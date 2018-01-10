Без вести задержан

Оюбу Титиеву неоднократно угрожали в связи с его деятельностью в Чечне. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет, возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников «Мемориала» были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.

Первыми тревогу в связи с отсутствием своего руководителя подняли коллеги Титиева по «Мемориалу». Они звонили ему на телефон, но он не поднимал трубку. Коллегам удалось выяснить, что в 9 часов утра тот должен был встретиться со своим знакомым в селе Майртуп Курчалоевского района. Знакомый прождал его около часа, после чего стал звонить Титиеву, но тот не брал трубку, поэтому знакомый отправился на поиски.

Между Курчалоем и Майртупом у моста через реку Хумык он увидел 5–6 человек в форме ДПС, машину полиции и автомобиль Титиева, который осматривал один из сотрудников. Сам Оюб стоял рядом. Было видно, что машину исследуют тщательно: открыты капот и багажник, запасное колесо было вынуто и лежало рядом на земле.

Знакомый вышел из своей машины и направился было к Оюбу, но тот подал знак, чтобы он проехал, не останавливаясь. Минут через двадцать знакомый вернулся. Машины и люди все так же стояли на обочине, и снова Оюб подал знак, чтобы его знакомый проехал, не останавливаясь.

Знакомый выяснил, что обе машины въехали в Курчалой, и, предположив, что Оюба повезли в Курчалоевский РОВД, отправился туда. Внутрь его не пустили, но неофициально ему удалось узнать, что Оюб находится в РОВД. Во дворе райотдела стояла его машина — совпадали цвет и марка.

Из Грозного в Курчалоевский РОВД выехал адвокат, но там ему сказали, что Титиева у них нет. В помещение адвоката не допустили.

Руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориал» Олег Орлов сообщил о произошедшем председателю СПЧ при президенте России Михаилу Федотову. Федотов проинформировал о случившемся администрацию президента России и связался с МВД по Чечне. В МВД ему ответили, что о задержании Титиева им ничего не известно. Федотов позвонил Хеде Саратовой, члену Совета по правам человека ЧР. В разговоре с Саратовой начальник Курчалоевского РОВД подтвердил, что Оюб Титиев находится у них. Причину незаконного задержания (к тому времени с момента задержания прошло уже более трех часов, адвоката к задержанному не пустили, информацию о задержании сотрудники чеченской полиции пытались скрыть) начальник Курчалоевского РОВД назвать отказался.

Олег Орлов также связался с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

На момент подписания номера судьба Оюба Титиева оставалась неизвестна.