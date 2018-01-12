Корабли, самолеты, танки, подлодка

Президент России Владимир Путин в минувший четверг заявил о готовности передать Украине военную технику из Крыма. Речь идет о десятках кораблей, самолетов и бронетехнике, состоявших на вооружении крымских частей ВСУ до перехода Крыма в состав Российской Федерации.

«Правда, она (техника — И. Ж.) находится в плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком [состоянии] практически и была, за эти годы никем не обслуживалась», — заявил президент.

Помимо украинской военной техники, по словам Владимира Путина, в Крыму остался «значительный боезапас». Он Украине направлен не будет, поскольку, по оценкам российских военных экспертов, его невозможно безопасно транспортировать. Все, что можно сделать с украинским боезапасом — уничтожить на месте. Но Путин пригласил украинских военных в Крым, чтобы лично присутствовать на уничтожении боезапаса и вывести корабли.

Собеседники «Новой газеты» в штабе Черноморского флота утверждают, что инициатива президента — не новая.

— Передача кораблей Украине началась с самого 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ, — говорит один из источников. — Наши военнослужащие буксировали украинские военные корабли за пределы территориальных вод РФ, где их забирала украинская сторона. Таким образом Украине, например, были переданы корабль управления «Донбасс», корвет «Винница», десантный корабль «Кировоград». Множество судов. Затем Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере, и передача техники была прекращена.

По словам собеседника «Новой», сейчас в Крыму не осталось по-настоящему опасных кораблей ВМС Украины. «Только корветы и все, что похлипче», — говорит он.

При этом наш источник отмечает, что украинские корабли обслуживаются российскими военнослужащими: на каждом из них есть штат, поддерживающий пожаробезопасность и непотопляемость кораблей.

Из самолетов украинских ВВС в Крыму остались истребители МиГ-29 и МиГ-29УБ. Из бронетехники — БТР, БМП и танки Т-64.

В украинских вооруженных силах к предложению Владимира Путина отнеслись с интересом. Главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос «требует очень тщательного изучения». В то же время он назвал слова российского лидера о плачевном состоянии украинских судов «не соответствующими действительности».

«Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов», — заявил Воронченко в эфире украинского телеканала «112».

Собеседники «Новой», впрочем, утверждают, что техника действительно находится не в лучшем состоянии, а в 2014 году, за несколько дней до установления в Крыму российской власти, украинские военные сами пытались списать часть кораблей для сдачи на металлолом.

Как бы то ни было, в истории с передачей военной техники Украине есть и третья сторона — непризнанные Донецкая и Луганская народные республики. Получить официальный комментарий чиновников ДНР и ЛНР «Новой газете» не удалось. В МИД ДНР корреспонденту заявили, что «пока не готовы комментировать ситуацию». В донецких и луганских СМИ о возможной передаче Украине военной техники из Крыма говорят сдержанно — в основном новостями. Зато в обсуждениях этих новостей люди открыто говорят, что опасаются применения переданной техники украинскими вооруженными силами в зоне АТО.

Отметим, что именно в зону АТО крымская техника направлялась и раньше. Об этом еще в 2015 году заявлял депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко. «Мне удалось вытащить из крымских тюрем сорок человек, в том числе полковника Мамчура, генерала Гайдука, генерала Бойченко, сына Анатолия Гриценко, — заявлял Сенченко в эфире телеканала «112». — Удалось вытащить из Крыма 3,5 тысячи единиц военной техники и вооружения. Это то, что нам помогло защититься от агрессора на Донбассе».