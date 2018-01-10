К чему такие жертвы

Когда 5 ноября прошлого года астанинский «Барыс» возглавил Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги, это стало небольшой сенсацией, поскольку команда Евгения Корешкова набрала отличный ход и выглядела очень убедительно и в матчах с аутсайдерами, и в матчах с лидерами. Да, бывали осечки, но 5 ноября дома был побежден не кто-нибудь, а московский ЦСКА — побежден достаточно уверенно со счетом 5:3. В Казахстане по этому поводу воцарилось ликование: впервые с момента вхождения «Барыса» в КХЛ у команды был шанс не просто выйти в первый или максимум второй раунд плей-офф, а добраться до заоблачных, но вполне реальных вершин вроде полуфинальной серии.

За следующие два месяца астанинцы, похоже, распрощались даже с мечтами о плей-офф. К 29 декабря «Барыс» провел еще 16 матчей — и проиграл в 14 из них (последние пять матчей — подряд).

Что в таких случаях делают обычные клубы? Наверное, меняют тренера, тактику или — если все совсем плохо — задачи на сезон. Что сделали в «Барысе»? Во-первых, позвали имама и священника. Имам прочел проповедь, а священник окропил святой водой клюшки, ворота и даже ловушку вратаря.

Ну а во-вторых, прямо на льду был зарезан баран — по старому и весьма экстравагантному для 2017 года обычаю. Кровью при этом также окропили ворота.

Российский хоккейный журналист Алексей Шевченко рассказал об этом в СМИ, заявив, что некоторым легионерам на площадке стало плохо от увиденного. На Шевченко тут же накинулись представители пресс-службы клуба. «Журналист Алексей Шевченко сам является представителем страны, где в автономных республиках проходят аналогичные мероприятия», — заявил в интервью сайту shaiba.kz пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов. Он не стал отрицать, что такое, кхм, мероприятие действительно прошло, но «в Казахстане есть такая традиция жертвоприношения, и к ней надо относиться с уважением». И потом, зарезали же барана в Перми перед матчем «Амкара», так там сразу серия из поражений прервалась. За скобками при этом осталось, что сейчас «Амкар» могут расформировать, но это, конечно, мелочи.

Да и вообще: никто из легионеров в обморок не падал, и «это нормальная практика для нашей страны, где сосуществуют множество культур и верований». Последнее — правда: в 2013 году перед матчем карагандинского «Шахтера» с шотландским «Селтиком» в Астане на поле зарезали барана, и это так изумило шотландских журналистов, что они заставили прокомментировать это главного тренера «Селтика» Нила Леннона. Тот, между прочим, выступил в духе Акманова — «тут такие традиции, их надо уважать». «Шахтер» тогда выиграл 2:0, но в ответном матче сгорел 0:3 — как всерьез считают некоторые болельщики, потому, что полиция Шотландии запретила резать барана на стадионе «Селтика».

В случае с «Барысом» фортуна из бараньего горла вместе с кровью не полилась. 29 декабря астанинская команда проиграла дома «Сочи» — 2:3. Тут уже даже руководство команды не выдержало и отправило Евгения Корешкова в отставку. Не помогло: 3 января «Барыс» проиграл дома с тем же счетом 2:3 худшей команде Восточной конференции — «Югре». Тут не то что полуфинал, тут и плей-офф стал недостижимой мечтой.

В начале этой недели «Барыс» отправился в четырехматчевую гостевую поездку, в ходе которой и должно определиться, что будет с командой дальше. Первую игру — с прямым конкурентом «Амуром» — команда из Астаны проиграла со счетом 1:3. Баранья жертва снова оказалась напрасной, но, по крайней мере, Кевин Даллмэн может радоваться за освященную священником клюшку — он смог забить свою сотую шайбу в составе «Барыса».

Любопытно, что жертвоприношение произошло на фоне объявленной в Казахстане «модернизации общественного сознания» — это когда общество, сохраняя некую культурную идентичность, открывается новым технологиям и знаниям и вливается в глобальный мир как можно скорее. Решение «Барыса» отметить модернизацию перерезанием горла агнцу раскритиковали в стране многие публичные люди. Но власти, которым эта ситуация как нож в горло, решили промолчать. А самое удивительное — промолчали руководители самого КХЛ, которые, кажется, готовы терпеть вообще все что угодно, лишь бы никто не трогал их и их фаворитов.

Откликнулся после продолжения полосы неудач только шведский вратарь команды Хенрик Карлссон, который в интервью таблоиду Aftonbladet заявил, что «это было какое-то сумасшествие».

«Я сам этого не видел, но это было где-то на арене. Потом еще в раздевалке священник брызгал на нас водой. Помогло ли это? Нет. Должно быть, другие команды пожертвовали больше баранов», — цитирует издание вратаря.

Кажется, все, что остается «Барысу» теперь, это перейти от жертвоприношений к сожжениям на костре. В КХЛ, думается, это молчаливо одобрят.