Рыба ищет, где Путин

В конце ноября прошлого года в «Коммерсанте» было опубликовано поручение президента России Владимира Путина своему помощнику Андрею Белоусову: «Прошу рассмотреть и доложить ваше мнение». Поручение было оформлено в виде резолюции, нанесенной на письмо «О совершенствовании законодательства о рыболовстве», в котором неизвестный автор (обращение без подписи) предложил пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба. Поручение датировано 3 ноября 2017 года.

В распоряжении «Новой» оказалось еще одно письмо, составленное ранее и так же имеющее отношение к рыбной отрасли. И речь в нем тоже идет «о выделении до 20% квот на осуществление государственной поддержки строительства судов рыбопромыслового флота на российских верфях и береговых объектов переработки водных биоресурсов». На этом документе, как и на «крабовом», — ​поручение Путина Андрею Белоусову: «Что в этой сфере сегодня происходит? Как исполняются на деле принятые решения?»

Резолюции президента на однотипных документах:

От 03.11.17

От 10.09.17

Однако, в отличие от первого обращения, на документе есть подпись — ​генерального директора «Русской рыбопромышленной компании» Андрея Тетеркина.

Резолюцию на документ Путин нанес 10 сентября 2017 года.

Анализируя содержание писем, можно предположить, что конечный бенефициар, заинтересованный в принятии решения и переделе рынка, — ​одна и та же «группа лиц», по всей видимости преследующая цель монополизировать рыбную отрасль.

Интереснее, впрочем, не содержание документов, а их аппаратная история, поскольку, как представляется, кто-то из этой «группы лиц», может себе позволить приехать в загородную резиденцию президента. И проделать этот фокус не один раз.

Смотрите: оба письма были зарегистрированы в канцелярии президента уже после того, как с ними ознакомился Владимир Путин и нанес соответствующие резолюции.

3 ноября 2017 года — ​дата резолюции на втором письме — ​пятница. В тот день президент выступил на Форуме активных граждан «Сообщество» и, судя по всему, чисто технически не мог заниматься бумажной работой.

10 сентября 2017 года — ​дата резолюции на первом письме — ​воскресенье. В тот день Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

И 10 сентября, и 3 ноября, сразу после публичных мероприятий, президент, согласно открытой информации, уехал в свою резиденцию в Ново-Огарево.

Судя по всему, именно там, в неформальной обстановке, ему и вручили эти прошения.

«Русская рыбопромышленная компания», в интересах которой было написано как минимум одно из обращений, до 2014 года называлась «Русское море — ​Добыча». У компании «Русское море» два владельца — ​Максим Воробьев и Глеб Франк. Максим — ​сын зампредседателя Совета Федерации, эксзамминистра МЧС Юрия Воробьева и брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. По-отечески относится к Максиму и друг его отца — ​министр обороны Сергей Шойгу. Главный административный ресурс Глеба Франка — ​его тесть — ​Николай Тимченко, которому вполне по силам добиться аудиенции с президентом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, к слову, тоже не забывает о ловле рыбы. К примеру, в конце ноября прошлого года, во время визита в Южную Корею, Воробьев-губернатор встретился с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем и обсудил открытие в Подмосковье корейского предприятия, специализирующегося на переработке морепродуктов.

Но вернемся к поручениям Владимира Путина своему помощнику по экономике Андрею Белоусову. Между двумя резолюциями временной интервал — ​меньше двух месяцев. Поручения идентичные. Белоусов едва ли проигнорировал поручение или забыл о нем. Можно предположить (и наши источники это подтверждают), что помощник главы государства сразу же после первого письма доложил президенту о том, что эти предложения вредны.

После чего президента, по всей видимости, решили «заспамить», передав второе письмо с тем же самым содержанием. По нашим сведениям, Андрей Белоусов и в этом случае подготовил доклад о нецелесообразности изменения принципа распределения крабовых квот.

Сегодня в России установлен так называемый «исторический принцип» распределения квот на вылов биоресурсов. Именно так работает этот рынок во всем мире: рыбопромысловые компании, однажды приобретя квоту на аукционе, могут планировать свою работу на десятилетия вперед, периодически пролонгируя свое право на вылов — ​заказывать корабли, строить перерабатывающие предприятия, заключать долгосрочные контракты на поставку продукции. Как нефтяные или газодобывающие компании, однажды приобретя на аукционе лицензию на разработку месторождения, уже не опасаются, что эту лицензию могут отозвать и по-новой выставить на аукцион.

Помощник президента Андрей Белоусов разобрался в подводных камнях предложений, изложенных в письмах, и сделал соответствующий вывод, о чем дважды доложил президенту — ​и в сентябре, и в ноябре.

Когда в прессу попал скриншот письма с резолюцией Путина, началось бурное обсуждение. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержали инициативы авторов. Высказывания сторонников изменения устоявшихся правил при этом выглядели как разъяснение участникам рынка уже принятого решения. Правда, при этом в Госдуме еще даже нет никакого законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Обсуждение вопроса, который входит в компетенцию Госдумы, проходило вообще без участия депутатов.

Понятно, что внесение законопроекта — ​это «технический вопрос». При наличии «политической воли» за документ стремительно проголосуют. Вопрос не в этом. В течение двух месяцев президенту дважды в обход установленного регламента документооборота напрямую передавались письма с аналогичными просьбами. Одобрительные высказывания министра сельского хозяйства и главы Росрыболовства подводят к мысли, что глава государства попал в окружение тех, кто лоббирует принятие решения об изменении закона в интересах конкретной «группы лиц».