«Более духоподъемной модели кампании не нашлось»

В последнюю неделю декабря президент Владимир Путин подписал целый ряд указов, связанных с повышением зарплат и предоставлением разнообразных льгот. В частности президент распорядился повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, повысил оклады судей, освободил бизнес в Крыму от проверок, освободил от налогового контроля более полугода живущих за границей россиян, а также утвердил выплату ежемесячного пособия при рождении первого ребенка в семье. Эксперты рассказали «Новой», что стоит за многочисленными указами президента на старте избирательной кампании.

Евгений Гонтмахер Экономист, член Комитета гражданских инициатив

— Эти указы логично рассматривать как часть предвыборной кампании Путина. Ведь все последние годы экономили на социальных выплатах по всем параметрам. Но доходы населения как уменьшались, так и уменьшаются по статистике уже четвертый год. Тем не менее, все равно создавали какие-то ресурсы, чтобы сейчас поближе к выборам показательно раздать деньги.

Путин не пытается завоевать своего избирателя, просто он хочет показать, что у нас все нормально в стране, и повышение зарплат происходит, и повышение минимального прожиточного минимума. Он не финансовое положение старается наладить, а чисто атмосферу создать, показать «Чего вы беспокоитесь? Никакой у нас не кризис, все хорошо. Экономика выправилась. Мы идем вперед». Дело даже не в конкретных цифрах, а в самом факте. Ведь давно не было индексации зарплат. Это технологический и психологический ход.

Повышение МРОТ сейчас – это, с точки зрения экономики, вообще ничего не значит. В бюджетной сфере, куда идут расходы государства, уже и так зарплаты выше минимальной не один год. А если говорить про негосударственный сектор – да, это расходы бизнеса, но они небольшие. Небольшие, потому что в подавляющем большинстве случаев (если человек работает на полную ставку полный рабочий день) зарплата также давно больше минимальной. Платят мало, но выше чем МРОТ.

Глеб Павловский Политолог, основатель «Фонда эффективной политики»

— Я не понимаю, зачем мы все время возвращаемся к словосочетанию «предвыборная тактика».

Ведь речь вообще не идет о выборе Путина среди других кандидатов. Речь идет о продвижении безвыборного Путина на место, где он и так находится. Здесь нет ничего связанного с выборами как таковыми.

Эти подарки он мог сделать по случаю Нового года, Рождества, 8 марта. Все эти вещи не имеют значения для обновления политики. Когда возникает какой-то новый курс на модернизацию, на демократизацию и что-нибудь еще, то в рамках такого курса отдельные указы могут стать какими-то подтверждениями движений. А так они не становятся ничем, это просто произвольные акты, так сказать, расходование бюджетных средств, которые общество все равно не контролирует.

Поэтому что плохого в том, что молодые семьи получат какие-то деньги? Само по себе это неплохо, но это точно не решает проблемы молодых семей как таковых. Потому что проблемы молодых семей, на самом деле, связаны с проблемами детских садиков и других запущенных вещей, особенно запущенных за пределами больших городов. В этих действиях нет признаков необходимости смены политического курса.

Это работа не на избирателя. Сегодня гражданин России фактически лишен своего избирательного права. Причем и пассивного, и активного. Он не может рассчитывать на выдвижение, если это выдвижение не утверждено сверху (как показал случай Навального). И он не может рассчитывать, что, объединившись с другими гражданами, он способен образовать большинство за новую политику. На это направлена вся политическая машина, и даже Путин сам открыто говорит, что изменений в стране не будет.

Это работа не на избирателя, это работа на, так сказать, бюджетниковых женщин, на управляемое обездвиженное население, привязанное к своим местам жительства. Здесь нет ничего кроме небольшой коррекции социальных выплат.

Николай Петров Политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги

— Я думаю, что мы видим модель кампании, которая заключается в том, чтобы адресным образом воздействовать на какие-то серьезные группы избирателей – это и молодые семьи с ребенком, и малоимущие, и предприниматели. Особенно последние месяц-два президент очень активно раздает «подарки».

Повышение МРОТ – это не только символический жест. Последствия здесь не очень просчитываются, как и в майских указах 2012 года, которые по сути дела обанкротили регионы.

Главная проблема заключается в том, что более духоподъемной модели кампании просто не нашлось. Обещать что-то в 2018 году довольно сложно, потому что возникает вопрос «а почему раньше ничего этого не делалось?». Для того, чтобы сохранять, поощрять, и притягивать к избирательным участкам людей нужно идти на такие точечные меры воздействия.