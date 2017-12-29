«Назревшая перезагрузка Госфильмофонда»

Ведущие российские кинематографисты обратились с открытым письмом к премьеру Медведеву с просьбой назначить генеральным директором Госфильмофонда, который «в последнее время постоянно и справедливо подвергается критике общественности», Вячеслава Тельнова – директора департамента кинематографии Минкультуры России. Ранее мы писали о том, как вынужденно покинул свой пост старший куратор Госфильмофонда России Петр Багров и о связанных с работой одного из крупнейших в мире киноархивов проблемах. «Новая» продолжает следить за развитием событий.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

На состоявшемся 19 декабря 2017 года под Вашим председательством заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии был поднят вопрос о проблемах, которые беспокоят киноиндустрию в части взаимодействия с Госфильмофондом России.

В последнее время руководство Госфильмофонда постоянно и справедливо подвергается критике общественности за отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов, финансирование дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда, а также категорическое неприятие современных технологий.

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Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы всецело поддерживаем Ваше решение о необходимости учета мнения кинематографической общественности при выборе кандидата на должность генерального директора Госфильмофонда России.

Считаем, что момент истины настал. В связи с чем, обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность назначения нового руководителя Госфильмофонда России, обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами для назревшей перезагрузки Госфильмофонда.

Просим Вас, Уважаемый Дмитрий Анатольевич, поддержать мнение кинематографической общественности и назначить на должность генерального директора Госфильмофонда России Вячеслава Николаевича Тельнова – директора департамента кинематографии Минкультуры России, пользующегося безусловным авторитетом в кинематографической отрасли и способного вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень.

Бондарчук Ф.С., председатель совета директоров ОАО «Ленфильм», режиссер, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Бортко В.В., народный артист Российской Федерации, режиссер, Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы

Герасимов А.П., генеральный продюсер холдинга «Мастер-Фильм», директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале

Герасимов Е.В., народный артист Российской Федерации, актер, режиссер, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы

Герман А.А., режиссер, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству

Дишдишян Р.Л., продюсер

Зернов С.А., генеральный директор киностудии им. М.Горького

Иванов О.В., член Союза кинематографистов России, киноэксперт

Ильина Т.Н., сценарист, режиссер, художник-аниматор

Капков С.В., киновед, художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар»

Кончаловский А.С., народный артист РСФСР, режиссер

Лунгин П.С., народный артист Российской Федерации, режиссер

Марголина И.Р., сценарист, режиссер, продюсер

Мастусова И.Г., исполнительный директор Ассоциации анимационного кино

Машковцев Б.А., директор киностудии «Союзмультфильм»

Мирошниченко С.В.,заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству

Михалков Н.С., народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Пиманов А.В., продюсер, режиссер

Пичугин Э.А., генеральный директор киностудии «Ленфильм»

Рязанцев А.А., продюсер, генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер»

Сельянов С.М., продюсер, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Слащева Ю.Ю., председатель правления киностудии «Союзмультфильм», член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Соколов А.А., народный артист Российской Федерации, актер, режиссер

Солоницына Л.О., киновед, директор Государственного центрального музея кино

Струсовский С.Г., продюсер, режиссер анимационных фильмов

Тодоровский В.П., режиссер, продюсер, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

Толстунов И.А., продюсер

Угольников И.А., продюсер, президент ГБУК г. Москвы «Московское кино»

Учитель А.Е., народный артист Российской Федерации, режиссер

Хотиненко В.И., народный артист Российской Федерации, режиссер, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству

Чурбанов М.А., генеральный директор Свердловской киностудии

Шахназаров К.Г., народный артист Российской Федерации, режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, член попечительского совета Фонда кино