Взрыв бомбы в супермаркете Петербурга: президент первый назвал его «терактом»

Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга прогремел 27 декабря в 18.45. Самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами, было заложено в одну из ячеек камеры хранения магазина.

По рассказам очевидцев, покупатели, находившиеся вблизи кассовой зоны, были отброшены взрывной волной обратно в торговые ряды. Взрыв повредил потолок и стены супермаркета.

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Прибывшие на место спецслужбы эвакуировали из здания около 50 человек. По счастливой случайности, в предновогодний период в магазине было немноголюдно.

В Следственном комитете произошедшее поспешили назвать «покушением на убийство» двух и более лиц общественно опасным способом, но не терактом — уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. При этом оперативный штаб по расследованию обстоятельств взрыва создан на базе Национального антитеррористического комитета (НАК) — общегосударственной системы, объединяющей силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Комитет был создан в 2004-м году после теракта в Беслане.

обновлено 10:50 Владимир Путин первым назвал взрыв в Петербурге «терактом»

28 декабря во время церемонии вручения российским военным государственных наград за сирийскую кампанию президент Владимир Путин назвал «терактом» взрыв бомбы в супермаркете Петербурге. обновлено 12:30 СКР объявил, что «не исключал» ни одной из версий взрыва, в том числе и теракт

О том, что версия теракта тоже рассматривается Следственным комитетом среди других, официальный представитель ведомства заявила после высказываний президента о событиях в Петербурге.

Утром 28 декабря «Фонтанка» опубликовала видео с камеры наблюдения супермаркета на котором, как утверждается, запечатлен предполагаемый исполнитель преступления — молодой человек неславянской внешности, одетый в зеленую куртку с капюшоном. Его статус подозреваемого официально не подтвержден.

По данным на 28 декабря всего при взрыве в Петербурге пострадали 13 человек. Восемь их них продолжают оставаться в больницах города. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с осколочной раной живота.

Список госпитализированных после взрыва:



Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения;

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения;

Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии;

Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения;

Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения;

Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения;

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения;

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения.

Еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Спецслужбы в последнее время вплотную занимались исследованием терроричтических ячеек в Петербурге. Так, 15 декабря ФСБ отчиталась о задержании группы, которая готовила взрывы в Санкт-Петербурге, среди целей назывался в том числе и Казанский собор. Сообщалось о задержании семи человек. Среди задержанных тогда оказался 18-летний Евгений Ефимов, его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства (статья 223.1 УК РФ). В суде Ефимов рассказал, что собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря. Ранее были задержаны подозреваемые в организации терактов в петербургском метро.

О том, что следствие и местные власти не торопятся в публичном пространстве называть «терактами» резонансные происшествия, имеющие все признаки террористических атак, напоминает история в Сургуте. Напомним, в августе выходец из селения Эминхюр на юге Дагестана Артур Гаджиев сначала взорвал дымовую шашку в торговом центре «Северный», а затем беспорядочно стал атаковать прохожих на улицах с ножом. В результате пострадали семь человек. Силовики на протяжении нескольких месяцев отказывались официально квалифицировать это событие как теракт. Однако в начале декабря председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников отчитался о предотвращении 18 терактов в 2017 году. Среди прочего он обмолвился о «теракте» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подготовил Серафим Романов, при участии Андрея Дубровского