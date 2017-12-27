Сегодня состоялся первый за долгое время обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Украинская сторона готова была передать по запросы 306 человек, но 43 из них уже были ранее освобождены в связи с отбытием срока наказания, и еще более 10 не захотели возвращаться в ДНР и ЛНР.

Для передачи Киеву были подготовлены 74 человека. В их числе герои «Новой газеты». В конце ноября мы опубликовали видео, на котором зафиксировано, как украинские пленные, находящиеся в Луганске, звонят родным и близким.

Сегодня, как сообщают источники «Новой газеты», все они прошли процедуру обмена.

Также из плена удалось вызволить Алексея Кириченко и Евгения Чуднецова, о судьбе которых в «Новой газете» рассказывала наш военкор Юлия Полухина.