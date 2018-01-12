Не «реконструкция» — а косметический ремонт

​​​​​​​В Польше наконец произошла обещанная «реконструкция правительства». В отставку отправлены наиболее одиозные министры. Обновляя кабинет, Варшава пытается уменьшить напряжение в ее отношениях с Брюсселем, который грозит ей санкциями.

Перемены начались месяц назад весьма курьезным образом. Рано утром 11 декабря прошлого года Сейм рассматривал внесенное оппозицией предложение о вотуме доверия премьеру Беате Шидло. После того как коллеги из партии власти защитили премьера от нападок зловредной оппозиции, Ярослав Качиньский — председатель правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), которого называют «начальником государства», — под громкие овации поблагодарил «пани Беату» и вручил ей внушительный букет цветов.

А вечером того же дня, после совещания в штаб-квартире партии, «пани Беата» была снята со своего поста своими же однопартийцами. И это, несмотря на то что она, как и президент Дуда, была, по опросам общественного мнения, в числе политиков, вызывавших наибольшие симпатии среди поляков, пользуясь почти путинской общественной поддержкой.

Беату Шидло — деятеля органов самоуправления местного масштаба, заменил политик совершенно иного типа. 49-летний Матеуш Моравецкий — выпускник престижных западных учебных заведений, свободно говорящий на иностранных языках, менеджер, банкир, миллионер. У него хорошая «боевая» биография. Молодым парнем участвовал в деятельности нелегальной Солидарности. Его отец, Корнелий Моравецкий, во время военного положения руководил «Борющейся Солидарностью», категорически отвергавшей всякую возможность диалога с коммунистической властью.

Тот факт, что «начальник государства» Качиньский поставил на вице-премьера и министра финансов в правительстве Шидло, никого не удивляет. В Польше продолжается экономический бум, валовый национальный продукт вырос в прошлом году на 4,5%, безработица снизилась до рекордного уровня, реальная заработная плата быстро растет.

В значительной мере это следствие того, что Польша с 2004 года, когда она стала членом Евросоюза, удачно вписалась в экономику ЕС, используя благоприятную европейскую конъюнктуру.

В то же время правительство Шидло, в котором Моравецкий отвечал за хорошо развивающуюся экономику, терпело одно за другим поражения во внутренней и внешней политике.

Форсируемая ПиС «судебная реформа» столкнулась с решительным отпором со стороны значительной части юристов и интеллигенции. Летом прошлого года во многих польских городах проходили многотысячные демонстрации против фактического подчинения судов парламентскому большинству, то есть партии ПиС.

Принятые Сеймом два из трех законов о судах были «заветированы» даже писовским президентом Анджеем Дудой. Однако партия власти все-таки достигла своей цели, преодолев президентское вето после внесения в законы косметических правок.

То, что люди Качиньского вытворяют с судопроизводством, наталкивается на острую критику Евросоюза. Дело дошло до того, что Европейская комиссия, опираясь на статью 7 Договора о Европейском союзе, начала процедуру, которая может привести к наложению на Польшу санкций.

Варшаву критикуют также в Европе за категорический отказ принимать беженцев с Ближнего Востока, которые оказались на территории ЕС.

Польша, которая в последние 15 лет была одним из моторов евроинтеграции, сегодня попала на европейскую «позорную скамью»

Ее отношения почти со всеми соседями серьезно ухудшились. Внешняя политика правительства терпит одно поражение за другим. И это в тот момент, когда ЕС готовится к распределению финансовых средств на развитие стран-членов на очередную декаду. До сего времени Польша получала весьма крупные суммы из общей кассы ЕС, которые позволили быстро развивать сельское хозяйство, поднимать малые города и строить автострады.

Теперь Качиньский рассчитывает, что свободно говорящий по-английски светский Моравецкий сможет более эффективно, чем Шидло, убеждать европейцев в польской правоте и защищать страну от санкций и урезания дотаций.

В соответствии с этой логикой новый премьер произвел в минувший вторник «реконструкцию» правительства. Покинули правительство министры, наиболее неприемлемые как для Брюсселя, так и для оппозиционно настроенной части польского общества.

Свою должность потерял явно неудачный шеф дипломатии Витольд Ващиковский. Он прославился, в частности, «установлением диалога» с несуществующим карибским государством «Сан Эскобар», а также антиевропейскими заявлениями о своей неприязни к миру «вегетарианцев, велосипедистов и сторонников возобновляемой энергии».

Ушел со своего поста министр лесного хозяйства и окружающей среды Ян Шишко. Он довел дело до конфликта Польши с ЕС и ООН.

Это произошло из-за его решения провести массовую вырубку деревьев, пораженных короедом, в признанной мировым достоянием Беловежской Пуще. По мнению экологов, Пуща как единственный сохранившийся в Европе первобытный лес может и должна своими силами справляться с вредителями. В то время как грубое вмешательство человека способно лишь повредить ей. Шишко бесцеремонно отвечал на это, что, мол, поляки и сами с усами и в отличие от зарубежных экспертов знают, что им делать со своим лесом. Своим упрямством министр довел Польшу до угрозы очередных болезненных финансовых санкций, реализация которых означала бы штрафы в 100 тысяч евро ежедневно в случае реализации планов министра по вырубке леса.

Наиболее остро критикуемым и нелюбимым поляками членом правительства был отправленный в отставку министр обороны Антони Мацеревич. Его ухода желали, по социологическим опросам, 67% поляков.

Он прославился безответственными высказываниями. Например, он публично заявил, что египтяне отдали русским «за один доллар» построенные во Франции «Мистрали». Он проводил в армии «декоммунизацию», отправив в отставку несколько десятков высоко ценимых в НАТО заслуженных генералов, имевших опыт миссий в Афганистане и Ираке. Их «вина» состояла лишь в том, что они начинали свою службу еще в коммунистической Польше. Вплоть до отставки Мацеревич казался непотопляемым — он возглавлял специальную комиссию минобороны, «выясняющую» причины катастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года. Брат погибшего президента Ярослав Качиньский доверил ему миссию выяснения «истинной правды» о трагедии — доказать, что восемь лет назад был подготовлен теракт, за которым стоят Владимир Путин и тогдашний премьер Польши Дональд Туск (лебединой песней Мацеревича стала публикация, уже после его отставки, выводов его комиссии о том, что самолет упал в результате теракта — взрывов на его борту. — Ред.).

«Реконструкция» произошла именно в этот день неслучайно. Огласив рано утром 9 января список отправленных в отставку министров, премьер Моравецкий во второй половине дня отправился в Брюссель, где во время делового ужина пытался убедить в справедливости польской позиции шефа Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Отставка одиозных министров, видимо, должна была ему в этом помочь.

Однако мало что изменилось и изменится в самой Польше. Просто на место уволенных министров пришли менее известные писовские политики. В целом польская политика после косметической «реконструкции» останется все той же политикой Ярослава Качиньского.