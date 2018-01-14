«Как я стране дорогу в ад подпишу?»
Как в Москве собирают подписи за Ксению Собчак
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Татьяна Васильчуккорреспондент
Сбор подписей граждан в поддержку кандидатов в президенты — это последний этап официальной регистрации, после которой кампания выходит в финальную стадию. Сдать их в Центризбирком нужно до 31 января. Для кандидатов от партий требуется собрать 100 тысяч подписей, для самовыдвиженцев — 300 тысяч. Представители парламентских партий могут ничего не собирать — таким образом, Владимир Жириновский и Павел Грудинин уже стали зарегистрированными кандидатами.
Корреспондент «Новой» побывала на уличном и «поквартирном» сборе подписей вместе с работником штаба Ксении Собчак — кандидата, чьи волонтеры чаще других подвергаются агрессии со стороны потенциальных избирателей.
— Честно, я пришел в кампанию, чтобы заработать. — Даниле 21 год, он приехал из Тверской области в Москву 4 месяца назад, мечтает накопить на поступление в вуз. — Я не хожу на митинги и за остальными оппозиционерами не слежу. Просто мне нравится то, что Собчак делает и говорит. Я даже работой это не считаю, хоть и единственный выходной у меня был 1 января. Я общаюсь с умными людьми в штабе, узнаю новых людей на улицах, а еще я считаю, что помогаю хорошему человеку — Ксении Собчак.
Равнодушный город
Выходим из «Макдональдса» на Тверской. У Данилы расстегнута куртка, чтобы была видна толстовка «против всех», в руках — сумка с папками подписных листов. Рядом с переходом курит девушка, ждет подругу.
Данила представляется студентом факультета политологии, говорит, что его задание по практике — собрать подписи за Собчак. По факту все законно, подписи — реальные, и люди понимают, что ставят они их реально. «Психология работает — студентам любят помогать», — объясняет активист. Сама Собчак также писала в своем инстаграме, что одна девушка из ее штаба собрала друзей на вечеринку и там просто попросила их оставить подпись за кандидата в президенты. Они, может, и не ее сторонники, но согласились.
Девушка, к которой мы подходим, отказывается, потому что это противоречит ее политическим взглядам.
— А какие у вас политические взгляды? — Интересуется Данила.
— Это личное. Я за своего кандидата уже подпись поставила.
— А вы разве не хотите честных выборов? Чтобы ваш кандидат победил честно.
— Выборы будут честными, когда на них всех допустят.
«Похоже на формулировку активистов Навального», — говорю я. Данила сомневается, говорит, что «навальнистов» видно сразу — они с улыбкой отвечают: «Нам Алексей сказал в этом не участвовать».
Мы ищем тех, кто видно, что не спешит, стоит курит или беседует в компании. Подходим к парню, который пьет колу у перехода, он соглашается, но говорит, что нет с собой паспорта. Без паспортных данных подпись не поставишь. Потом у нас еще случится пара похожих историй, когда человек будет готов поставить подпись, а формальные правила ему это сделать не дадут. Например, человек — из Саратовской области, а это — отдельная кипа подписных листов. Данила взял с собой только Москву, область и Питер.
Прямой отказ получаем один раз: «Я знаю, что я не президента выбираю подписью. Но все равно я не понимаю, что она за человек, как же я буду стране дорогу в ад прописывать?» — абсолютно искренне спрашивает мужчина.
На улице нам удается собрать всего одну подпись. У девушки, которая стоит рядом с Театром Маяковского. Она почти равнодушно тянется в сумку за паспортом со словами «почему бы и не помочь». Но не очень понятно кому — Даниле с «заданием от института» или Ксении Собчак.
Коммуналки за Собчак
Поквартирный обход в будни сборщики делают вечером. В 7 часов с Данилой идем в коммунальный дом в Большом Предтеченском переулке. Собчак уже ездила сама собирать подписи в соседние дома этого района. Ее знает главный по дому Сергей Владимирович. Он нас радостно встречает и приглашает зайти, про Собчак говорит: «Она — хорошая девушка, достойная, обещала проблемы наши решить. Чтобы нас расселили наконец-то».
В доме 7 этажей, в каждой квартире на этаже по 15—20 комнат. В некоторых живут человека по четыре. С шестого этажа к нам выходит Валентина, ставит подпись и идет с нами «агитировать» соседей. Говорит: «Нужно ей помочь, чтобы ее зарегистрировали. Там уже голосуйте за кого хотите, а сейчас подписи ставьте». Отказом отвечают только двое (говорят, что не верят в то, что выборы что-то значат), остальные даже с энтузиазмом направляются в комнату за паспортом. Данила следит, чтобы все было четко: дата без лишних точек и буквы «г» в конце, чтобы подпись за клетку не выходила (говорит, иначе небольшой заступ, а это сразу считается как 20% от стоимости подписи для сборщика).
Бывает, что соглашается один человек из комнаты и зовет подписаться всю свою семью. Всем даже нравится такая «активность», мы спускаемся с этажа на этаж с небольшой группой соседей, как будто с каждого этажа по человеку прибавляется — «всем просто хочется вложиться в общее дело», — говорит Сергей Владимирович.
За день у нас 14 подписей, из них одна — с улицы и 13 — с дома. Я спрашиваю у Данилы, не боится ли он агрессии со стороны людей. «Я — кандидат в мастера спорта по боксу, — смеется Данила. — Мне не страшно».
На самом деле, с активистами Собчак только на этой неделе произошло два случая нападений: в подмосковном Королеве на активиста Сергея Селюкова напал житель одной из квартир — Селюкова доставили в больницу с ушибами, в Орле нападавший порвал куртку 57-летней женщины, которая шла по улице с листовками. За пару дней до этого в Санкт-Петербурге перед входом в штаб неизвестные написали «жидовка — не президент». Сама Собчак прокомментировала это так: «Все это происходит одновременно, так, словно к этому давно готовились. Будто это все исходит из одного координирующего центра».
Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова сообщила «Новой», что на вечер пятницы подписей — более 50 тысяч. На то, чтобы собрать оставшееся количество (то есть ровно столько же), у Собчак — чуть больше двух недель. При этом Санкт-Петербург уже «собран» и почти «собрана» Москва.
А в это время
Как собирают остальные
У кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского результат к вечеру пятницы — более 77 тысяч собранных подписей. Руководитель штаба Явлинского Николай Рыбаков рассказал «Новой», что при сборе они столкнулись с двумя проблемами, первая — это преследование активистов:
— У нас вот только что случилась история в Приморье. Там уволили сотрудника Национального парка за то, что он собирал подписи за Явлинского у своих коллег. Ему предложили два варианта: либо увольняешься сам, либо мы их всех увольняем. Он ушел. Мы обратились в Министерство природных ресурсов, в трудовую инспекцию, в избирательную комиссию с тем, что присутствует нарушение избирательных прав человека.
Второй важной проблемой Рыбаков называет «огромные бюрократические формальности»:
— Сборщик должен заверить себя у нотариуса, перед тем как собирать подписи. На нотариальные заявления мы потратили несколько миллионов. Потому что есть регионы, где это стоит 100 рублей и наши 100 сборщиков будут нам стоить 10 тысяч. А есть регионы, где заверение одного человека — это полторы тысячи рублей.
Еще один кандидат от непредставленной в парламенте партии («Партии Роста») — Борис Титов. В пресс-службе партии «Новой» сообщили, что к вечеру пятницы собрано 75 тысяч подписей, из них проверено — 67 тысяч: «Особых проблем не было, новостей об избиениях, задержаниях тоже не было. Собирали мы подписи около рынков и торговых центров. Рассчитываем, что если все будет хорошо, сдать все к 26-му числу».
12 января стало известно, что избирательный штаб Владимира Путина собрал нужное количество подписей — 408 тысяч (это на 108 тысяч больше требуемой «планки»). При этом в ЦИК кандидат-самовыдвиженец обязан предоставить не более 315 тысяч, поэтому внушительный «запас» нужно будет убрать самим, перед сдачей в ЦИК. За пару дней до новости о закончившемся сборе подписей из регионов поступали сообщения о нарушениях: например, о том, что в Санкт-Петербурге студентов политехнического института принуждали собирать подписи, а в Екатеринбурге на одном из подписных пунктов был замечен член избиркома.