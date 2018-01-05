После капремонта дом стал еще более ветхим

«Я только хочу, чтобы никто не винил нас, когда с нами случится беда, — говорит Елена Юрова, которая живет в двенадцатиэтажном доме на улице Красных Зорь, 19 в Северо-Западном административном округе Москвы. — У нас весь дом на газе, и если он обрушится, то, скорее всего, вину сложат на какого-нибудь алкоголика. Несмотря на то, что мы уже пять лет кричим, что живем в опасности».

В 2012 году в панельном одноподъездном доме на улице Красных Зорь был проведен капитальный ремонт за счет субсидий из городского бюджета. Здание было построено в 1969 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. К 2012 году согласно техническому заключению, составленному ООО «Жилище 21», здание нуждалось в серьезных ремонтных работах.

К распоряжению Департамента капитального ремонта было приложено заключение о техническом состоянии дома с перечнем работ, которые требовалось провести: замена систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, замена водостоков, кровельного покрытия, системы пожарного водопровода и т.д.

В мае компания «СтройСервис-К» начала ремонт, и закончила его уже в октябре. Однако у жильцов остались серьезные претензии к качеству ремонта, поэтому активисты дома обратились к руководителю ГУП «ДЕЗ Можайского района» Алексею Чернову. По словам жильцов, он уверил их в том, что ремонт в доме еще не закончен, и госкомиссия ремонт не приняла. По его словам, денег на все не хватило, и ведомство готовит документы на дополнительную субсидию. После встречи с Черновым Елена Юрова написала в Департамент капремонта, чтобы узнать, когда ожидаются новые работы в их доме. Однако заместитель руководителя Департамента В.В. Михайличенко ответил, что государственная комиссия уже приняла работы, и что в доме по улице Красных Зорь, 19 прошло собрание собственников, которые ремонтом остались довольны. Выяснилось даже, что собрание собственников прошло за два месяца до встречи жителей с Черновым. Директор управляющей компании не мог не знать об этом, так как, согласно документам, он присутствовал на том собрании.

Елена Юрова. Фото: Алина Пинчук, для «Новой»

Строители со связями

Компания «СтройСервис-К», которая проводила ремонт, была учреждена в 2007 году. Первым директором компании был Евгений Андреевич Маутер, он же был ее учредителем. Имя Маутера нередко упоминается в весьма скандальных контекстах, связанных с проведением капремонтов.

В одном из своих расследований портал Russiangate упоминает, что в 2012 году Евгений Маутер прекратил руководить «СтройСервис-К» и поступил на госслужбу в префектуру Северо-Западного административного округа Москвы. В том же 2012 году «СтройСервис-К» начал выигрывать тендеры на ремонт зданий в СЗАО: за 2012-13 года компания заключила контракты на ремонт зданий и благоустройство территорий общей суммой 252 млн рублей.

В 2014 году компания «Тендерконсалт», также учрежденная Евгением Маутером, заключила контракт с Префектурой СЗАО на организацию открытых конкурсов и аукционов в электронной форме, в том числе относительно капитального ремонта.

Через год «Тендерконсалт» стал фигурантом жалобы в ФАС в связи с нарушением антимонопольных требований к организации торгов на ремонт многоквартирного дома. «Тендерконсалт» объявил о проведении тендера от имени ГБУ «Жилищник района Северное Тушино», однако ООО «Эксперт», не допущенное до этих торгов, посчитало, что «Жилищник», «преднамеренно вводит участников в заблуждение для ограничения доступа к участию в данном конкурсе».

В 2016 году Евгений Маутер стал начальником отдела проведения закупок ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО», а затем в 2017 году занял должность исполняющего обязанности генерального директора ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО».

После того как вскрылась история с сомнительной приемкой капремонта, жители дома на улице Красных Зорь завалили жалобами ГУП «ДЕЗ Можайского района»: у кого-то после замены труб перестала греть батарея, у кого-то появился конденсат на стенах, у кого-то запах от канализации. Также у многих не оказалось пломб на счетчиках. Почти во всех квартирах строители убрали старые полотенцесушители, но новые поставили не везде. Но больше всего людей беспокоит состояние системы газоснабжения. Житель дома Лавриненко написал в своей жалобе в ГУП «ДЕЗ Можайского района», что после замены газового стояка никто не проверял качество сварки и не тестировал подачу газа. Авария в системе газоснабжения — главный страх жильцов.

Между тем, компания «СтройСервис-К» в 2015 году прекратила свое существование.

Заработав на госконтрактах в Москве 1,1 млрд рублей, компания пережила «реорганизацию путем присоединения», влилась в компанию «Айсберг», которая зарегистрирована в Алтайском крае и не имеет никакого отношения к строительству.

Согласно данным системы проверки контрагентов Контур-Фокус, руководитель «Айсберга» Захаров Руслан Романович возглавлял 68 разных организаций, а адрес регистрации компании совпадает с адресом еще 142 организаций.

На бумаге гладко

Для оценки состояния дома до и после капремонта была привлечена компания ООО «Жилище 21», ликвидированное в 2014 году. На основании ее экспертизы государственная комиссия принимала капремонт дома.

Если верить результату экспертизы, рабочие во время ремонта немного перевыполнили план: по непонятной причине площадь здания после ремонта увеличилась на 1200 кв.м.

Также появились расхождения, касающиеся степени износа здания. Износ дома до капремонта компания оценила в 38%, после капремонта в 33,1%. В то же время, на сайте «Реформа ЖКХ», где управляющие компании раскрывают информацию о состоянии эксплуатируемых домов, износ здания после капремонта был оценен в 41,9%. Такую информацию о состоянии дома на улице Красных Зорь 19 опубликовал ГБУ «Жилищник Можайского района». Получается, что по данным «Жилищника» износ дома после ремонта стал даже больше, чем до капитального ремонта.

Любопытно, что в то время, когда с домом на улице Красных Зорь случился капремонт, «Жилищем 21» руководил Стражников Александр Матвеевич — полный тезка бывшего начальника (до 2007 года) «Мосжилинспекции». Стражников руководил инспекцией до 2007 года, а в 2008 стал директором «Жилища 21». В 2011-12 годах «Жилище 21» заключило контракты с «Мосжилинспекцией» на мониторинг технического состояния домов во всех округах. При Стражникове в 2011-12 годах компания выиграла 45 тендеров и заработала около 154 млн рублей — все эти контракты опубликованы на сайте госзакупок.

Фантомное собрание

И все же: каким образом появился протокол о собрании собственников жилья в доме по улице Красных Зорь? По словам Елены Юровой, акт о приемке дома и собрании собственников им удалось получить в управляющей компании только через 2 года после конца ремонта. (Примечательно, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за подделку документов — именно 2 года). Но в этом документе не была указана ни дата принятия акта, ни сроки проведения работ, ни сметная стоимость ремонта. А подписи в протоколе собрания собственников, как предполагает Елена, были подделаны. По документу, явка на собрание составила 90%, и от общественности дома стояли подписи двух человек: это пожилая супружеская пара по фамилии Пехота. Оба они отрицают, что подписывали что-то.

В сентябре 2017 года старший оперуполномоченный 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Д.А. Минин, который проводил доследственную проверку по обращению Елены, сообщил ей, что почерковедческая экспертиза нашла признаки подделки в подписях в протоколе собрания жильцов. Однако дело по факту нецелевого использования средств до сих пор не возбуждено: почти год полиция не может получиться от ГУП «ДЕЗ Можайского района» платежные документы по ремонту дома. И пока платежные документы не получены в полном объеме, признаки преступления отсутствуют.

Между тем в 2015 году Москва перешла на новую систему проведения капремонтов. Теперь собственники квартир ежемесячно перечисляют плату в Фонд Капитального ремонат многоквартирных домов, за счет которого и будет впоследствии ремонтироваться их дом. Следующий капремонт в доме на улице Красных Зорь ожидается в 2039-2044 годах.

Алина Пинчук, для «Новой»