Антивахтовый метод

28 декабря поздно вечером на окраине Краснодара неизвестные напали на координатора правозащитной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» 53-летнего Андрея Рудомаху и его коллег. Они жестоко избили активистов и похитили из автомобиля, принадлежащего «Эковахте», два рюкзака с фото- и видеоаппаратурой и документами. Нападавших было трое — крепкого, спортивного телосложения, в капюшонах, на лицах — медицинские маски.

Сейчас Андрей Рудомаха находится в больнице.

Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, множественные переломы лицевых костей, в том числе перелом носовой решетчатой кости, химический ожог глаз, ушиб мозга.

У Рудомахи сломаны зубы. Из-за травм он говорит с трудом, поэтому на мои вопросы отвечает в письменной форме — через мессенджер.

Фото предоставлено сотрудниками «Эковахты»

Нападение было хорошо спланировано и связано, как предполагают коллеги Рудомахи, с профессиональной деятельностью «Эковахты». Однако следователь не согласился с мнением потерпевших и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

«В тот день наша группа в составе четырех человек выехала из Краснодара в сторону Черноморского побережья, — рассказал «Новой» Виктор Чириков, член «Эковахты» и очевидец нападения. — У нас была информация, что недалеко от поселка Криница (район Геленджика. — Ред.) в природоохранной заповедной зоне идет незаконная вырубка лесов под строительство. В ходе инспекции эта информация подтвердилась. Мы зафиксировали массу нарушений законодательства, увидели, что там уже построена роскошная церковь, вырыто еще три котлована, ведутся работы для возведения резиденции, а также винного завода — там располагаются довольно обширные виноградники».

По информации правозащитников, строящаяся вилла имеет отношение к владельцу питерской инвестиционной компании «Аксис инвестиции», адвокату и однокласснику Владимира Путина Николаю Егорову, либо к фирмам, аффилированным с ним. Также прослеживаются интересы людей, связанных с бывшим губернатором края Александром Ткачевым. Компания Егорова в 2016 году взяла в аренду земли, относящиеся к лесному фонду. И уже летом того же года на них началось строительство церкви, прошли масштабные вырубки под другие проекты. Ни лесники Геленджикского лесничества, ни сотрудники Министерства природных ресурсов Краснодарского края, которые отвечают за сохранность лесного фонда, ничего не замечают. Экологи, собираясь проникнуть на объект, намеревались собрать доказательства нарушений Уголовного кодекса (ст. 260 УК РФ) для последующего заявления в правоохранительные органы.

Территория застройки охраняется частным охранным предприятием. Прибыв на место, сотрудники «Эковахты» разделились на группы и предприняли массу предосторожностей, чтобы остаться незамеченными. Тем не менее их все же обнаружили. Охранники отобрали у экологов фотоаппаратуру и заставили стереть все снимки, сделанные на территории. Затем членов «Эковахты» отпустили. Они сумели затеряться на территории и продолжить работу. Уходили тайными тропами, чтобы лишний раз не попадаться на глаза охране. В Краснодар вернулись поздно, после 22 часов вечера.

«Мы подъехали к дому одного из наших коллег втроем, хотели разгрузить аппаратуру, — вспоминает Андрей Рудомаха. — Мой товарищ Саша Савельев пошел открывать ворота. Я вышел из машины, обошел ее — и тут как раз эти люди напали на меня со спины. Я помню двоих, оба в масках. Сначала они мне прыснули перцовым газом в глаза, и тут же я получил сильный удар в лицо. Я упал. После этого последовал еще более сильный удар, я попытался подняться, но один из нападавших ударил мне ногой в лицо. После этого я выключился».

Фото предоставлено сотрудниками «Эковахты»

«Я стоял у машины и ждал, пока откроются пневматические ворота, чтобы загнать машину во двор, и тут услышал шум сзади, — вспоминает Виктор Чириков. — Оборачиваюсь, вижу: Андрея избивают двое, третий пытается залезть в машину. Я попытался закрыть ее электронным замком, и в тот же момент мне в глаза брызнули из перцового баллончика, а затем я получил первый удар ногой в грудь. В машину они все-таки залезли, однако ни видеорегистратор, ни радар, ни другую технику, которая, как правило, в первую очередь интересует грабителей, они не тронули. Было видно, что они целенаправленно искали именно нашу фото- и видеоаппаратуру, которая была сложена в рюкзаки. Схватив их, они убежали. Я бросился к Андрею, он был весь в крови, в полубессознательном состоянии. Мы отвели его в дом, вызвали скорую, полицию».

Дом, у которого произошло нападение, оборудован видеокамерами. После просмотра записей удалось установить, что преступники ждали экологов. Еще за несколько часов до возвращения активистов в Краснодар эти люди крутились у дома.

Фото предоставлено сотрудниками «Эковахты»

Экологи уверены: нападение было тщательно спланировано, а их телефонные переговоры прослушивались. Иначе как можно было узнать, куда они поедут после рейда в Криницу?

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — одна из самых авторитетных в России природоохранных организаций. Это некоммерческая организация, сотрудники которой работают на волонтерских началах. Организация действует с 1997 года. За это время «Эковахтой» было остановлено строительство большого количества опасных для местной природы проектов, спасено множество уникальных природных территорий. Например, им удалось прекратить строительство дороги Лагонаки—Дагомыс через Кавказский заповедник, добиться создания природного парка «Большой Тхач», спасти плато Лагонаки от строительства на его территории горнолыжного курорта, остановить строительство дороги на элитный курорт «Лунная Поляна», которая должна была пройти по территории объекта Всемирного наследия «Западный Кавказ»…

На Рудомаху и его коллег и раньше нападали. Например, в 2016 году, когда в Краснодарском крае бушевали пожары, злоумышленники напали на лагерь активистов, прибывших тушить эти пожары. Экологи уверены, что в поджогах лесов были заинтересованы власти Краснодарского края: расчищали территории. Уголовное дело, возбужденное по этому факту, не расследовано до сих пор. Против другого сотрудника «Эковахты» — Сурена Газаряна — возбуждено уголовное дело: якобы он угрожал убийством охранникам одного из сомнительно возведенных объектов. Газарян был вынужден уехать из страны.