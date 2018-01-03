«Ситуация принципиально революционная»

Накануне Нового года, 28 декабря, во втором по значимости городе Ирана Мешхеде начались антиправительственные выступления. В течение нескольких дней протест распространился и на другие города страны, в том числе, столицу — Тегеран. В ходе продолжающихся неделю демонстраций погибли уже более 20 человек, сотни —задержаны. За это время экономические требования протестующих сменились политическими: толпа начала скандировать лозунги в поддержку свергнутой в 1979 году династии Пехлеви и против действующего руководства Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи. Демонстранты также выступили за свободу СМИ, отделение религии от политики, независимость судов и даже референдум по вопросу обязательного ношения хиджаба.

Власти Ирана обвинили в организации протестов страны Запада. Так, духовный лидер аятолла Хаменеи заявил, что «в последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку для создания проблем в Исламской республике». В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани отметил, что за действиями демонстрантов стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. Замначальника Генштаба Ирана Масуд Джазайри поспешил успокоить сограждан, и сказал, что устроить мятеж в Иране у США не получится. Более сдержан в оценках происходящего оказался президент страны Хасан Рухани. По его словам, не всеми на улицах руководят иностранцы, «есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами».

Так или иначе, руководство страны уверено, что протесты скоро закончатся. «Новая газета» поговорила с экспертами о предпосылках и перспективах протестного движения в Иране.

Александр Шумилин глава Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН

«Резко и неоднозначно может измениться политическая карта всего региона»



— Эти выступления были ожидаемы, но сроки никто не мог сказать. Предыдущий цикл был в 2009 году. Тогда протесты были связаны с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада и наложением санкций (связаны с разрабатываемой в стране ядерной программой — Ред.). Нынешний цикл связан с результатом действия этих санкций и политикой Тегерана, которая ухудшает экономическое положение иранцев. Например, сирийская кампания, которую Иран тое ведет, кроме того, что требует значительных средств, еще и оборачивается человеческими потерями, оттуда в страну идут гробы. Кроме того, за этого Иран могут подвергнуть новой волне санкций.

Протест давно назревал, но что на этот раз стало «спичкой» — сказать достаточно сложно. Ситуация принципиально революционная, потому что началось все с экономических и социальных требований, но очень быстро переросло в радикальные политические требования — смена власти. Другое дело — насколько силен потенциал для достижения этих целей. В ближневосточных странах эмоции, страсть, накал — реальный фактор в отличии от стран Европы и России, то есть стрельба по мирным демонстрантам может резко нарастить массовость повстанческого движения. А может и не нарастить, если начнут «давить» еще больше. Где-то в ближайшие несколько дней можно будет говорить, насколько силен потенциал демонстрантов. Но именно так совершалась Исламская революция 1979 года. Сейчас протест идет тем же путем, но не теми же силами. Хотя и тогда силы наращивались в процессе раскачивания власти.

Ситуация в Иране — для ближневосточного региона событие, важнее которого представить невозможно. Смена режима в Иране будет означать выведение Корпуса стражей Исламской революции из Сирии, а значит и автоматическое смещение Башара Асада.

Резко и неоднозначно может измениться политическая карта всего региона.

Иран из негласного государства-изгоя, противостоящего всему, станет для многих другом, как было до революции 79-го. Но при этом абсолютно проигрывает Россия, в Сирии, в первую очередь, в самом Иране, во вторую.

В любом случае придется подстраховывать свое положение с учетом деградации Ирана, и делать это надо быстрее, но это не простой вопрос.

Лидер Ирана Хаменеи. SalamPix / Abaca Press / TASS

Николай Кожанов востоковед, эксперт Института Ближнего Востока (Москва)

«Протест остается прежде всего экономическим»



— Протест на пустом месте не возникает, и предпосылки, конечно же, существовали. Прежде всего на ситуацию повлияла экономическая ситуация в стране — достаточно тяжелое положение значительной части населения (по разным оценкам в Иране либо около черты бедности, либо за чертой бедности, живут 40-60% населения). На это наложились завышенные ожидания от экономической политики президента Хасана Роухани и ожидания отмены санкций (условие прекращения ядерной программы), Ничего этого не произошло. При этом сработало желание правительства повысить тарифы на предоставляемые населению услуги.

Другой фактор — характер правящего в Иране режима и отсутствие значительного количества социальных свобод. При том, что далеко не все протестующие вышли против режима как такового. Надо понимать, что западным новостным агентствам выгодно осветить именно политический аспект выступлений. В то же время в протестах задействованы совершенно разные силы. Есть и те, кто требует смены режима, но для большей части протестующих протест остается прежде всего экономическим.

Слова о том, что протест закончится через пару дней, — скорее выражение оптимизма иранских властей. Какие либо предсказания об угасании волнений в Иране делать преждевременно. Это может занять и несколько дней, а может и растянуться на месяцы с периодическими вспышками насилия. Главным недостатком выступающих является стихийность и неорганизованность. Благодаря действиям полиции и тайной иранской полиции в стране была фактически ликвидирована любая организованная оппозиция. Перспективы протеста будут зависеть от попытки сорганизоваться и выдвинуть неких лидеров, но пока мы этого не видим. Есть такая фраза: неудавшийся бунт называют переворотом, удавшийся — революцией, поэтому оценки нынешней ситуации можно будет давать не сегодня, а спустя некоторое время. Всей картины происходящего мы попросту не видим. Информация, которую мы получаем, идет либо от правительственных сами со своим ангажированным взглядом, либо от западных СМИ, и между ними много расхождений: то, что западные СМИ показывают чуть ли не массовым восстанием с захватом зданий и убийством представителей власти, на самом деле оказывается небольшим митингом. Хотя, действительно, в ряде городов протесты весьма существенны.

Я предполагаю, что режиму удастся выстоять. Думаю, что после нынешних выступлений будут сделаны уступки в экономической сфере.

Уже сегодня было заявлено, что власти могут пересмотреть повышение цен на бытовые услуги. Они также могут сделать какие-то послабления в социальной сфере, например, оказывать большую помощь малоимущему населению. С другой стороны, Ирану, возможно, придется пересмотреть, но только в незначительной мере, расходы на реализацию своей доктрины по поддержанию имиджа региональной державы.

Одни из требований протестантов можно сформулировать как: «Хватит кормить зарубежье», то есть оказывать поддержку всевозможным палестинским движениям, Хезболле, сирийскому режиму, на которые Иран, действительно, тратит существенные средства. Но я не думаю, что руководство страны от реализации этих целей откажется. Глобальных изменений на внешнеполитическом треке ждать не приходится.

Российское руководство заинтересовано в сохранении у власти действующего политического режима в Иране, потому что, если предположить, что смена власти в стране все-таки произойдет, то кто бы не сменил нынешнее руководство, он окажется более прозападным, чем нынешние деятели Ирана, а это приведет к пересмотру политического курса в отношении Москвы.