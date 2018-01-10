Мертвецы в лодках

В канун Нового года у рыбацкой деревушки Саи на крайнем северо-западе главного японского острова Хонсю в бушующем море заметили полузатопленную деревянную шхуну. Когда волны слегка успокоились, местные жители вытащили ее на берег и обнаружили в суденышке разложившиеся трупы четырех человек — граждан КНДР, судя по одежде и надписям на бортах. Жутковатая находка оказалась юбилейной и рекордной: это было сотое судно из Северной Кореи, которое волнами прибило в 2017 году к японским берегам. Всего в этих деревянных шаландах нашли тела 35 погибших — у некоторых к обрывкам кителей были накрепко привинчены партийные значки с портретом основателя КНДР генералиссимуса Ким Ир Сена.

В Токио напрямую связывают небывалый рост количества потерпевших бедствие судов из КНДР у своих берегов с отчаянными попытками Пхеньяна хоть как-то справиться с нарастающей нехваткой валюты из-за санкций. Право на промысел в богатых рыбой районах у западного побережья КНДР в Желтом море северокорейские власти передали китайцам за твердые юани. И одновременно на востоке в Японское море брошено все, что может плавать, на добычу кальмара, крабов и других морепродуктов, которые можно продать контрабандой. Потери людей и утлых шхун, не приспособленных к плаванию в бурных водах, во внимание, похоже, не принимаются: партийная печать Пхеньяна открыто приравнивает морской промысел к смертельным боям на передней линии фронта.

Китай, на который приходятся 90 процентов северокорейской торговли, всегда был главным покупателем морепродуктов в КНДР, и их поставки туда после введения международного эмбарго на время прекратились. Однако сейчас, если верить японским данным, эти товары опять продаются на северо-востоке КНР почти открыто. Технология контрабанды несложна: улов прямо в море перегружают на китайские суда, которые ввозят его в страну уже как собственный товар. Прямо в море идут и расчеты: иногда, как говорят, в ходу испытанный бартер — северокорейцы меняют кальмаров и краба на горючее, сахар, выпивку. Контрабандный товар дешев и хорошо идет на китайских рынках.

Контрабанда для товарища Кима

Прилегающий к КНДР китайский город Даньдун — место особое. Через него, вернее, по находящемуся там мощному железнодорожно-автомобильному мосту над пограничной рекой проходят до 70 процентов двусторонней торговли. Именно в Даньдуне действуют многие китайские фирмы, делающие деньги на экономических операциях с Пхеньяном, у которых сейчас возникли немалые трудности из-за международного нажима на Северную Корею.

В последнее время, если верить японской печати, в пограничном городе стали замечать новых гостей из КНДР — солидных мужчин с охраной, заезжающих туда на поезде через мост над рекой. Осведомленные источники уверяют, что эти люди выполняют важнейшую для Пхеньяна миссию: они доставляют наличными в чемоданах солидные суммы в валюте местным фирмам-посредникам. Те, в свою очередь, уже от своего имени и в китайских юанях заказывают товары, которые теперь Северная Корея не может напрямую покупать из-за необычайно жестких ограничений, введенных Советом Безопасности ООН в ответ на упрямое нежелание Пхеньяна отказаться от новых ядерных испытаний и разработки все более совершенных баллистических ракет.

В 2017 году режим запретов в отношении Северной Кореи усиливали четыре раза. Теперь КНДР не имеет права покупать практически все виды промышленного оборудования и транспортные средства, не говоря уже о любой продукции, которую можно использовать в военных разработках. Ей запрещено продавать за границу все основные экспортные товары страны: каменный уголь, железную и свинцовую руду, морепродукты, текстиль. Под нажимом США введены жесткие ограничения на поставки на север Кореи нефти и нефтепродуктов. В частности, в декабре квоты на экспорт бензина и дизельного топлива в КНДР были сокращены на 90 процентов по сравнению с уровнем, разрешенным еще в середине прошлого года.

Предполагается, что все это должно лишить Пхеньян основных источников валюты, а его вооруженные силы оставить без технологий, оборудования, бензина и солярки, чтобы затормозить или даже совсем парализовать развитие ракетно-ядерного потенциала. Однако лидер КНДР Ким Чен Ын сдаваться не собирается.

Тайна цифры «727»

Схемы с перегрузкой в море могут применяться и для запрещенных поставок за рубеж северокорейского угля, других товаров. Такие же технологии, по некоторым сведениям, используются и для завоза в КНДР нефтепродуктов, легальный экспорт которых жестко ограничен санкциями ООН. Ведущая японская газета «Иомиури» уверяет, например, что именно на это идут немалые суммы в долларах, которые доставляются чемоданами по пограничному мосту в Даньдун. По ее данным, китайские фирмы-посредники от своего имени заказывают нефтепродукты за юани, движение которых труднее отследить американцам, и товар затем перегружается в море. В конце года, например, в Южной Корее был задержан тайваньский танкер, задействованный в таких нелегальных операциях. Почтенное информационное агентство «Рейтер» и та же газета «Иомиури» уверяют, что нефтепродукты по схожей же схеме закупались и в России с перегрузкой в море на китайские танкеры, которые затем доставляли товар непосредственно в КНДР. Независимых доказательств таких утверждений нет, потенциально причастные к операциям подобного рода все отрицают.

В любом случае не вызывает сомнений, что Пхеньян за долгие десятилетия существования в условиях международных ограничений накопил огромный опыт ухода от санкций и создал мощную сеть теневой торговли, обслуживающей нужды КНДР. К тому же страна давно готовилась к худшему: по японским данным, в КНДР создан стратегический запас нефти и нефтепродуктов — 1 млн тонн. Теперь, по данным Сеула, его решено удвоить любыми способами.

Приезжающих в Пхеньян иностранцев уверяют, что рост цен на бензин в стране прекратился, хотя в прошлом году они подскочили в три раза. В то же время, по данным японской печати, с конца сентября на коммерческих заправках горючее теперь заливают лишь в баки автомобилей с особыми номерами, например, начинающимися с цифр 727 — они выдаются высшей номенклатуре. Есть и другие признаки нарастающих трудностей: в январе северокорейская авиакомпания «Эйр Коре» сократила число рейсов из Пхеньяна в Пекин с трех до двух в неделю. Связано это, как полагают, с жесткой экономией топлива.

Год дипломатических маневров?

Однако долго протянуть на солидных запасах и презрении к нуждам нищего населения все же не удастся — необычайно жесткие санкции ООН будут сказываться все больнее, даже если Китай станет закрывать глаза на некоторые шалости с контрабандой. Именно с этим, как полагают, был связан резкий поворот в тактике лидера КНДР Ким Чен Ына: в своем Новогоднем обращении вместе с обещанием производить все больше ядерных зарядов и ракет он неожиданно объявил о намерении послать свою команду на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее. Пхеньянский лидер привычно угрожал США прямым ядерным ударом, но одновременно с необычайной мягкостью выразил готовность к восстановлению братского диалога с Сеулом.

Маневр, как полагают, направлен на то, чтобы разрушить единый фронт нажима на КНДР: нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в прежние годы высказывался за политику «солнечного тепла» в отношении соотечественников с Севера, и его можно попытаться уговорить отойти от безоговорочной поддержки санкций. Отменить резолюции Совбеза ООН, конечно, быстро не удастся, однако выпросить какую-то помощь от южан вполне возможно. Короче, как полагают в Токио, нынешний год станет для Пхеньяна временем дипломатических операций, призванных слегка разжать кольцо международного экономического давления. Акты миролюбия, возможно, будут подкрепляться и демонстрациями силы в виде испытаний баллистических ракет, а то и новых ядерных взрывов. В Пхеньяне по партийной привычке любят делать такие жесты по случаю круглых дат: ближайшая будет 8 февраля, когда КНДР отметит 70-летие со времени создания Корейской народной армии.