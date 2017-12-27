Сложное уравнение

Совет Федерации во вторник опубликовал заявление в отношении Латвии — с критикой принятого парламентом страны закона «О статусе участника Второй мировой войны». Закон уже прошел последнее чтение в Сейме, но пока не утвержден президентом. Согласно закону, под этот статус попадают и те, кто воевал против гитлеровской Германии, и те, кто воевал против СССР — на стороне Третьего рейха. Именно это «уравнивание в правах нацистских преступников и их пособников с теми, кто героически им противостоял» возмутило российских сенаторов. Совет Федерации направил свое заявление в парламенты стран-членов Евросоюза, Европарламент и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Законопроект «О статусе участников второй мировой войны» был инициирован депутатами парламентской комиссии по правам человека и общественным делам и принят в последнем чтении на прошлой неделе. Против голосовала только традиционно опирающаяся на русскоязычное население партия «Согласие» — из-за того, что он нарушает права ветеранов, воевавших на стороне СССР, а не из-за самой идеи закона.

В том, что такой закон Латвии нужен, не сомневалась ни одна из фракций Сейма — расхождения были по отдельным пунктам. Для Латвии идея «уравнивания в правах» не звучит дико: в годы Второй мировой войны около 150 тысяч латвийцев воевали в составе легионов СС и около 130 тысяч — в составе Советской армии. Недаром формулировка в законе именно такая — он касается воевавших против СССР или Третьего рейха, а не за СССР или Третий рейх.

В этом политическая суть закона — подчеркнуть, что жители Латвии боролись именно за свою независимость с любыми тоталитарными режимами, будь то гитлеровская Германия или Советский союз.

«Это закон чисто гуманитарного характера, — говорит зампредседателя парламентской комиссии по правам человека, депутат партии «Согласие» Борис Цилевич. — Он ни в коем случае не направлен на оправдание преступлений нацизма. Мы считаем, что очень важно одинаково относиться ко всем жертвам исторических событий. Латвия как государство в войне не участвовала, для Латвии это была скорее гражданская война. И с той, и с другой стороны были те, кто шел добровольно, по идейным соображениям, и насильно мобилизованные. Поэтому в данном случае мне кажется неуместным апеллирование к исторической правде».

Идея законопроекта зрела давно — впервые с ней выступил еще пять лет назад бывший президент Андрис Берзиньш, которые обратился к ветеранам, воевавшим в составе Советской армии и в батальонах СС, с призывом к примирению. Он и предложил наделить всех участников Второй мировой войны особым статусом. Правда, если на начальной стадии обсуждались дополнительные льготы для обладателей такого статуса, то в утвержденной редакции этого пункта нет. Ветераны получат лишь свидетельство специального образца и памятный значок.

Статус участника Второй мировой войны не будет присвоен лицам, осужденным за преступления против человечности, членам организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом (в том числе, членам Национал-социалистической партии Германии, ее тайной полиции и служб безопасности), а также сотрудникам КГБ.

Действие закона распространяется лишь на тех ветеранов, которые были гражданами Латвии к 1940 году, либо могли к этому моменту претендовать на латвийское гражданство — и не распространяется на неграждан, а также получивших гражданство путем натурализации. Таким образом, закон вычеркивает всех, кто прибыл в Латвию в составе Советской армии после 1940 года.

Критики закона считают, что из-за этой нормы большая часть ветеранов, воевавших на стороне СССР, не сможет получить статус участника войны — в отличие от бывших бойцов латвийских дивизий СС, состоявших из граждан Латвии.

«К сожалению, этот закон предусматривает возможность получить статус только для незначительной части ветеранов, которые воевали на стороне антигитлеровской коалиции, — говорит Борис Цилевич. — По сути дела, никакого одинакового отношения к участникам войны нет. И конечно, существует чисто юридическая проблема. Есть 4-я статья закона о гражданстве, которая предусматривает, что права и обязанности граждан одинаковы, независимо от способа получения гражданства. Закон о статусе участников войны — первая норма, которая вводит различия в зависимости от способа получения гражданства».

Партия «Согласие» надеется, что в такой редакции президент не станет утверждать закон, а вернет его на доработку в парламент. В противном случае депутаты «Согласия» готовы обратиться в Конституционный суд.