3 секунды и 2 миллиарда
«Движение вверх» уже точно соберет рекордную для российского кино кассу, обогнав «Последнего богатыря» и «Легенду №17» — почему все его смотрят?
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
В каком-то смысле, «Движение вверх» можно назвать сиквелом «Легенды №17». Та же продюсерская группа, компания ТРИТЭ, тот же автор сценария Николай Куликов. Схожая структура и характер конфликта. Вместо оппозиции гениальный тренер / гениальный игрок, еще не знающий своих возможностей — харизматичный тренер (Владимир Машков сыграл одну из своих лучших ролей) / яркая, но не спаянная в целое команда. Плюс чиновники, вставляющие палки в колеса набирающей обороты «красной машине». И мучительный путь к триумфу. Повторяется и эпизод с болельщиками у телевизоров. Но в «Движении вверх» при всех отдельных, прежде всего, сценарных, просчетах, есть момент обыкновенного чуда. Те самые легендарные «три секунды» — драматическая развязка решающего матча между сборными СССР и США по баскетболу во время мюнхенской Олимпиады 1972 года. Мгновения, определившие исход спектакля, в который превратилась игра. А кадры самого матча преобразили не лишенную штампов и идеологических клише историю в кино высокой температуры, прорвавшееся к своему зрителю.
Тут и возникает вопрос: почему в абсолютные лидеры проката в новогодние каникулы вырвалась не комедия, вроде «Елок», и даже не милое семейное анимационное кино (каждый новый год зритель вместо бани всей семьей идет смотреть мультфильмы про богатырей)… а спортивная драма. Кино, которое профессионалы называют «нишевым»…
Голливуд на стройках коммунизма
Главное достоинство фильма (малоразличимое вначале, но проступающее в полном блеске в финальной части) — живое ощущение спорта с его жаркими страстями, болью, мучительными вопросами, амбициями, сверхнапряжением, самоотверженностью. С психологическим поединком тренеров. С мнимой победой американцев. С неразберихой у судейского столика. И наконец, с растянутыми в «жизнь» — тремя секундами. Игра снята изощрено, в бешеном темпе, с внезапными рапидами, укрупнениями, стопами. Снята шестью камерами как музыка. И баскетболисты похожи на выдуманных богатырей советской эпохи: гиганты летают по площадке будто неведомы им законы притяжения. И в этом смысле фильм Антона Мегердичева сродни нашим космическим блокбастерам, которые — про рывок ввысь, про преодоление. И хотя результат матча общеизвестен, игра втягивает, как в воронку, заряжает адреналином… Видимо, этот допинг (особенно в эпоху развязанной войны допингу) сегодня особенно востребован.
Не спрашивай, за что тебя люблю
Публику мало интересует, что американцы не забирают своих серебряных медалей и продолжают оспаривать результаты легендарной игры, в которой суперчемпионам, родоначальникам и лидерам баскетбола показали «кузькину мать». Авторы пренебрегают верностью фактам, демонстрируя ради зрелищности стиль баскетбола ХХI века.
Самые прозорливые из зрителей первыми обнаружили один из секретов успеха фильма Антона Мегердичева: он снят с голливудским размахом («Будем работать по голливудской методике», — прозрачно намекают баскетболисты), но во славу советского бескорыстия, интернационализма, вымечтанной общности. Фильм одушевляет советскую романтику с царапинами драконьей системы на спине. Бескорыстие, энтузиазм, коллективизм: «звездочка», «двор», «отряд». Чувство локтя, отмененное эпохой потребления и дикого капитализма.
Ностальгируют авторы не столько по СССР, сколько по этой «преданности единственной команде», «без которой мне не жить»» взаимовыручке… «в центре яростной борьбы» — про это слагали свои песни Пахмутова и Добронравов.
По сути сама команда, в которой играют русские, грузины, литовцы, казахи, украинцы белорусы и есть тот идеальный СССР, образ дружбы, «человеческого лица» социализма. И зритель готов вместе с авторами всплакнуть над растаявшими вместе с империей идеалами.
Вне всякого сомнения, «Движение вверх» — продюсерский проект, точно рассчитанный и правильно сконструированный.
- В режиссерское кресло приглашен Антон Мегердичев, он менее лиричен, чем Николай Лебедев («Легенда №17»), зато отлично снял экшн («Бой с тенью-2»), справился с катастрофой («Метро»). И ритм последней части «Движения вверх» задан им точно: игра и есть стихия, ежесекундная опасность, требующая мгновенной реакции коллективного героя и тренера.
- Учтены ошибки «Легенды №17». В отличие от злобных мультипликационных канадских хоккеистов, американская команда показана как неотвержимая сила, никого из мощных игроков, прессующих наших, не выделяют.
- Для слабого пола в конфликт вплетена любовная интрига. К сожалению, искусственная, слезоточивая, но девушкам нравится.
- Смягчены, спрямлены спорные и страшные моменты (например, трагедия Мюнхенской Олимпиады, жертвами которой стали 11 членов израильской команды). Все-таки семейное кино 6+.
- Ирония в некоторой степени снижает градус патриотизма (к примеру, наши спортсмены — икра против долларов) проигрывают дворовой чернокожей команде, и отчасти микширует карикатурность ряда персонажей (показательную перековку антисоветчика и националиста Модестаса Паулаускаса (Джеймс Тратас), мерзостную пакостность спортивного чиновника (Марата Башарова)
Иной раз трудно определить слагаемые успеха.
Но помимо широко развернутой рекламной кампании, важен «сарафан». Если за первые пять дней — начиная с 28 декабря — сборы фильма составляли 88 658 323, то только 2 января фильм посмотрело 638 078 зрителей, а сборы составили 175 863 035 руб. По опросам 75% зрителей ставили картину высокую оценку. Благожелательно приняла картину и отечественная критика.
Фильму сопутствовали скандалы, которые, как известно, притягивают аудиторию. Родственники тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова — участников легендарного матча 1972 года, публично выразили возмущение моментами, которые, как им казалось, оскорбляют память выдающихся спортсменов. Авторам пришлось изменить некоторые фамилии героев. Спор продолжается в судах. Заметим, подобное не редкость. Как только кинематографисты затрагивают в своих картинах реальные сюжеты, им приходится отбиваться от очевидцев, родственников, профессионалов.
Врачи упрекают в «докторских неточностях» Бориса Хлебникова (в «Аритмии»). Создателей «Салюта 7» гнобили за кувалду, с помощью которой космонавт «будил» замерзшую станцию. Даже Лукаса упрекали за грохот взрывов в «Звездных войнах» — в космосе звук не распространяется…
Кинематографисты, как мантру, повторяют слова, что снимают художественное, не документальное кино. Бесполезно.
Судя по всему, теплому приему картины способствовала и обида за наших спортсменов: недопуск сборной на грядущую зимнюю Олимпиаду. В кинозале болельщики получили возможность «реванша»: увидеть, как наши парни где-то там, наверху, у заветного кольца, «делают американцев». Почувствовали вкус победы, пусть даже иррациональной.
Спорт, как и встарь, рассматриваем как политическую битву, как войну. Подобные матчи всегда воспринимались как схватка великих держав. Сегодня в атмосфере нагнетающейся истерии противостояния России и Америки «Движение вверх» принимается широкой аудиторией как доказательство нашей неодолимой мягкой силы. И слова тренера Кондрашина воспринимаются едва ли не с аплодисментами: «Американцы однажды должны кому-то проиграть. Я подумал — лучше нам».
Статистика
— Изначально не ожидали такого успеха от спортивной драмы. Стартовые показатели проката фильма были во многом обусловлены тематикой проекта. Вместе с тем, уже с первых дней проката можно было с уверенностью прогнозировать не менее 1 млрд сборов по итогам праздников.
У любого человека, которому удалось увидеть фильм до старта, не возникало не малейших сомнений, в том насколько значителен будет эффект положительного зрительского «сарафана», вызванного высоким качеством картины. При этом, эффект был несомненно усилен за счет длинного уикенда, а сильнейшая поддержка со стороны ВГТРК и насыщенная рекламная компания позволили также значительно расширить зрительскую аудиторию.
Фильм «Движение вверх» — стал не только финальным аккордом 2017-го, но и символом реального сближения массовой аудитории и национального кинематографа.
- По информации аналитического отдела Фонда кино, бокс-офис национального проката вырос почти на 11%;
- жители России в 2017 году на билеты потратили 53,6 млрд руб.;
- каждый четвертый билет куплен на сеансы российских фильмов (последний раз подобная картина наблюдалась десять лет назад, в 2008-ом);
- На долю российского кино пришлось 24,3% сборов, или 13 млрд руб., (в 2016 — 17,8%, или 8,6 млрд руб.).
- В прокат в 2017 году вышел 471 фильм, из них 123 — российские картины.
- В прошлом году отечественных фильмов было больше — 156.
Очевидно, массовая аудитория и национальные блокбастеры о «высоких достижениях» идут друг другу навстречу. Об этом свидетельствует успех таких фильмов, как «28 панфиловцев», «Легенда о Коловрате», лент о победах в космосе. Этот интерес к зрелищному патриотизму будет поддержан и в наступившем году. На экраны выйдут фильмы
- «Танк 34» Алексея Сидорова,
- «Танки» («Увидеть Сталина») Кима Дружинина,
- «Скифы» Рустама Мосафира,
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
- «Тренер» Данилы Козловского,
- «Начало. Легенда о самбо» Дмитрия Киселева