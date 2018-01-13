3 секунды и 2 миллиарда

В каком-то смысле, «Движение вверх» можно назвать сиквелом «Легенды №17». Та же продюсерская группа, компания ТРИТЭ, тот же автор сценария Николай Куликов. Схожая структура и характер конфликта. Вместо оппозиции гениальный тренер / гениальный игрок, еще не знающий своих возможностей — харизматичный тренер (Владимир Машков сыграл одну из своих лучших ролей) / яркая, но не спаянная в целое команда. Плюс чиновники, вставляющие палки в колеса набирающей обороты «красной машине». И мучительный путь к триумфу. Повторяется и эпизод с болельщиками у телевизоров. Но в «Движении вверх» при всех отдельных, прежде всего, сценарных, просчетах, есть момент обыкновенного чуда. Те самые легендарные «три секунды» — драматическая развязка решающего матча между сборными СССР и США по баскетболу во время мюнхенской Олимпиады 1972 года. Мгновения, определившие исход спектакля, в который превратилась игра. А кадры самого матча преобразили не лишенную штампов и идеологических клише историю в кино высокой температуры, прорвавшееся к своему зрителю.

Тут и возникает вопрос: почему в абсолютные лидеры проката в новогодние каникулы вырвалась не комедия, вроде «Елок», и даже не милое семейное анимационное кино (каждый новый год зритель вместо бани всей семьей идет смотреть мультфильмы про богатырей)… а спортивная драма. Кино, которое профессионалы называют «нишевым»…

Голливуд на стройках коммунизма

Главное достоинство фильма (малоразличимое вначале, но проступающее в полном блеске в финальной части) — живое ощущение спорта с его жаркими страстями, болью, мучительными вопросами, амбициями, сверхнапряжением, самоотверженностью. С психологическим поединком тренеров. С мнимой победой американцев. С неразберихой у судейского столика. И наконец, с растянутыми в «жизнь» — тремя секундами. Игра снята изощрено, в бешеном темпе, с внезапными рапидами, укрупнениями, стопами. Снята шестью камерами как музыка. И баскетболисты похожи на выдуманных богатырей советской эпохи: гиганты летают по площадке будто неведомы им законы притяжения. И в этом смысле фильм Антона Мегердичева сродни нашим космическим блокбастерам, которые — про рывок ввысь, про преодоление. И хотя результат матча общеизвестен, игра втягивает, как в воронку, заряжает адреналином… Видимо, этот допинг (особенно в эпоху развязанной войны допингу) сегодня особенно востребован.

Не спрашивай, за что тебя люблю

Публику мало интересует, что американцы не забирают своих серебряных медалей и продолжают оспаривать результаты легендарной игры, в которой суперчемпионам, родоначальникам и лидерам баскетбола показали «кузькину мать». Авторы пренебрегают верностью фактам, демонстрируя ради зрелищности стиль баскетбола ХХI века.

Самые прозорливые из зрителей первыми обнаружили один из секретов успеха фильма Антона Мегердичева: он снят с голливудским размахом («Будем работать по голливудской методике», — прозрачно намекают баскетболисты), но во славу советского бескорыстия, интернационализма, вымечтанной общности. Фильм одушевляет советскую романтику с царапинами драконьей системы на спине. Бескорыстие, энтузиазм, коллективизм: «звездочка», «двор», «отряд». Чувство локтя, отмененное эпохой потребления и дикого капитализма.

Ностальгируют авторы не столько по СССР, сколько по этой «преданности единственной команде», «без которой мне не жить»» взаимовыручке… «в центре яростной борьбы» — про это слагали свои песни Пахмутова и Добронравов.

По сути сама команда, в которой играют русские, грузины, литовцы, казахи, украинцы белорусы и есть тот идеальный СССР, образ дружбы, «человеческого лица» социализма. И зритель готов вместе с авторами всплакнуть над растаявшими вместе с империей идеалами.

Вне всякого сомнения, «Движение вверх» — продюсерский проект, точно рассчитанный и правильно сконструированный.

В режиссерское кресло приглашен Антон Мегердичев, он менее лиричен, чем Николай Лебедев («Легенда №17»), зато отлично снял экшн («Бой с тенью-2»), справился с катастрофой («Метро»). И ритм последней части «Движения вверх» задан им точно: игра и есть стихия, ежесекундная опасность, требующая мгновенной реакции коллективного героя и тренера. Учтены ошибки «Легенды №17». В отличие от злобных мультипликационных канадских хоккеистов, американская команда показана как неотвержимая сила, никого из мощных игроков, прессующих наших, не выделяют. Для слабого пола в конфликт вплетена любовная интрига. К сожалению, искусственная, слезоточивая, но девушкам нравится. Смягчены, спрямлены спорные и страшные моменты (например, трагедия Мюнхенской Олимпиады, жертвами которой стали 11 членов израильской команды). Все-таки семейное кино 6+. Ирония в некоторой степени снижает градус патриотизма (к примеру, наши спортсмены — икра против долларов) проигрывают дворовой чернокожей команде, и отчасти микширует карикатурность ряда персонажей (показательную перековку антисоветчика и националиста Модестаса Паулаускаса (Джеймс Тратас), мерзостную пакостность спортивного чиновника (Марата Башарова)

Иной раз трудно определить слагаемые успеха.

Кадр из фильма

Но помимо широко развернутой рекламной кампании, важен «сарафан». Если за первые пять дней — начиная с 28 декабря — сборы фильма составляли 88 658 323, то только 2 января фильм посмотрело 638 078 зрителей, а сборы составили 175 863 035 руб. По опросам 75% зрителей ставили картину высокую оценку. Благожелательно приняла картину и отечественная критика.

Фильму сопутствовали скандалы, которые, как известно, притягивают аудиторию. Родственники тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова — участников легендарного матча 1972 года, публично выразили возмущение моментами, которые, как им казалось, оскорбляют память выдающихся спортсменов. Авторам пришлось изменить некоторые фамилии героев. Спор продолжается в судах. Заметим, подобное не редкость. Как только кинематографисты затрагивают в своих картинах реальные сюжеты, им приходится отбиваться от очевидцев, родственников, профессионалов.

Врачи упрекают в «докторских неточностях» Бориса Хлебникова (в «Аритмии»). Создателей «Салюта 7» гнобили за кувалду, с помощью которой космонавт «будил» замерзшую станцию. Даже Лукаса упрекали за грохот взрывов в «Звездных войнах» — в космосе звук не распространяется…

Кинематографисты, как мантру, повторяют слова, что снимают художественное, не документальное кино. Бесполезно.

Судя по всему, теплому приему картины способствовала и обида за наших спортсменов: недопуск сборной на грядущую зимнюю Олимпиаду. В кинозале болельщики получили возможность «реванша»: увидеть, как наши парни где-то там, наверху, у заветного кольца, «делают американцев». Почувствовали вкус победы, пусть даже иррациональной.

Спорт, как и встарь, рассматриваем как политическую битву, как войну. Подобные матчи всегда воспринимались как схватка великих держав. Сегодня в атмосфере нагнетающейся истерии противостояния России и Америки «Движение вверх» принимается широкой аудиторией как доказательство нашей неодолимой мягкой силы. И слова тренера Кондрашина воспринимаются едва ли не с аплодисментами: «Американцы однажды должны кому-то проиграть. Я подумал — лучше нам».

Статистика

Сборы «Движения вверх» в российском прокате

Федор Соснов руководитель Аналитического департамента Фонда кино

— Изначально не ожидали такого успеха от спортивной драмы. Стартовые показатели проката фильма были во многом обусловлены тематикой проекта. Вместе с тем, уже с первых дней проката можно было с уверенностью прогнозировать не менее 1 млрд сборов по итогам праздников.

У любого человека, которому удалось увидеть фильм до старта, не возникало не малейших сомнений, в том насколько значителен будет эффект положительного зрительского «сарафана», вызванного высоким качеством картины. При этом, эффект был несомненно усилен за счет длинного уикенда, а сильнейшая поддержка со стороны ВГТРК и насыщенная рекламная компания позволили также значительно расширить зрительскую аудиторию.

Фильм «Движение вверх» — стал не только финальным аккордом 2017-го, но и символом реального сближения массовой аудитории и национального кинематографа.

По информации аналитического отдела Фонда кино, бокс-офис национального проката вырос почти на 11%;

жители России в 2017 году на билеты потратили 53,6 млрд руб.;

каждый четвертый билет куплен на сеансы российских фильмов (последний раз подобная картина наблюдалась десять лет назад, в 2008-ом);

На долю российского кино пришлось 24,3% сборов, или 13 млрд руб., (в 2016 — 17,8%, или 8,6 млрд руб.).

В прокат в 2017 году вышел 471 фильм, из них 123 — российские картины.

В прошлом году отечественных фильмов было больше — 156.

Очевидно, массовая аудитория и национальные блокбастеры о «высоких достижениях» идут друг другу навстречу. Об этом свидетельствует успех таких фильмов, как «28 панфиловцев», «Легенда о Коловрате», лент о победах в космосе. Этот интерес к зрелищному патриотизму будет поддержан и в наступившем году. На экраны выйдут фильмы