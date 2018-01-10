Одна видимость

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Если что-то где-то подорожало — ​это вовсе не сенсация, даже если подорожали конфеты «Сенсация», что в новогодние праздники никого не должно удивлять.

Но мы тут не про шоколадно-трюфельные излишества, а про самое насущное. И наше чувство солидарности адресуется жителям Набережных Челнов. Мало того, что за последние десятилетия здешний КамАЗ пережил несколько кризисов, так вот еще экономическая неприятность: с 1 января в городе повысилась цена билетов на аттракцион «Колесо обозрения».

То ли на это колесо собираются надеть дорогую зимнюю шину, то ли в подвесных кабинках включат подогрев сидений, но стоимость обозрения нашей действительности возросла со 150 до 200 рублей для взрослых и со 100 до 150 для детей.

Это ли не шаг к дальнейшему расслоению общества? Ясно, что топ-менеджеры КамАЗа и весь его совет директоров смогут себе позволить кататься на колесе ежедневно, а простой рабочий после смены устало усядется в люльку разве что раз в неделю.

Спрашивается, как жить дальше? Комментариев видных экономистов про запасное колесо пока нет. И ни один кандидат в президенты пока не заявил, как после прихода к власти он первым делом раскрутит все эти парковые колеса в обратную сторону.

Ну а если более серьезно? Для чего простому человеку обозревать нашу жизнь? Тем более с колеса. Все, что надо, ему покажут по телевизору, а еще что-то, не менее важное, можно разглядеть и с земли. Не сверху вниз глядя, а, наоборот, задрав голову кверху.

Приведем яркий пример. За несколько дней до Нового года небо над Набережными Челнами прорезала яркая полоса: пролетело что-то без опознавательных знаков и регистрационных номеров. Надо сказать, над Челнами почти по расписанию летает что-то загадочное. Позже, в Рождественскую ночь, тоже пролетело, и здешние СМИ написали, что за городом упал метеорит. Возможно, так оно и есть. Чему еще было падать? Подведомственные вице-премьеру Рогозину организации никаких спутников в тот день вроде бы не запускали…

Ну так вот, возвращаемся к объекту, барражировавшему в небе над Камой перед Новым годом. Некий расторопный челнинец успел его заснять и выложил запись в Сеть — ​получилось красиво. А когда началось обсуждение, наиболее впечатлительные граждане вдруг заметили на небе не только небесное тело, но и первое лицо — ​лицо президента России Владимира Путина. Примечательно, что облик президента просматривался не на чистом участке неба, а на фоне дыма из какой-то местной трубы. «Знак с небес: Путин — ​наш президент!» — ​отреагировали понятливые горожане.

В общем, труба зовет на выборы, и будет вам их видимость. Ведь как ни разглядывай уникальные документальные кадры, никакого другого лица рядом с вознесшимся до небес Владимиром Владимировичем не обнаружишь. Ни тебе Жириновского над сонной страной, ни Явлинского. Хотя за долгие годы пребывания в российской политике и они тоже должны мерещиться избирателям и в перистых облаках, и в слоисто-кучевых.