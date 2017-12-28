По крымскому мосту в рай собрались

Самым главным для страны и одним из главных мировых событий года наши граждане, если верить ВЦИОМ, считают строительство моста в Крыму. А также выдвижение на пост президента главы государства, его обещания платить деньги за рождение детей, развитие армии и недопуск нашей сборной до Олимпиады.

Читаю эти удивительные новости и вспоминаю свою свекровь.

В ее доме постоянно звонит телефон: «Алло, Людмила Николаевна?» Наша старушка недоверчиво представляется незнакомому голосу. В ответ голос называет фамилию свекрови, ее возраст и точный адрес. И для обязательно уточняет: «Все верно?» Людмила Николаевна обреченно кивает. Она уже знает, что дальше пойдут бесконечные вопросы об ее отношении к власти, росту цен, прокладыванию дороги через местную реку, о войне в Сирии, качестве сотовой связи в метро и важности высокоскоростного интернета для нее лично. В городскую квартиру ей звонят выяснить, поддерживает ли она петербургского губернатора Полтавченко, а на дачу отзваниваются спросить, что она думает о последней инициативе главы Ленобласти Дрозденко.

Моя свекровь — блокадница, ей скоро восемьдесят. И она привыкла, что неведомые серьезные люди накрепко уверовали в силу ее мнения.

Другим блокадникам в Петербурге и Ленобласти тоже часто звонят с опросами. Причем, звонят не мошенники, а самые настоящие социологи. А еще они обращаются к ветеранам, пенсионерам, инвалидам и просто домохозяйкам. Ведь большинство социологических опросов, данные которых потому пестрят в заголовках о 86-ти процентах поддержки курса власти, проводят днем и по телефону. Гораздо реже опрос идет поквартирный. Но также днем. Сейчас ВЦИОМ пишет, что при телефонном опросе звонит также и на мобильные номера.

Не знаю… Не верю! Смею утверждать, что для публичных исследований инспирированные властью соцслужбы используют в том числе и телефонные базы различных ветеранских организаций и, возможно, местных отделений Пенсионного фонда. А что? Базы готовы, вероятность застать респондента на месте, то есть дома, высокая, а результаты исследований предсказуемы: какие могут случиться сюрпризы, если половина интервьюеров либо ничего не слышит, либо давно ничего не понимает?

Даже если не попадешь на 90-летнего старика, то трубку поднимет либо днями смотрящая на кухне кулинарные телешоу домохозяйка, либо безработный алкоголик.

Какие в принципе могут быть сюрпризы при неанонимном опросе в стране, где простой народ последние 100 лет регулярно попадает в жернова политических репрессий? Как только человеку в трубку назвать казенным голосом его адрес, паспортные данные и номер телефона, он сразу вспоминает и осужденного при Андропове за прогул отца, и расстрелянного при позднем Сталине деда, и раскулаченного при Сталине раннем прадеда. Да наши люди нутром чувствуют, что от них хочет услышать власть.

Никаких 86% суперподдержки нет. Нет этих десятков миллионов политизированных патриотов — есть художественный коллективный портрет, выполненный щедрыми мазками социологов.

Наши люди лучше, чем мы, условная либеральная интеллигенция, о них думаем. У них в головах нормальные человеческие, а не государственные интересы. У действующей власти сегодня нет не только активной, но и пассивной массовой поддержки. Опросы показывают, что, пусть народ и не доволен настолько, чтобы идти за власть на массовые митинги, но он доволен ровно в той степени, чтобы не выходить против. А что, если он просто боится сказать, как на самом деле эту власть не любит?

У нас нормальные люди и они все понимают. На баррикады не идут — страшно. И правду социологам не говорят — боязно. Для себя-то Кремль наверняка заказывает добротные анонимные опросы и знает, что реальный его рейтинг очень низкий, а люди впали в глубокую апатию. Оттого и разыгрывают для нас предвыборный спектакль с Собчак или Грудининым. Если бы у нас большинство активно поддерживали власть, никто бы ради них не старался. Крым Крымом, а голосовать в марте кому-то надо. Это в притче Акутагавы Рюноске толпа разбойников ползет в рай по одной паутинке. А в жизни все иначе, и по одному крымскому мосту десятки миллионов недовольных к избирательным участкам не приведешь. Вот и стараются. Государство у нас, проредив расстрелами несколько поколений неугодных, отлично знает, как изворотлив и хитер бывает перед его лицом народ.