Куда посылает министр

Есть категория граждан, которая точно провела новогодние праздники на родине, за границей не отдыхала. Это полицейские. С 2014 года, когда все радовались возвращению Крыма в «родную гавань», им разрешили выезжать только в безопасные страны. С тех пор каждый год Министерство внутренних дел выпускает приказ со списком безопасных мест. И каждый год список стран — все короче.

В канун 2018-го он сократился так, что его легко выучить наизусть. Это, конечно, еще не «последняя капля», но, как рассказал «Новой» один из полицейских, он и его коллеги готовы потянуться на выход.

В конце 2017 года, когда россияне паковали чемоданы, чтобы провести праздники вдали от салатов, Министерство внутренних дел выпустило распоряжение за номером 1/2567. Документ предписывал сотрудникам полиции «в период отпусков» ездить только в те страны, где «военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание». К приказу прилагался обновленный список.

Оперуполномоченному Кириллу за тридцать. Он работает «на земле» — в одном из отделов уголовного розыска в Петербурге. У него «непрофильное» высшее образование и погоны старшего офицера (звание он просил не уточнять). Когда-то он, как и другие коллеги, любил с женой ездить в отпуск в страны, куда перелет стоит дорого, но где дешевый отдых. Потому что МВД оплачивало дорогу и сотруднику, и члену его семьи. После реформы МВД лафа с оплатой дороги кончилась. Зато им повысили зарплаты, и теперь Кирилл получает 45 тысяч рублей. С тех пор зарплаты полицейским не индексировали.

— После реформы многие старались накопить денег и раз в год куда-то с семьей съездить, — говорит Кирилл. — Отдыхать-то надо, семья просит. А поехать в ту же Турцию, где «всё включено», или в Крым — деньги сопоставимые, а отдых совсем разный.

Сначала в Турцию было можно. В 2015 году можно было даже в одно государство Евроcоюза — почему- то Латвию. Можно было и в Египет. В 2016 году, после начала сирийской кампании, сбитого самолета и авиакатастрофы над Синаем, МВД все еще считало Турцию, Египет, Марокко и Тунис странами вполне безопасными, вместе с Мьянмой и Никарагуа. В 2017-м исключили Тунис, Египет и Турцию, как и Никарагуа. Зато добавили безопасную Палестину.

В список на 2018 год попало всего 13 стран. Самые, по версии МВД, безопасные в мире страны с точки зрения «военно-политической, криминогенной, природно-климатической и санитарно-эпидемиологической обстановки»:

Абхазия,

Азербайджан,

Армения,

Беларусь,

Вьетнам,

Казахстан,

Киргизия,

Китай,

Куба,

Таджикистан,

Туркменистан,

Узбекистан

Южная Осетия.

Остальной мир российскому полицейскому противопоказан.

— Когда ограничение только вводили, в 2014-м, народ был уже недоволен, — вспоминает Кирилл. — Одно дело, если у тебя секретность, но большинство сотрудников с секретной информацией дела не имеет.

Начался ропот. Сначала в узком кругу, но по мере сокращения списка ропот стал выплескиваться за пределы кабинетов.

— Нет, исключительно из-за этого никто не увольнялся, — машет рукой Кирилл. — Но когда вставал вопрос, продолжать ли службу, это становилось дополнительным фактором.

Теоретически можно было ездить втихую. На паспортном контроле никто полицейских не отлавливал. У них просто забрали загранпаспорта.

— Твой загранпаспорт должен лежать в сейфе в отделе делопроизводства и режима — в ОДИРе, — объясняет Кирилл. — Если ты его не сдал и дома хранишь, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

«Я знаю людей, которые получили строгий выговор за то, что не сдали паспорт. Если едешь куда-то — на границе ставят в паспорт печать. Потом сдаешь паспорт в ОДИР, получается, ты сам на себя настучал».

Провинции это коснулось в меньшей степени. В маленьких городах, где средний житель зарабатывает тысяч десять—пятнадцать, полицейский — кум королю. Можно и без заграницы обойтись. Но никто не ожидал, что это всерьез разозлит полицейских в крупных городах.

— Есть, конечно, люди, для которых весь отдых — охота, рыбалка и бутылка водки, — пожимает плечами Кирилл. — Но, не поверишь, и в полиции есть интеллектуальный слой, люди с высшим образованием. Те, кому интересно посмотреть европейскую культуру, старинные замки, музеи.

Именно этот «культурный слой» полиции и начал посматривать на выход.

Кого-то из коллег, говорит Кирилл, уже сманили в Следственный комитет. Почему-то подчиненным генерала Бастрыкина можно отдыхать «в санитарно-эпидемиологически и криминогенно опасных странах».

Такой же список, как для МВД, существует для Росгвардии. А у военных и чекистов ограничения еще жестче, им вообще никуда нельзя. Но их лояльностью, по мнению Кирилла, дорожат сильнее —

для чекистов, военных и росгвардейцев предусмотрены «пряники», каких нет у полицейских.

— У ФСБ, у армии, у Росгвардии, которая фактически — та же армия, есть реальная возможность получить жилье, — объясняет Кирилл. — У них есть военная ипотека, они могут получить субсидии. А у нас — единая очередь, которая идет много-много лет. В каждом управлении очередь — десятки человек, а дают в год какие-нибудь две квартиры. Я посчитал: мне для получения квартиры надо прослужить еще 30 лет.

В бюджете на 2018 год предусмотрены расходы на целевую госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Из 11,4 миллиарда рублей, выделенных на нее, 7,3 миллиарда пойдут, сообщает РБК, на зарплату руководства МВД — «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров». Фонд зарплат полицейских «на земле» будет урезан на 8,9 миллиарда.

— Так что уходят полицейские, конечно, не только из-за закрытой заграницы, — усмехается Кирилл. — Хотя для многих именно это стало последней каплей.

Ирина Тумакова, для «Новой газеты»