тульской области: здесь она работала в колхозе, вышла замуж, родила двоих детей. В дом престарелых пришла сама, потому что в квартире, где она жила вместе с дочкой, затем, внучкой и ее мужем, стало слишком мало места для разросшейся семьи. «Я стала им не нужна». Здесь у бабушки отдельная комната, четырехразовое питание и новые подруги. Раз в месяц к ней приезжают дети, внуки тоже иногда заглядывают. Бабушка говорит, что здесь ей лучше, чем дома.

«Жалко, конечно, что так получилось, но возвращаться назад я не хочу».

Нина Александровна. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Галине Александровне 81 год, 11 из которых она живет в доме престарелых. А до того жила в одной квартире с сыном и невесткой. С невесткой ладила плохо, постоянно были скандалы. И вот в один день Галина Александровна собрала вещи и ушла, оставив сыну трехкомнатную квартиру. «Я привыкла уже здесь. Когда уезжаю куда-нибудь, то обратно хочется. Здесь мой дом». В доме престарелых Галина Александровна поет, занимается скандинавской ходьбой. В своей комнате она живет одна, как и многие другие. Пенсия у нее 8800 рублей. 75% от этой суммы забирает государство на содержание, оставшаяся часть уходит на лекарства, покупки вещей и сладостей в магазине – дом престарелых обеспечивает людей самым необходимым, но все остальное нужно покупать самому. Или ждать волонтеров.

Галина Александровна. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Всего в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов живет 305 человек. Они делятся на три категории: лежачие (155 человек, в основном старики, но есть и люди среднего возраста, прикованные к постели), «ходячие старики» (83 человека) и так называемые «молодые инвалиды» (67 человек в возрасте от 19 до 50 лет). Последние — в основном сироты-инвалиды, которых после детского дома направляют сюда. Эти люди не могут работать, как все, у них, как правило, нет никакого образования, а потому «на воле» они часто оказываются на самом дне. В доме-интернате появляются шансы на счастье, хотя бы даже не то, о котором мечталось.

Наталья и Николай живут в гражданском браке. Ему 47, ей 43. У него эпилепсия, у нее — проблема с опорно-двигательной системой. Наталья не может долго ходить, быстро устает, а потому иногда передвигается на коляске. Они уже 12 лет живут вместе. Я захожу в их квартиру — да-да, это именно квартира в доме-интернате: прихожая, санузел, комната с современным ремонтом и нормальной мебелью. Разве что кухни своей нет, но она и не нужна вовсе. Николай работает здесь сантехником на 0,3 ставки, Наталья — швеей на 0,1 ставки. Заработанные деньги они вкладывают в ремонт.

Наталья и Николай. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Елена Петровна Биятова, руководитель Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов, говорит напрямую:

«Мы трудоустраиваем инвалидов, чтобы у них не было тяги к халяве, потому что они привыкли, что государство им должно, и не понимают что такое «заработал – получил».

Елена Петровна Биятова. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Старики попадают в дом-интернат по разным причинам: кому-то требуется сиделка, на которую у родственников нет средств, кто-то не хочет влачить жалкое существование на крошечную пенсию, кто-то оказывается лишним в своей квартире – особенно когда вместе под одной крышей оказываются несколько поколений. Обратно домой бабушек и дедушек не забирают – за 15 лет было всего 3 таких случая. К одним пенсионерам дети и внуки приезжают регулярно, к другим – ровно раз в месяц, чтобы забрать остатки пенсии, к третьим – не приезжают вовсе. Сюда попадают не от хорошей жизни, но дом-интернат пытается сделать жизнь стариков удобной. Условия проживания для многих здесь лучше, чем «на воле»: там отдельная комната, четырехразовое питание и доступная медпомощь были далеко не у всех. Что еще важно, здесь бабушки и дедушки много общаются друг с другом, они не остаются один на один с телевизором, они рисуют, лепят, занимаются физкультурой. Люди здесь именно что живут — а не «доживают».

По словам Елены Биятовой, денег, выделяемых областным бюджетом, хватает на безопасное проживание, уют и комфорт, остальное люди покупают сами или получают от волонтеров. Дом-интернат сам себя обеспечивает базовыми лекарствами и подгузниками для инвалидов. Также средств хватает на ремонт — он как раз в самом разгаре, поэтому люди временно живут по 3-4 человека в комнате, но к Новому году обещают всех переселить. Неожиданно было услышать, что в доме-интернате есть штатные культурные работники — чтобы старики и инвалиды не страдали от безделья и развивались. Когда я ехал сюда, я ожидал увидеть режимный объект со строгими порядками, а оказалось, что это практически санаторий, пусть и советский по виду.

Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

«Старость в радость» помогает дому престарелых в двух направлениях – морально и материально. Любой дом престарелых нуждается в подгузниках. Государство выделяет их только инвалидам, но и многим другим подгузники необходимы.

Раньше подгузников не хватало, и бабушки были вынуждены стирать использованные. Непонятно, что было хуже: жутко неприятный запах или ощущение полного унижения.

Также фонд предоставляет дорогостоящие средства для профилактики пролежней – при всем желании дома престарелых потратить бюджетные деньги на эти средства этого не получится сделать из-за расплывчатой формулировки закона. То есть, купить-то можно, но проверяющие органы потом обвинят в нерегламентированных тратах.

Во многих домах престарелых не хватает нянечек – и фонд «Старость в радость» сам их нанимает. Конкретно Первомайского дома престарелых это не касается — у них достаточно своих нянечек, но Елена Биятова все же решила не отказываться от предложения фонда. Только вместо нянечек она «выписала» организаторов досуга, в дополнение к уже работающим – моральное самочувствие проживающих, по ее словам, не менее важно, чем материальная помощь.

Главная задача «Старости в радость» — уменьшение эмоционального вакуума, поэтому фонд организует письма от волонтеров. Это особенно важно тем старикам, у которых никого нет. Специальная программа «Внуки по переписке» дает возможность любому человеку написать одинокому старику – и поддерживать в дальнейшем общение. Координатор фонда Людмила Фильчукова именно так начала свою волонтерскую деятельность: написав одно письмо, она уже не могла остановиться, а приехав один раз в дом престарелых, поняла, что не может не приехать снова.

На моих глазах внучка по переписке впервые встретилась со своей «бабушкой» — они долго переписывались, и вот внучка наконец-то приехала.

Встреча с «внучкой» по переписке. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Но вообще сегодняшняя поездка — это, конечно, про Новый год. Я ожидал увидеть, что волонтеры просто привезут подарки, а работники приюта уже сами всем все подарят. Но нет. Волонтеры разбились на три группы, в каждой из которых был Дед Мороз или Снегурочка, и начали ходить по комнатам и лично вручать подарки. В подарке: открытка, конфеты и либо сорочка, либо носки, либо полотенце. Эта, казалось бы, мелочь очень важна для человека – так старики понимают, что они кому-то очень нужны. Большинство радовались полученным подаркам, и только несколько человек сказали, что им ничего дарить не надо, что праздника больше нет в их жизни.

Раздача подарков. Фото: Сергей Чебанов — специально для «Новой»

Один дедушка при вручении расплакался – у него есть сын, но он не только ничего не дарит отцу на Новый год, но даже не звонит.

Волонтеры Аня и Артем приехали по личной инициативе. Это их первая поездка в дом престарелых, до этого они просто перечисляли пожертвования. «Эти люди нуждаются в общении, поэтому и помогаем им, поздравляем с Новым годом. Вы же видите реакцию: люди рады, что к ним приехали. Значит, мы делаем хорошее доброе дело».

Другой волонтер, Марина, сказала: «Если не я, то кто им еще поможет?».

Общими усилиями фонда, организаций-доноров и неравнодушных людей в доме престарелых состоялся праздник, пусть и скромный, но зато искренний и радостный. Ближе к концу дня пенсионеры стали спрашивать, когда к ним в следующий раз приедут. «Через месяц примерно», – был самый распространенный ответ. Несмотря на усилия работников дома-интерната по созданию нормальных условий проживания, все здешние обитатели живут в замкнутом мире и видят одни и те же лица каждый день. Связей с внешним миром всего две: редкие визиты родственников - и волонтеры, дарящие надежду.

Сергей Чебанов