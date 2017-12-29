Новая газета
Комментарии

«Более духоподъемной модели кампании не нашлось»

Зачем стране «декабрьские указы» Путина

Фото: РИА Новости

Политика

Татьяна Васильчуккорреспондент

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В последнюю неделю декабря президент Владимир Путин подписал целый ряд указов, связанных с повышением зарплат и предоставлением разнообразных льгот. В частности президент распорядился повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, повысил оклады судей, освободил бизнес в Крыму от проверок, освободил от налогового контроля более полугода живущих за границей россиян, а также утвердил выплату ежемесячного пособия при рождении первого ребенка в семье. Эксперты рассказали «Новой», что стоит за многочисленными указами президента на старте избирательной кампании.

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Евгений Гонтмахер
Экономист, член Комитета гражданских инициатив

Эти указы логично рассматривать как часть предвыборной кампании Путина. Ведь все последние годы экономили на социальных выплатах по всем параметрам. Но доходы населения как уменьшались, так и уменьшаются по статистике уже четвертый год. Тем не менее, все равно создавали какие-то ресурсы, чтобы сейчас поближе к выборам показательно раздать деньги.

Путин не пытается завоевать своего избирателя, просто он хочет показать, что у нас все нормально в стране, и повышение зарплат происходит, и повышение минимального прожиточного минимума. Он не финансовое положение старается наладить, а чисто атмосферу создать, показать «Чего вы беспокоитесь? Никакой у нас не кризис, все хорошо. Экономика выправилась. Мы идем вперед». Дело даже не в конкретных цифрах, а в самом факте. Ведь давно не было индексации зарплат. Это технологический и  психологический ход.

Повышение МРОТ сейчас – это, с точки зрения экономики, вообще ничего не значит. В бюджетной сфере, куда идут расходы государства, уже и так зарплаты выше минимальной не один год. А если говорить про негосударственный сектор – да, это расходы бизнеса, но они небольшие. Небольшие, потому что в подавляющем большинстве случаев (если человек работает на полную ставку полный рабочий день) зарплата также давно больше минимальной. Платят мало, но выше чем МРОТ.

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Глеб Павловский
Политолог, основатель «Фонда эффективной политики»

— Я не понимаю, зачем мы все время возвращаемся к словосочетанию «предвыборная тактика».

Ведь речь вообще не идет о выборе Путина среди других кандидатов. Речь идет о продвижении безвыборного Путина на место, где он и так находится. Здесь нет ничего связанного с выборами как таковыми.

Эти подарки он мог сделать по случаю Нового года, Рождества, 8 марта. Все эти вещи не имеют значения для обновления политики. Когда возникает какой-то новый курс на модернизацию, на демократизацию и что-нибудь еще, то в рамках такого курса отдельные указы могут стать какими-то подтверждениями движений. А так они не становятся ничем, это просто произвольные акты, так сказать, расходование бюджетных средств, которые общество все равно не контролирует.

Поэтому что плохого в том, что молодые семьи получат какие-то деньги? Само по себе это неплохо, но это точно не решает проблемы молодых семей как таковых. Потому что проблемы молодых семей, на самом деле, связаны с проблемами детских садиков и других запущенных вещей, особенно запущенных за пределами больших городов. В этих действиях нет признаков необходимости смены политического курса.

Это работа не на избирателя. Сегодня гражданин России фактически лишен своего избирательного права. Причем и пассивного, и активного. Он не может рассчитывать на выдвижение, если это выдвижение не утверждено сверху (как показал случай Навального). И он не может рассчитывать, что, объединившись с другими гражданами, он способен образовать большинство за новую политику. На это направлена вся политическая машина, и даже Путин сам открыто говорит, что изменений в стране не будет.

Это работа не на избирателя, это работа на, так сказать, бюджетниковых женщин, на управляемое обездвиженное население, привязанное к своим местам жительства. Здесь нет ничего кроме небольшой коррекции социальных выплат.

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Николай Петров
Политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги

— Я думаю, что мы видим модель кампании, которая заключается в том, чтобы адресным образом воздействовать на какие-то серьезные группы избирателей – это и молодые семьи с ребенком, и малоимущие, и предприниматели. Особенно последние месяц-два президент очень активно раздает «подарки».

Повышение МРОТ – это не только символический жест. Последствия здесь не очень просчитываются, как и в майских указах 2012 года, которые по сути дела обанкротили регионы.

Главная проблема заключается в том, что более духоподъемной модели кампании просто не нашлось. Обещать что-то в 2018 году довольно сложно, потому что возникает вопрос «а почему раньше ничего этого не делалось?». Для того, чтобы сохранять, поощрять, и притягивать к избирательным участкам людей нужно идти на такие точечные меры воздействия.

Теги:
президент, выборы, россия, указ, путин

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