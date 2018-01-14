Катрин Денёв, «сдай скота»

«Катрин Денёв линчевали в интернете» — написала газета «Фигаро» и, в общем, не сильно преувеличила. Французские комментаторы — феминистки, журналисты, философы, преподаватели плюс госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами — обрушили потоки гнева на подписанток открытого письма, опубликованного под заголовком «Мы защищаем свободу приставаний, неотъемлемую часть сексуальной свободы». Заметка появилась 9 января в газете «Монд», под ней подписались более ста женщин, но среди них только Катрин Денев известна всему миру. Благодаря ей письмо и получило резонанс.

Выступление в защиту мужского «права на приставания» к женщинам — это ответ на тонны статей, открытых писем и телесюжетов, которые свалились на головы французов за три последних месяца, с тех пор как бушует «дело Вайнштейна».

Нельзя сказать, что раньше во Франции не обсуждали необходимость усиления борьбы с разными формами сексуального насилия; обсуждали и даже действовали: зимой 2015-го приняли Национальный план по борьбе с домогательствами в школе, летом 2015-го — Национальный план по борьбе с домогательствами в транспорте, летом 2017-го парламент проголосовал за установление запрета на избрание для людей, осужденных за половые преступления… Есть и законы, принятые в 2010-2014 гг, и предусматривающие серьезные наказания за сексуальные домогательства. Но голливудская история Вайнштейна обозначила новый этап борьбы за права женщин — и мире в целом, и во Франции, в частности.

Сразу же после начала скандала, в октябре, французская журналистка Сандра Мюллер призвала соотечественниц рассказывать о домогательствах, которым они подверглись — рассказывать, используя хештег #BalanceTonPorc («Сдай скота» или «Сдай свинью»). В первые дни пароль стал самым популярным во французском «секторе» интернета. Потом в СМИ стали появляться расследования, повествующие о систематических нарушениях во многих отраслях народного хозяйствования: извращенцы засели во французском кинематографе и в журналистике, в молодежных отделениях Компартии и Соцпартии, в больницах и в лицеях, ну, и, конечно, в общественном транспорте.

К слову, в Париже действует специальная бригада Службы безопасности на транспорте, которая ловит граждан, получающих половую разрядку «за счет» других пассажиров: в 2016-м году 32 человека получили тюремные сроки.

Одна только газета «Монд» после начала «дела Вайнштейна», с октября 2017-го опубликовала 300 статей на тему сексуальных домогательств. Для сравнения: за предыдущие полтора года та же газета посвятила этому сюжету 4 материала.

И если «Монд», как и всегда, демонстрирует пример взвешенного подхода к освещению темы, то в социальных сетях о принципах разумности и соразмерности мало кто думает. Некоторые феминистки выражают возмущение тем фактом, что ретроградное французское общество не выбрасывает «скотов», обвиненных в сексуальных домогательствах, на «обочину жизни» с той же легкостью, что и американское.

«Письмо Денёв» — попытка высказаться против неуравновешенной кампании по борьбе со «скотами». Кампании, которая, как минимум, лишает мужчину права на презумпцию невиновности. Но попытка оказалась неудачной.

Берлускони вам в помощь

«После дела Вайнштейна произошло осознание (масштабов проблемы) сексуального насилия над женщинами — в частности, в профессиональной сфере — и это осознание было необходимо», — соглашаются авторы письма.

Но высказываются «против вмешательства самопровозглашенных прокуроров в частную жизнь», против «полицейского феминизма» и «горячечного желания отправить скотов на бойню» — всех без разбора.

Они также против изображения женщины в роли беззащитного ребенка, находящегося «под властью демонов-фалократов»; против уничтожения «сексуальной свободы» под давлением ретроградов, которые руководствуются ценностями «викторианской морали».

Подписантки также дают мужчинам право на «настойчивое приставание» — в том числе, разрешают «погладить коленку, украсть поцелуй, поговорить об «интимных» вещах во время делового ужина»… И вот с этим согласиться намного труднее.

А когда читаешь заявление о том, что «женщина может не чувствовать себя травмированной, когда в метро к ней без спроса прижимаются с целью «разрядки», «даже если это и считается правонарушением» — возникают вопросы насчет адекватности авторов.

Посыл заявления о том, что «инциденты, которые могут затронуть тело женщины», «какими бы страшными эти инциденты ни были» «не обязательно задевают ее честь» — понятен: «внутреннюю свободу нельзя подвергнуть насилию». Но проблема в том, что такое заявление уместно в ходе беседы психолога с женщиной, пережившей изнасилование, но не в контексте открытого письма в защиту «свободы приставаний».

Фото: EPA

В общем, авторы письма — психоаналитик и писательница Сара Шиш, писательница Катрин Милле, актриса и писательница Катрин Роб-Грийе, журналистка и переводчица Пегги Састр, журналистка и писательница Абнусс Шалмани — не справились с задачей по формированию альтернативного взвешенного мнения.

Передовица получилась неубедительной: 13 января это косвенно признала и редакция газеты «Монд», предположившая, что, вероятно, следовало перед публикацией попросить авторов «четче прояснить позицию».

Ситуацию усугубило и выступление одной из подписанток письма — порнозвезды 70-х Брижит Ляэ, которую позвали на телевизионную дуэль с профессиональной феминисткой Каролин де Аас.

В пылу полемики из уст добрейшей госпожи Ляэ вырвалась фраза «Можно испытать оргазм во время изнасилования, довожу до вашего сведения».

В тот же день французские СМИ отыскали декабрьское радиовыступление писательницы Катрин Милле. «Это моя большая проблема: я очень сожалею, что не была изнасилована», — заявила писательница. В той же программе она рассказала, что ей не раз доводилось заниматься сексом против желания — например, «чтобы не обидеть» очередного настойчивого господина.

Конечно, все вышесказанное — дело личных ощущений госпожи Милле (как и госпожи Ляэ), но их все-таки обвинили в «пропаганде и банализации насилия».

В довершение французские СМИ процитировали Сильвио Берлускони, который на телеканале RAI 1 выступил в поддержку авторов письма «о свободе домогательств». «Берлускони поддержал Денев», — представительницы французского «полицейского феминизма» (если такие существуют) могли радоваться на законных основаниях.

Поиски третьего пути

«Риск домогательства — насилие, риск ухаживания — любовь», — говорит Ольга Прокопьева, дизайнер, координатор правозащитной ассоциации «Russie-Libertés». И приглашает авторов письма «прогуляться, например, в парижский пригород Бонди», где организация SOS Femmes оказывает поддержку женщинам, пережившим насилие: «Прогуляться, чтобы получше узнать об опасности, подстерегающей общество, где будут оправдывать домогательства».

«Я понимаю их опасения», — частично оправдывает авторов «письма Денёв» переводчица Эмма Лавинь: «Они видят, как политкорректность заменяет закон, а всем, кто высказывается против — затыкают рот... И я согласна с призывом не изображать женщин исключительно в роли жертв. И не путать чересчур настойчивое ухаживание с сексуальной агрессией. Но зачем же называть «ничтожными» серьезные правонарушения — например, когда женщину «лапают» против ее воли?»

Актриса и театральный режиссер Анна Тен, которая живет во Франции десять лет, перечисляет десяток случаев «настойчивого ухаживания», произошедших с ней в Париже и пригородах: к ней прижимались в метро, преследовали ночью на пустынной улице; пристраивались сзади на эскалаторе; начинали «знакомство» с вопроса «ты сосешь?» и заканчивали призывом «заткнись, грязная шлюха!» и т.д.

Эмма Лавинь в юности пережила два случая сексуальных домогательств. «В парижском колледже в нашей группе из 6 подружек сексуальному насилию в той или иной форме подверглись четверо», — говорит Эмма.

«У меня нет ни одной знакомой, которая бы хоть раз не сталкивалась с чем-нибудь подобным», — утверждает Анна Тен, которая минувшей осенью поставила в маленьком парижском театре спектакль «И я подумала о бунте», основанный на документальных свидетельствах женщин.

Несколько похожих случаев (произошедших с ней в разных городах Франции) перечисляет и Олеся Титаренко, журналистка радио RFI.

И Анна, и Олеся подчеркивают, что особенно настойчивыми французские «охотники» были, когда понимали, что перед ними — неопытная иностранка, которая плохо «ориентируется на местности». И которая вряд ли куда-то пожалуется. Так же как и подросток. Так же, как и… В общем, у большинства женщин найдется причина, по которой они не захотят или не смогут рассказать о том, что с ними произошло — эта истина доказана соцопросами и полицейской статистикой. Амандин Матрикон-Шарло, возглавляющая Службу безопасности на транспорте (SRT) парижского региона, говорит о том, что даже когда им удается поймать извращенца с «поличным», 3 из 4 женщин отказываются писать заявления. А без заявления нельзя открыть дело.

Именно поэтому министр юстиции Франции Николь Беллубе заявила — через два дня после начала акции «Сдай скота» — что «чрезвычайно впечатлена» волной интернет-разоблачений, но все-таки настойчиво призывает женщин «идти и подавать жалобы» в полицию.

Продюсер Голливуда Харви Вайнштейн. Фото: EPA

Подавать жалобы, а не устраивать «охоту на ведьм» — против которой и выступили авторы «письма Денёв». Письма, вызвавшего во французском «секторе» Интернета новое землетрясение — магнитудой 9 баллов по шкале Вайнштейна.

Но когда-нибудь эмоции схлынут, и наступит время для более взвешенного обсуждения вопроса. «Нужно дедраматизировать сексуальность: и снять ее с пьедестала, и достать ее из грязи. Нужно научиться говорить и о самых темных и жестоких ее сторонах, и о самых счастливых и позитивных, — считает Эмма Лавинь. — А пока мы живем в гиперсексуализированном обществе, в котором в реальной и повседневной жизни сексуальность остается постыдной».

А острые разговоры на запретную тему приобретают характер войны.

По одну сторону фронта — адепты исконного распределения ролей: мужчина — завоеватель, женщина — трепетная лань. По другую — те, кто кричат «Сдай скота».