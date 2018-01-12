Директора вызвали к родителям

Более 150 родителей учеников начальных, средних и старших классов пришли 11 января в школу вместо своих детей. Родители школьников передали директору Сергею Москаленкову резолюцию со своими требованиями, поставив срок их выполнения — 5 дней.

Фото: Александра Копачева / «Новая газета»

С чего началось

Директор в школе имени Тубельского сменился в мае 2017 года. Юлию Грицай, которая занимала пост директора с 2007 года, уволили, ее место занял Сергей Москаленков. По словам родителей, он обещал сохранить школьные традиции и не менять методики обучения. Однако осенью начались увольнения, которые директор объясняет нехваткой средств. При этом, как рассказывают родители, Москаленков оказывает давление на педагогов и сотрудников школы. Еще одна претензия, указанная в резолюции, — ни совет родительских комитетов, ни управляющий совет школы не могут найти общий язык с новым директором. Часть школьных вопросов решается без согласия управляющего совета. Так, на новогодних праздниках был разобран спортивный комплекс, разработанный по методике Сергея Реутского (аналогичные комплексы есть в Новой школе и Хорошколе главы Сбербанка Германа Грефа).

Комплекс был расположен в рекреации на третьем этаже. Ученики начальной школы занимались на нем под присмотром педагогов. Позднее в школе объяснили, что демонтировали комплекс «ввиду отсутствия возможности подтверждения безопасности спортивных снарядов и покрытий». И пообещали закупить «безопасный и сертифицированный спортивный инвентарь».

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Позиция родителей

Как рассказал «Новой газете» отец одного из учеников Андрей Частухин, скандал вокруг спортивного комплекса начался после того, как его сын Дмитрий на перемене упал с одного из гимнастических снарядов.

— Дима ходит в 1Б, естественно они на перемене двигаются, балуются, играют. В один из дней мне позвонили и сказали, что ребенок упал. Когда я подъехал, он сидел уже в медкабинете. У него был сильный ушиб затылка, — рассказал Андрей Частухин.

По словам мальчика, в какой-то момент он не рассчитал расстояние до стены, облокотился и упал. Андрей Частухин сам успокаивал директора и не просил демонтировать комплекс.

— Ребенок должен двигаться. Особенно мой, который на месте не сидит. Я сам успокаивал директора, просил не переживать, говорил, что мы поправимся. Даже мысли просить демонтировать комплекс, не было.

Сами родители называют ситуацию со спортивным комплексом последней каплей. Среди других претензий к директору школы — отказ представить доходы и расходы школы, а также увольнение сотрудников.

При этом, как рассказывает председатель совета родительских комитетов Татьяна Смирнова, сам Сергей Москаленков никого не увольнял, люди писали заявления по собственному желанию.

— Первое увольнение было секретаря, которое можно понять. Каждый руководитель имеет право назначать своего секретаря. Потом начались другие увольнения, люди это делали по собственному желанию. Но у каждого собственного желания была своя история. Не каждый может выдержать постоянное давление и крик.

Акция

Перед первым уроком в 8:30 у стен школы собрались более 150 родителей учеников. Собрав подписи под резолюцией и передав документ руководству школы, на крыльцо здания к собравшимся вышел член управляющего совета школы Эмиль Аюпов. По его словам, управляющий комитет и руководство школы продолжает вести переговоры.

Фото: Александра Копачева / «Новая газета»

— Сейчас меня пытались уговорить, что 25 января будет открытый управляющий совет, где сможем решить этот вопрос. Позиция совета родительских комитетов другая — комплекс должен быть восстановлен в пятидневный срок. У нас нет политических требований. Мы просим тот уровень и те элементы образования, ради которых мы привели детей в эту школу, — объявил он собравшимся.

Участники «забастовки» внимательно слушали Аюпова, периодически аплодируя в знак согласия с ним. Мужчина подробно рассказал родителям школьников о тех вопросах, которые им нужно будет решить:

— Краткосрочные задачи — решить ситуацию с комплексом. Надеюсь, за пять дней комплекс восстановят. Второй шаг — подготовка к открытому управляющему совету 25 января. На самом заседании рассмотрят самые актуальные вопросы. Долгосрочные задачи — нужно продолжить консультации по развитию школы. Наша школа должна двигаться.

Позиция директора

После выступления Эмиля Аюпова к собравшимся вышел сам директор школы Сергей Москаленков. При его появлении некоторые начали скандировать: «позор». Кто-то пытался успокоить кричащих, чтобы дать слово директору.

— Мы с детьми разговаривали… — начал Москаленков, но его тут же перебили, указав, что если и разговаривали с детьми, то не со всеми.

—Я понимаю, что вы написали. Я возьму это, и мы примем решения, чтобы нам всем было комфортно, — директора школы снова перебили вопросом, в каком состоянии находится спортивный комплекс, который стоял в школе.

— Данный спортивный комплекс находится в разобранном зале. Он — на балансе школы, мы не имеем право его выбрасывать. Есть масса вопросов к изделию.

— До нового года вам дали телефоны общества «БИОМ» (компания имеет сертификат на производство спортивных комплексов), —говорит кто-то из родителей учеников.

— Велись переговоры, — оправдывается директор.

— Не велись! Им даже не звонили!

— Дело не только в том, что был разобран комплекс. Дело в том, как это было сделано. Есть понятие гласности, которое является ключевым в любом общественном организме. Был бы другой подход к этому вопросу и здесь бы не было этой толпы, — обращается к Москаленкову мама одного из учеников.

— Систему взаимоотношения надо менять. То, что происходило последнее время… Мы не привыкли так. Такие методы непривычны для нас, — поддержал ее Эмиль Аюпов.

Фото: Александра Копачева / «Новая газета»

В очередной раз между родителями и директором началась словестная перепалка. На отдельные выкрики «долой из школы» Москаленков с улыбкой отвечал, что это неконструктивно.

— Вопрос можно вам задать? Вы восстановите комплекс? Ответьте просто: да или нет? — обратился другой родитель.

— Я считаю, что там будет стоять комплекс… — директор не успел договорить, как опять поднялся шум.

—Там будет стоять комплекс, который будет соответствовать всем нормам безопасности, — заключил он. И пока родители зачитывали другую петицию, в которой был пункт об отставке Москаленкова, он вернулся в здание школы.

«Новая газета» отправила запрос в департамент образования Москвы, в ведомстве не смогли на его оперативно ответить.