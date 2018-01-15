С новым и годным

Незадолго до Нового года прочитала новость — по данным онлайн-агрегатора пакетных туров, 84% россиян, которые решили отмечать праздники вне дома, но все-таки в России, выбрали Сочи. Львиная доля отдыхающих — из Москвы и Питера. Конечно, я не могла пропустить массовый исход москвичей на зимние юга. Был и еще один повод — новый амбициозный фестиваль LiveFest, который заявил на пять постновогодних дней на «Роза Хутор» 40 топовых молодежных артистов — цвет российского iTunes. В общем, я тоже поехала отдыхать. А заодно выяснить — кто и зачем едет отмечать новогодние праздники в Сочи. Я решила, что не буду целенаправленно ходить по «московским» местам. Кого встречу по пути — о тех и напишу.

Прибрежный кластер. Новый год

— В прошлом году женихов было — хоть отстреливай, а в этот раз даже подружек нет, — пожаловалась мне Ирина — чуть за пятьдесят, простой серый джемпер, игривая мишура на широких плечах. На предновогодней вечеринке 30 декабря в легендарном гранд-отеле побережья — 900 рублей с человека, шведский стол, анимация, семейные пары, «пенсия», дети — нас распределили за один стол. Ирина просилась к мужчинам, но одинокие мужчины на вечеринку не пришли. — А у вас там в Москве вообще с женихами беда. Вот у меня знакомый полковник москвич 38-ми лет — своя квартира, машина. Мечтает найти богатую москвичку. Зачем, спрашиваю, у тебя и так все есть. А он говорит — а вот еще будет.

С женихами беда и в бюджетном санатории, в который медсестра Ирина за 30% от стоимости приехала, 70 оплачивает профсоюз. Получилось 20 тысяч за три недели — с трехразовым питанием, процедурами, танцами под «Белые розы» три раза в неделю и дорогой из Ульяновска (40 часов на поезде).

— Есть у нас достойный кадр лет 60-ти, — мечтательно заулыбалась Ирина. — Но он из Питера, у него запросы. Он в бассейн, например, только в этот гранд-отель ходит, потому что здесь девочки в бикини, которые не лечиться, а отдыхать приехали.

Я в том бассейне как раз два часа назад в бикини под тучами плавала. «Говорят, Путин в «Красную» кататься прилетит, надо же ему свеженького снежка подогнать, вот и дождик у нас», — как-то даже любовно щебетали плавающие рядом женщины с Урала, пока их мужчины вниз головой долгую дорогу к морю отмачивали.

Ирина пришла на банкет не только за женихами. Отель второй вечер разыгрывал трехдневное проживание на следующий год — вчера как раз санаторная соседка Ирины из Владивостока выиграла. Свои развлечения есть почти в каждом объекте размещения — вечеринки с караоке, кинопросмотры, развалы чая и турецкой одежды и, конечно, тотальная анимация для детей. Номерной фонд Сочи огромен. За три дня до Нового года Букинг предлагал около 200 свободных объектов. Цены поднялись, в среднем, на 40%, но можно было спокойно найти пансионат 4 звезды с 3-разовым питанием за 3000 рублей, отель-памятник архитектуры одной звезды, но прямо на побережье, за 1800 и хостел за 500 рублей. «Пятерки» начинались от 10 000. Зато кластер горный был забит почти под завязку.

Конечно, отдельный пункт добровольного отъема денег у населения — Новогодняя ночь. Ирина, например, собралась встречать 2018-й на турбазе за 2000 рублей, со своим алкоголем. В отеле, прославившемся свадьбой Пескова, банкет стоил 25 000 на человека. В гранд-отеле — 15 000 — очередной банкет плюс группа «На-На».

С солистом Политовым я на обеде 31-го столкнулась — они как раз только из Краснодара приехали, с гастролей. Спросила, чем новогодняя публика отличается от корпоративной.

— Более бухая, — вздохнул Владимир. — Люди отдыхают, нормально. Бывают неадекватные, но у нас опыт уже большой. Главное — не поддаваться на агрессию, отвечать добром, на все соглашаться. Помню, «Фаину» 8 раз пели.

За 28 лет на сцене Владимир встретил Новый год дома один раз. Отмечать на сцене — традиция. Но если бы сейчас ему сказали — езжай куда хочешь, то:

— Финляндия. Домик в лесу у озера. Там хорошо, уютно, — Владимир снова вздохнул и все-таки добавил. Нет людей.

Говорят, людей на концерт «На-На» набилось столько, что на танцполе негде было упасть даже мандарину, не то, что мужчине с Урала. Молодежь, которую я все-таки обнаружила на третий день пребывания на побережье, в новогоднюю ночь танцевала в модных клубах, где один местный мужчина позволял себе угощать абсолютно весь парад невест дорогим шампанским, и барах попроще — босиком, под «Видели ночь» и «Вите надо выйти».

Ну что еще делают россияне в Сочи на праздники? Ездят на экскурсии. Я для начала выбрала дачу Сталина. Все прошло крайне политкорректно, только под конец дискуссия завязалась, когда экскурсовод заявила, что музея здесь никогда не будет. Во-первых, здесь — гостиница для сотрудников одной корпорации, которая разрешила простым смертным четыре комнаты с кинозалом за 750 рублей показывать. Во-вторых, еще даже источники не раскрыты — когда он действительно родился, что там с отцом. Потом только можно музеи открывать, да и то не здесь, а, например, в Кунцеве.

Фото: Алла Гераскина / «Новая газета»

— Да какая разница, когда он там родился? — возмутилась одна женщина. — Стоял во главе Российского государства — этого мало? И назовите мне хоть одного нашего политика, про которого хорошо отзываются. Кстати, про Грозного говорят, что не такой уж он был и грозный, а нормальный руководитель.

— Это вы так считаете, а у меня здесь и драки бывают, — ответила экскурсовод.

А другая женщина-экскурсовод — уже автобусная, на обратной дороге свой итог подвела: «Очень метко подметил свою роль в истории сам Сталин. — Когда я умру, на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно ее развеет». Автобус промолчал.

Еще нас в магазин вин завезли — бонусом к Сталину или наоборот.

— В прошлом году нас после Красной поляны затащили к пасечнику, — рассказывал мне на улице мужчина из Екатеринбурга, пока его жена закупками занималась после часовой дегустации. — Вот там нахапали бабы меда, аж ведрами вывозили. Как будто на севере меда нет.

— Тоже мне север, — усмехнулась пышная блондинка в поло рядом. Я сначала удивилась, что она в одном поло в вечерние плюс пять, а оказалось — с Сахалина. 14 часов с мужем летели, с пересадкой. «Северным» — бесплатно, сбежали отдохнуть от внуков.

Еще я в Олимпийский парк съездила — своим ходом. На месте подсела в электрокар — на экскурсию за 350 рублей. Меня и еще двух девушек из Краснодара с тремя детьми катали полчаса и два километра.

Из пластикового окошка машины посмотрели на гостиницу в форме замка. Пешеходный мост. Кладбище староверов. На «Айсберг» — прямо сейчас там катал «Морозко» Авербух. «Адлер-Арену» с новогодним банкетом на 1500 человек. 9 000 рублей с двумя ночами в одной из гостиниц неподалеку и группой «Вирус» на главное.

— А вот Большой ледовый дворец, где президент России четыре раза играл в Ночной хоккейной лиге против звезд спорта и четыре раза выиграл, Цирк дю Солей тоже выступал, — изо всех сил пытался разнообразить экскурсию водитель. — «Ледяной куб» — здесь все международные соревнования по керлингу, не попадающие под санкции, проходят. Малая ледовая арена, которую отдали одаренным детям из «Сириуса»…

— Сейчас дяде тебя отдам, будешь ездить по экскурсиям, а потом ночевать здесь, возле олимпийского огня, — прикрикнула на беснующуюся от скуки дочь одна из девушек.

— Многие говорят, что парк не впечатляет — ждали большего — признался мне водитель, пока девушки с детьми над трассой Формулы-1 фоткались. — С экскурсией вы хоть будете иметь представление, где какие дворцы. Потому что к ним не подойти, музеев никаких нет, да даже вывесок с историей, указатели и всё. Единственное — поющий фонтан, это надо увидеть хотя бы один раз.

— Скажите, а вы видели москвичей? — спросила я.

— Да одни москвичи, — ответил мне он. — Вот только что одного катал. Он планировал в «Сочи-парк» на аттракционы, но ночью ему дед приснился — с Чертового колеса помахал. Дед пять лет назад умер, поэтому москвич ваш передумал.

Послушала фонтан, поехала собираться туда, где на десять градусов холоднее.

Горный кластер. Рождество

Четвертого января, добрую половину концерта группы «Ленинград» я не могла оторвать глаз от импозантной дамы в третьем ряду зала «Роза Холл», что на «Роза Хуторе». Гамма эмоций на лице дамы достигла апогея на «Сиськах», которые в едином порыве под чутким руководством Шнурова изображал руками весь забитый танцпартер.

Три года подряд ровно на этом месте проходил рождественский фестиваль Григория Лепса, в этом случилась революция. Алена Михайлова — основатель лейбла Velvet Music знает в них толк. Прорыв нового рока в 2000-х — первые альбомы Земфиры и «Би-2» — тоже случился при ее участии. Решили подхватить новую волну и сейчас — занять место гигантов федеральных эфиров молодыми и продвинутыми в интернете. Конечно, это был риск. Оказалось, руководство «Роза Хутор» не против рискнуть.

Конечно, многие пришли по старинке. Такое интеллигентное название — «Ленинград», почему бы не сходить, наверное, подумала та дама. А вот мужчины из Ростова, например, афишу «Ленинграда» по дороге в казино увидели — пришлось сворачивать и еще два часа разгоняться шампанским из пластиковых стаканчиков в холле. На сцене эти два часа пытались не разогнать зал ребята из Anacondaz и «25/17». Это они на своих сольниках тысячи собирают и миллионы просмотров на YouTube, а здесь, когда первые попросили зал присесть на корточки — излюбленная фишка альтернативщиков — зал даже не шелохнулся. Еще и «Шнура давай» некоторые покричали.

Я под шумок решила Anacondaz свой любимый вопрос задать — про то, сдулись ли молодые музыканты в плане протеста. На взводе, наверное, ответят без прикрас.

— Да живет протест и в роке, и в рэпе, просто градус сильно упал. Рэперы вот нашли формулу, как зарабатывать деньги, и это абсолютно не через политику. Поёшь дебильные попсовые песни и все — не разочаровал меня вокалист Артем.

— А вы? — уточнила я.

— Ну мы иногда поём. Но в нашей стране за это можно поплатиться. Не то, чтобы нас это останавливает, но особо ударяться тоже не интересно. Делать из творчества политическую агитацию — это тупо.

За творчеством рэперов я весь следующий вечер наблюдала — на отдельном концерте в Ледовом дворце. Это была настоящая сходка монстров-миллионников. Каток, на котором было холоднее, чем на улице. Преданная публика c алыми носами. Летающие полотенца и бутылки воды. PHARAOH («Дико, например» — 30 млн просмотров), T-FEST и Скриптонит (совместная «Ламбада» — 38 млн), просто «Каста» и т.п.

— Откуда вы все валите? — спросил меня продавец облепихового чая на рождественской ярмарке прямо напротив входа на каток, когда я в очередной раз выскочила греться. В баре при ярмарке взрослые танцевали под Лепса. Я кивнула в сторону арены и спросила: — А вы москвичей видели?

— Да одни москвичи — удивился продавец — только что рестораторы приходили ко мне блинами догоняться после нашего самого пафосного ресторана.

— Вчера вечеринка у Потанина была, вам туда надо было — просветил меня брутальный парень с кукурузой в руке: Питер, переехал жить в Красную поляну, пришел на «Хаски», но успел только на последнюю песню — грелся в соседнем баре «Егермейстером».

— Да я про обычных москвичей… — протянула я.

— Это каких? — усмехнулся питерец. Потом он еще на звук на катке ругался и рассказывал, что вчера был установлен рекорд по количеству проданных за день ски-пассов — 16 000. Короче, пропустила «Касту». Собралась с духом и вернулась на Скриптонита — не разобрала ни слова, но это было колоссальное, бурлящее, читающее хором молодое месиво. И это еще Оксимирона не было.

К слову, сборная афиша фестиваля начиналась именно с рэперов. «Ленинград» шел восьмым, звезды поп-сцены — Сергей Лазарев, Елена Темникова, группа «Время и стекло», Ёлка — во втором десятке.

У последних тоже был «свой» концерт — днем позже, в «Роза Холл», на Рождество. Где-то между Нюшей и «Пиццей» ведущие вечера — Юлианна Караулова («Ты не такой» — 27 млн просмотров) и интернет-звезда, модель Мария Миногарова (660 тыс. подписчиков в инстаграм) устроили в зале перекличку по регионам. На Дальнем Востоке заревела одна шестая зала, на Москве — человек пять. «Сейчас половина зала сделала вид, что она не из Москвы» — хмыкнула Караулова и я за ней вслед.

Спел свои две песни Лазарев, пошла за ним за кулисы. «Сергей у нас опаздывает на самолет, поэтому давайте его просто сфоткаем и отпустим», — попросили сотрудники пресс-службы.

— Сергей, а вас не раздражает, что на афишах Скриптонит или OBLADAET перед вами написаны? — все-таки не удержалась я, и Сергей сразу остановился.

— Новые имена надо представлять, ничего страшного, — объяснил мне он. — Я в шоу-бизнесе уже 15 лет, и большинство знает, кто такой Сергей Лазарев. Афишу, тем более, создают дизайнеры и очень часто они просто тасуют имена по длине. Но, в принципе, если впереди Скриптонит, T-FEST или кого вы там еще назвали, это нормально, это новое веяние. Главное, чтобы они от внезапной популярности не потеряли контроль и адекватно воспринимали происходящее. Я уже просто от многих слышал про вчерашний концерт — что приехали ребята и они прям такие короли уже. Но я это воспринимаю с улыбкой, потому что все познается во времени.

— Я не из тех, кто брюзжит: «А вот в наше время…», — изобразил дедушку молодой отец Владимир Пресняков часом позже, когда я у него в гримерке спросила, не обидно ли, что сейчас можно популярным за один день стать. — Просто есть факт — вот эта быстрая смена всего. Но это же вечно не может быть, это скоро закончится.

Владимир Пресняков. Фото: Алла Гераскина / «Новая газета»

«Вот мы себя сжигали медленно и пришли к семье…» — Пресняков любовно взглянул на дающую интервью по соседству Наталью Подольскую в длинном блестящем платье. — «И теперь мы за все качественное технически, без кипеша. — Мы что-то быстренько сделаем и нам по фигу» — изобразил он молодежь.

Пресняков, к слову — специальный гость фестиваля. Я было удивилась, но Алена объяснила: «Ну посмотрите, как он выглядит, с какими новыми песнями, крутыми аранжировками, модными музыкантами сейчас заходит. Он человек завтра, поэтому с нами». «С нами» — это не только про фестиваль. Пресняков c 2017-го — артист лейбла Velvet Music. На следующий год специальное место пока вакантно. Организаторы хотят, чтобы за место человека нового поколения из старого боролись.

Получить ответ от «королей» не удалось — не общаются с прессой. От эстрады тоже стоят своим закрытым лагерем — настоящие захватчики. Прямо удивительно, как Скриптонит с T-FEST, а также исполнитель мега-хита «Розовое вино» Элджей в последний день на одной сцене с Темниковой, Estradarada (тот самый «Вите надо выпить») и Burito («По Волнам» — 17 млн просмотров) согласились в рамках уже совсем экспериментального концерта URBAN-Live 7 января выступить. Элджей, кстати, «Вино» решил не петь. Впрочем, у него и других хитов хватает.

Этот и «Рождественский» концерт, с некоторыми совершенно новыми именами снимал один из федеральных каналов — тоже мини-революция. Одна из задач организаторов — показать новое и другому срезу аудитории.

— Как только песня появилась на радио, в эфире у Урганта или «Танцах» на ТНТ, количество просмотров растет в геометрической прогрессии, — призналась Алена. — Эти ресурсы все еще очень важны. А нам интересно и поколение 35 плюс, которое сейчас не хочет стареть. Занимается собой, слушает модную музыку. Но они не роются в интернете, как молодняк, а хватают по верхам. Мы хотим, чтобы люди не только приезжали покататься и между делом заходили на фестиваль. Хотим фанатичную армию, которая в следующем году поедет уже конкретно к нам. Пусть внизу в Сочи пляшут КВН и поп-артисты. Здесь будет зона продвинутых людей — неважно, какого возраста. Тех, что хотят жить бодро, а не вчера.

…В свой последний день в Сочи я случайно набрела на запоздалый корпоратив инструкторов в маленькой комнатке огромного горного перевалочного ресторана. Инструкторы сдали новогоднюю вахту и теперь доставали из мешка подарки от «Тайного Санты», залезали на стульчик, читали стишки.

— А вы видели москвичей? — спросила я обласканного горным солнцем Михаила.

— Да одни москвичи! — ответил мне он. — На втором месте — Питер. Ну сама посуди: инструктор два часа — 5400, дневной подъемник 3500, плюс проживание, питание, дорога. Но все сто инструкторов заняты полный день.

Потом была кабинка подъемника «Олимпия», в которой один мужчина начал другому: «Да ты прямо в лыжном ботинке на самолет в родную столицу…» и я сразу стойку сделала, а он: «…и до «травмы» в Питере не снимать». Потом, уже ночью, в переполненном баре в «Горки Город» девчонки подрались — тоже питерские, на фоне неинтеллигентных формулировок.

Ну а потом их уже целый самолет был — московских. Но они уже были не сочинские. Таких я и дома найду. В крайнем случае — в следующем году на LiveFest. Хочу жить бодро.

Сергей Доморат начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи

По нашим прогнозам, за период новогодних праздников Сочи посетят порядка 350 тысяч человек — это и прибрежный, и горный кластер. Тенденция такова, что если раньше к 9 числу люди уже уезжали из Красной Поляны, то сейчас они остаются еще на 4—5 дней. Значит, начали планировать свои отпуска именно здесь заранее. 50% туристов — возвратные.

Основной поток — это однозначно, Москва и Питер, поскольку там высокие платежные способности у населения, а также города-миллионники в летной доступности не более 3 часов. Очень много отдыхающих из ЮФО — Волгоград, Ростов, Краснодар.

После Олимпиады появилось 24 000 новых единиц номерного фонда. Плюс уже существующие гостиницы и санатории, плюс частный сектор. Во всех объектах размещения мы установили телефон горячей линии. По всем звонкам выезжаем, проверяем уровень сервиса, стараемся срезать весь негатив. А то у нас сейчас люди такие, что по любому вопросу — очередь на заселение или номер не соответствует фото на Букинге — сразу пишут президенту Российской Федерации или прокурору.