Беспартийных не брать!

За день до окончания новогодних каникул в России закончился срок подачи документов кандидатами-самовыдвиженцами на президентские выборы 18 марта 2018 года. У претендентов от партий есть возможность влиться в ряды конкурентов до 12 января. Количество заявивших ранее о своем желании участвовать в выборах было близко к рекордному числу — 67 человек, — однако, как можно было предполагать, большая их часть отсеется еще на подступах к избирательной кампании.

Больше всего сошедших с дистанции ожидаемо оказалось среди самовыдвиженцев: из 46 кандидатов, заявлявших о своем выдвижении, документы, по сообщению ЦИК, подали только 15 человек. Пока ЦИК зарегистрировала две группы в поддержку кандидатов: Владимира Путина и заслуженного изобретателя России, депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова (идет на выборы под лозунгом «Я дам людям свободу!»). Оба кандидата получили возможность открыть избирательный счет. Путин уже собрал разрешенные 400 миллионов рублей; Михайлов, по данным РБК, — пока только 200 тысяч.

ЦИК зарегистрировала было еще и группу поддержки лидера общественного движения «Возрождение» Александра Чухлебова, но тут выяснилось, что у него есть вид на жительство в Финляндии, и стороннику развития промышленности в регионах в регистрации отказали.

Кроме Навального от гонки еще до ее начала отлучили и советника муфтия Дагестана и по совместительству его жену Айну Гамзатову, владельца стрип-клуба «Лаки Ли», бывшего главу челябинского отделения партии «Родина» Андрея Яцуна, а также активиста от группы обманутых дольщиков Татьяну Воловик. Зато комиссия благосклонно отнеслась к документам Тристана Присягина, который называет себя «президентом СССР», и Василия Пугачева, который хотел зарегистрироваться непременно в 22.22 (хотя, как сообщает ТАСС, в ЦИК Пугачев в итоге зашел в 22.25, но время ему потом радушно исправили).

Большое количество экстравагантных кандидатов породило новый избирательный термин — «чудинка», которым в эфире телеканала «Россия 1» глава ЦИК Элла Памфилова описала некоторых претендентов на президентский пост. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что это совершенно точное определение, за которое Памфилову ругать не стоит. «Кто-то в ЦИК в шапке может приходить, кто-то в сортире всех готов «мочить» — тоже «чудинка», — иронизирует он. — Если человек не псих (а у него есть справка о том, что он здоров), ЦИК обязана его зарегистрировать».

Процесс превращения избирательной кампании в фарс — технология вполне отработанная и, похоже, применяется сознательно. Это вообще свойственно постсоветским странам — превращать политику в клоунаду, замечает Орешкин: достаточно вспомнить Партии любителей пива или среднерусской возвышенности. «Был депутат Марычев, например. Да и Жириновский всегда по краю ходил, — вспоминает политолог. — Людям все это нравится».

Правда, такое большое количество кандидатов с «чудинкой» — это еще и задел на будущее, предполагает Орешкин. «Создается такой заведомо неприличный фон, когда только один человек выглядит настоящим политиком», — считает политолог.

Тем не менее выборы изначально предполагалось проводить без «клоунады», а подобные экстравагантные кандидаты нужны были для привлечения внимания к самой кампании. «Технология состоит в том, чтобы создать у избирателя впечатление, что выборы конкурентные. Понятно, что часть людей, заявивших о своем выдвижении, не были серьезными претендентами, — говорит профессор Европейского университета Григорий Голосов. — Но их и отсеяли, и безо всякой технологии. Теперь они сошли с дистанции, и все пойдет по накатанным рельсам».

Задача ЦИК — просто проконтролировать избирательный процесс, где многие сходят с дистанции на этапе сбора подписей, чтобы соблюсти баланс между драмой и фарсом. И Элла Памфилова, даже с учетом высказывания про «чудинку» (некоторые посчитали, что такая риторика непозволительна), с ней справляется. «Да, на нее есть давление, — говорит Дмитрий Орешкин. — Но это связано с особенностями некоторых представителей либерального лагеря, которые считают, что она могла зарегистрировать того же Навального. Но она этого сделать не могла, потому что тут решает не ЦИК, а Конституционный суд».

Проблема в том, что либеральный лагерь, который в каком-то смысле пытались успокоить назначением Памфиловой главой ЦИК, теперь окончательно разочаровался в ней. «У Памфиловой сложилась устойчивая репутация человека, способного во имя принципов пойти на конфликт с властями. В этом и заключалась ее главная ценность для Кремля. Но репутации этой уже нет, — говорит политолог Аббас Галлямов. — Придя в ЦИК, Памфилова по подавляющему большинству спорных вопросов заняла слишком лоялистскую позицию. В результате никто уже не помнит, что в бытность уполномоченным по правам человека она могла конфликтовать с Кадыровым, зато все помнят, как она переругивалась с Навальным. Думаю, сейчас в глазах либеральной общественности Памфилова уже мало чем отличается от Чурова».

Но это, кажется, проблема лишь самой Эллы Памфиловой, а никак не избирательной кампании. С точки зрения технологии процесса баланс как раз соблюден: продемонстрирована широкая палитра возможных кандидатов, но в конце, как водится, президентом станет только один.