Салатный день календаря

Может, кто-то и готовит зимой телегу, но большинство все же готовит зимой оливье. И нынешнее новогоднее застолье без этого салата не обойдется, хотя по случаю 100-летия известных октябрьских правонарушений, наверное, уместно было бы заменить оливье салатом «Зимний» (на трезвый еще взгляд, эти блюда чем-то друг от друга отличаются) и под звон бокалов взять его штурмом.

Но — оливье так оливье. Тем более что за столом у вас может случайно оказаться кто-то из сотрудников Росстата, и вам будет неловко, если этот салат не приготовлен. Ведь в Росстате так старались обставить наш новогодний стол цифрами, что даже подсчитали стоимость салата оливье по субъектам Российской Федерации. Итак, держим вилку в левой руке, а отчет Росстата — в правой…

Первым делом отметим, что подсчитано, во сколько семье из четырех человек обойдется новогодний стол. Средняя стоимость чарующе точная: 6096 рублей 12 копеек. Понятно, что к некоторым семьям она применима, если считать и стоимость самого стола вместе со скатертью. А у других семей, наоборот, цифры таковы, что можно подумать, будто их селедку под шубой обсчитывали вместе с шубохранилищем.

Теперь вернемся к фундаментальной работе Росстата с рейтингами салата оливье. Кому-то может показаться, что нашим счетным работникам нечем заняться, вот они и считают в салате горошины. На первый взгляд так оно и есть. Но вдруг мы чего-то не понимаем. Допустим, стоимость салата в конкретном регионе можно увязать с рейтингом губернатора. Представим, вызывают губернатора в администрацию президента и строго спрашивают: «Это что у тебя в области творится с салатом? Почему снова подорожал? Мы тебе транш на майонез направили, субвенцию на огурцы подбросили, с импортозамещением оливок помогли… Пиши-ка заявление по собственному. Посидишь в Совете Федерации, походишь там в буфет, узнаешь, наконец, что такое недорогой салат».

Логично? Ну-ка сравним рейтинг оливье с рейтингом губернаторов. Нет, что-то не то. Лишь в единственном случае эти рейтинги совпадают. Только у главы Якутии Егора Борисова и собственный рейтинг 81-й (пятый с конца), и салат «Оливье» 81-й по дешевизне (по дороговизне пятый). А вот, например, самый дешевый салат в Калмыкии, а ее глава Алексей Орлов в губернаторской табели о рангах — лишь 79-й. Без бутылки шампанского не разберешься.

Выходит, применения рейтингу оливье нет? Не применять же его к самому президенту. Рейтинг у Владимира Владимировича, как мы знаем, незыблем, и никакой салат рядом не поставишь. Тут, если уж придерживаться кулинарии, надо исследовать что-то посолиднее и подороже. Допустим, просчитать снизу доверху торт с более-менее подходящим названием.

Есть у нас какие-то военные победы под руководством Верховного главнокомандующего? Конечно есть. Вот только что на Ближнем Востоке победа одержана. Ну так освежим к Новому году в памяти рецепт торта «Наполеон» и прикинем, не стал ли он для жителей всех регионов, от Калмыкии до Якутии, дешевле и доступнее.