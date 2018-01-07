Слезы капали

Молодежный чемпионат мира по хоккею в американском Баффало получился веселым, но не для всех. Шведы плакали после обидного поражения в финале от канадцев. Чешская сборная за сутки в полуфинале и матче за третье место получила в свои ворота 16 шайб. А российские надежды впервые за восемь лет вообще остались без медалей, уступив всем топ-соперникам, в том числе сборной США в четвертьфинале. Слез по последнему поводу не было. Слезы достались болельщикам.

В этом самом Баффало сборная России под руководством того же самого Валерия Брагина семь лет назад взяла единственное за полтора десятка лет золото, совершив в финале против канадцев самый знаменитый камбэк десятых — проигрывая три шайбы, ответила в заключительном периоде пятью. Будущие звезды прямо в камеру в прямом эфире, не выбирая выражений, высказали все, что по этому поводу думают, заслужив в «Новой» заголовок «Наградить и выпороть».

Нынче ни того, ни другого не заслужили. Игроков уровня Артемия Панарина или Евгения Кузнецова даже близко не просматривалось, а Дед Мороз на этот раз был занят другими неотложными делами, так что обошлось без чудес. Без них не обходился ни один медальный для россиян турнир последних лет, но эта чаша не бездонная. Надо было предъявлять другие козыри, которых у ребят и тренерского штаба не нашлось.

В Северной Америке не без оснований считают, что именно молодежный чемпионат мира служит самым верным камертоном современного состояния хоккея и определяет ближайшие тенденции его развития. Россия при всех застарелых проблемах с детским и юношеским хоккеем много лет оставалась в лидерах — и не потому, что здесь готовили смену и заботились о ней по системе, а исключительно из-за того, что вопреки всему приток талантов не иссякал. Звездочки не переводились, с мотивацией все было в порядке, дрожи в коленках ни перед кем не наблюдалось. Если сборная России попадала в медальную зону, то без наград она уже не оставалась, пусть чаще всего медали оказывались бронзовые.

Сейчас не заладилось с самого начала. На старте сборная России неожиданно вчистую уступила чехам, которые даже не рассматривались в качестве фаворитов. Потом положение выправилось, но еще одно поражение в группе, теперь от шведов, вывело россиян в плей-офф на хозяев — действующих чемпионов и, пожалуй, самую яркую сборную турнира. И, как ни бились и старались подопечные Брагина, лед им пришлось покидать с опущенными головами.

Ни про один проигрыш нельзя сказать, что россиянам не повезло. Соперники были быстрее, техничнее, умнее и подготовленнее. Качественное игровое мышление вряд ли относится к достоинствам молодежного хоккея, тут на первый план выходят другие качества, особенно в игре на узких североамериканских площадках. Но важна степень командной обученности, от чего и осталось удручающее впечатление.

Из 20 попыток реализовать численное большинство россиянам удалась всего одна — худший результат среди всех сборных, включая Данию и Белоруссию. Индивидуально хоккеисты сборной России выглядели более или менее сносно, но провалились в главном компоненте — командном взаимодействии. Отечественный хоккей при наличии ярких индивидуальностей долгие годы был образцово коллективистским. Чувство локтя начало утрачиваться не сегодня и не вчера, но в эти новогодние дни на чемпионате в Баффало в игре сборной России с обезоруживающей откровенностью проявилось неумение эффективно действовать сообща. Глубинные причины бед нашего хоккея (и только ли хоккея?) кроются именно в отходе от основополагающих принципов любой командной игры, где каждый за себя быть не может.

Нет, на словах все едины, но игра россиян в главных матчах говорила о другом. Отдельные яркие моменты положения не спасали, креатива явно не хватало, и даже периодически проявлявшийся драйв не выручил. Ссылаться на «беззвездный год» можно — если не учитывать того, что многих будущих звезд 1998 года рождения у нас загубили рукотворно как созданием элитной сборной, так и бесславным ее концом.

Именно эту сборную почти в полном составе «сняли с пробега» перед отлетом на юниорский чемпионат мира весной 2016-го года. Официальная версия ничего не объясняла, согласно неофициальной ребят перекормили пресловутым мельдонием, но, судя по экстренной замене на хоккеистов младшего возраста, одним мельдонием дело не обошлось. В проект были вложены огромные деньги, а на выходе из той талантливой и боеспособной команды и пятерки не осталось, она — растворилась.

Нынче лучшими в составе оказались самые младшие — 18-летний Клим Костин и 17-летний Андрей Свечников. Вокруг них можно строить следующую «молодежку», но кто знает, что будет через год? Дома молодым играть особо не дают, в Северной Америке тоже дорога не гладкая, и лепить из разношерстной компании объединенный единой игровой идеей коллектив все труднее. Даже Валерию Брагину нынче это не удалось.

У четырех сборных, включая лишь случайно не попавшую в медальную зону финскую, с воплощением лучших черт своих хоккейных школ проблем не было. А то, что капитан вышколенной шведской сборной Лиас Андерссон зашвырнул только что врученную ему серебряную медаль на трибуну и разрыдался, стало впечатляющей финальной точкой турнира.

Умеют же люди огорчаться и радоваться от души. Мы тоже когда-то умели.