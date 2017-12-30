Фотоистории-2017

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой газеты»

12 июня 2017 года, День России. Полиция проводит жесткое задержание участника акции против коррупции, принесшего с собой флаг России. Акцию протеста на территорию исторического фестиваля «Времена и эпохи» перенес с согласованного мэрией места политик Алексей Навальный. Всего, по последним данным, в Москве были задержаны более 850 человек. Подробнее — в репортаже с митингов 12 июня по всей стране.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В закрытом «Зале Царств» Свидетелей Иеговы (деятельность запрещена в России — ред.). Свидетели Дмитрий и Евгений. 20 апреля Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность в нашей стране. Подробности в материале.

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой газеты»

Промышленный альпинист Ула с коллегой на вершине одной из башен Москва-сити. «Москвичи» — спецпроект, посвященный людям, которые работают на улицах Москвы, по ссылке.

Фото: Сергей Назаров

«Супер, что мы молоды и нам нечего терять» — фотопроект «Против» Сергея Назарова о протестной молодежи. Мария, 18 лет, Иваново. Фотографии по ссылке.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Акция сторонников Навального в Санкт-Петербурге. 7 октября 2017 года. В автозаке — Марина Букина, активист «Группа помощи задержанным». Фоторепортаж по ссылке.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. Тем более невозможно ничем оправдать: никакими высшими так называемыми благами народа», — президент России Владимир Путин на открытии памятника «Стена скорби». Подробности по ссылке.

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой газеты»

Реставратор спит в своем самолете. «Авиаторы» — фотопроект о жизни летчиков и их самолетов на аэродроме «Орловка» в Тверской области по ссылке.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Забастовка против системы «Платон». На стоянке около 200 фур, по словам перевозчиков, около 40 000 дальнобойщиков республики участвовали в забастовке в марте и апреле 2017 г. Пос. Манас, Дагестан. Галерея протестов против «Платона» на юге России.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Ветеран ВОВ Михаил Филиппович Зеленков (справа). «После войны все отбирали, очень тяжело было. Я за это Сталина ненавижу. Если была бы возможность, я бы его пристрелил, рука бы не дрогнула. Не он победил — Сибирь победила». Один день ветерана по ссылке.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Акция «Бессмертный полк» в Киеве. 9 мая. Сборный фоторепортаж с московского и киевского шествия памяти в общий день победы по ссылке.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

В квартире голубятника Мария Кочубей. Не всем птицам в стационаре хватает домиков-переноснок, некоторым приходится жить в коробках. Один день голубятника по ссылке.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Последнее домашнее задание – быть счастливым. Выпускница лицея №13 в г. Химки Варя в день своего выпускного в фоторепортаже.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сотрудники полиции отталкивают участницу митинга против коррупции на Пушкинской площади. 26 марта 2017 г.

Фото: Антон Уницын / специально для «Новой газеты»

Село Кыштовка, Новосибирской области стало известно после того, как туда перебралась немецкая семья. Репортаж о том, как живет вновь ставшее забытым после отъезда иностранцев село.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Профессиональный боец Михаил в ночь перед официальным взвешиванием. Сгонка веса под грудой теплых одеял. С потом из организма выходит вода, что позволяет очень быстро сбросить несколько килограммов. Один день бойца без правил.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Здесь у меня появилась кошка и кончилось детство». Истории жителей приговоренных к сносу по программе реновации пятиэтажек.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Александр, житель Псковской области, рассказывает, как хорошо развита охота на волков на Алтае: «Там волков на *** отстреливают, а тут на *** никому это не надо». Репортаж из места, где волки теснят людей с обжитых мест.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Пациент центра паллиативной медицины Светлана. «Жизнь – красивая». Портреты людей с необратимыми диагнозами. Полный материал по ссылке.