Кто плагиатит «Диссернет»?

В адрес академиков-членов «Клуба 1 июля» (неформальное сообщество академиков РАН) поступило письмо, подписанное неким Виктором Пинигиным из Якутии, согласно которому замминистра образования и науки Григорий Трубников — плагиатор. Автор письма указал, что он направил Заявление о лишении ученой степени (ЗоЛУС) в Минобрнауки, приложив его текст.

Во-первых, «Пинигин» (не уверен, что это живой, существующий человек) начал с прямой лжи. Он выдает себя за того, кем не является, и «Диссернет» был вынужден сделать экстренный пресс-релиз на эту тему.

У нас нет такого человека, мы не знаем его. Это важное обстоятельство для оценки всего письма в целом.

В-вторых, экспресс-анализ диссертации Трубникова показал (насколько это можно было выяснить за несколько часов, которые у нас на это были), что имеет место нормальное, а не фейковое, соавторство с собственными аспирантами, о котором должным образом заявлено в списке публикации.

Это радикально отличается от таких случаев, когда обвиненный в плагиате человек вместо официально изданных публикаций приносит стопку бумаги с напечатанным на ней текстом, а экспертный совет ВАК (например, ЭС по отраслевой и региональной экономике, возглавляемый академиком Борисом Порфирьевым), на этом основании верит, что списанный или купленный у диссероделов текст был ранее опубликован им в соавторстве. Трубников реально был соавтором с указанными в заявлении о лишении ученой степени людьми, его учениками, эти работы существуют, мы их видели. Это не генерал Мухитов с несуществующими ни в одной библиотеке монографиями, и не министр связи Никифоров с отчетами, возникающими задним числом, — а заметим, что Мухитову и Никифорову ученую степень сохранили.

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Зачем появилось это письмо? Известно, что сейчас готовятся к утверждению и уже прошли Минюст два незаметных, но важных документа: поправки в Положение о присуждении ученых степеней и в Положение об Экспертных советах ВАК. Эти поправки сильно осложняют диссеродельческий бизнес. Вот важнейшие из них.

Будет запрещено отправлять диссертации на рассмотрение в тот же совет, где была куплена исходная степень. Их будет обязан рассмотреть другой, независимый совет. Об этой проблеме я много писал на страницах «Новой».

Мы объясняли руководству ВАК в течение пяти лет, что вор-карманник не судит себя, автомобилист не выписывает сам себе штраф, а палач не отрубает сам себе голову (даже в опере Герберта и Салливана «Микадо»).

Рассматривая дело в «родном совете», диссероделы давали гарантию своим клиентам, что они их отмажут в случае чего — и так оно и происходило, см. мои колонки. Теперь отмазывать самих себя будет запрещено.

Далее, по настоянию Совета по науке отклонена предлагавшаяся Михаилом Ломакиным норма о том, что списывать можно все, кроме выносимых на защиту положений, «содержащих новизну». Если бы эта поправка прошла, любой плагиат можно было бы объявить не влияющим на новизну и оправдать. На практике так и делалось в уже упомянутом порфирьевском Экспертном совете. Но это было незаконно и всякий раз вызывало дискуссию на Президиуме. Диссероделы хотели узаконить это формально — и получили от ворот поворот.

Еще одна норма, которую диссероделы хотели протащить в проект Положения, — что плагиат в диссертации, в отношении которого автором источника не заявлено претензий, плагиатом не является. Ее также удалось убрать.

Наконец, диссероделам — то есть тем руководителям, у кого есть диссертанты-плагиаторы, — на пять лет, согласно трубниковским поправкам, будет запрещено входить в Экспертные советы.

Трубников вполне адекватно, хотя и не идеально, работал и над текущими вопросами. По рекомендации Минобрнауки был закрыт диссертационный совет в Стандартинформе — тот самый, в котором член порфирьевского ЭС профессор Ломакин был заместителем председателя, обеспечивая крышу всей фабрике. На рассмотрение Президиума уже из министерства, т. е. самой высокой инстанции, возвращались диссертации, содержавшие не только плагиат, но и подтасовку данных (так, в работе некоей Юлии Кищенко по фармацевтике Амурская область стала Минеральными Водами — и хотя она уже прошла Президиум, в итоге все же была пересмотрена и лишена ученой степени; рассказывают, что руководитель этой работы профессор Аджиенко из Пятигорска в дружеских отношениях с бывшим главным ученым секретарем ВАК Аристером). Сейчас планируется очередная ротация экспертных советов.

Все это тяжелые удары по диссероделам. Видимо, неслучайно заявление «Пинигина» появилось именно сейчас. Это очевидная попытка затормозить принятие антидиссеродельческих поправок, а еще лучше совсем их замотать. Такой вот русский лоббизм.

Я напомню, что объем криминального бизнеса, который крутился вокруг диссертаций, оценить очень легко. В предшествующие нам годы диссертаций защищалось примерно на 10 тысяч штук в год больше, а в годы расцвета — на 20 тысяч больше, чем сейчас. На черном рынке диссертация с защитой стоила от 10 до 25 тысяч долларов; суммарно — это бизнес объемом порядка 200 млн долларов в год. За это вас могут не то что оклеветать — могут сделать что-то сильно хуже. Трубников пытался забить в этот бизнес осиновый кол. Кому-то это не понравилось, и решили для этого воспользоваться нашим именем. Не вышло.