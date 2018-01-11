Марьинская невинность

В день президентских выборов 18 марта в Москве может состояться референдум об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета депутатов округа Марьино 10 января, сообщает издание «Медиазона». На референдум может быть вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?»

В решении муниципальных депутатов, подписанного главой совета Виктором Сотсковым, также указано, что вопрос о возможности референдума рассматривался после обращения инициативной группы общественной организации «За комфортную среду», направленного в органы муниципальной власти 27 декабря прошлого года.

Начальник избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков в твиттере назвал принятие решения о референдуме «надувательством». По его мнению, инициативная группа не могла за новогодние праздники собрать требуемые законом для проведения референдума 5% подписей избирателей Марьино и Люблино.

«Каждый, кто имел дело со сбором подписей, знает — 5% собрать нереально. Тем более за две недели. Тем более в каникулы. Тем более так, чтобы об этом никто не знал. Вы живете в Люблино или Марьино? Видели толпы сборщиков, прочесывающих все квартиры?» — возмутился Волков.

Однако для того, чтобы референдум об объединении Марьино и Люблино состоялся, инициативной группе только предстоит собрать подписи избирателей, отмечает координатор межрегиональной кампании референдумов по возврату выборов мэров Сергей Михайлов. В районе Марьино, по данным на июль 2017 года, проживает 252 тысячи человек, в свою очередь, в Люблино — почти 172 тысячи человек. Значит, организации «За комфортную среду» необходимо собрать более 21 тысячи подписей местных жителей за две недели.

Ранее о возможности проведения 18 марта референдумов по актуальным местным проблемам как о способе повышения явки предупреждал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Наличие референдума по важному вопросу, затрагивающему жителей крупных районов, действительно повысит явку избирателей, — подтверждает руководитель подмосковного отделения «Открытой России» Алексей Дуленков, возглавляющий инициативную группу по организации референдума за возвращение прямых выборов мэров. — Мы также хотели провести свой референдум в день президентских выборов, предлагая тем самым повысить явку в обмен на возвращение местной демократии, но депутаты Московской области нашу инициативу отклонили, решили не испытывать судьбу».

Сергей Михайлов отмечает, что референдумы, с одной стороны, позволят повысить явку на выборах президента, а с другой — вовлечь большее количество избирателей к голосованию по вопросам, вынесенным на референдум.