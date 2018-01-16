«Если я признаюсь — значит, меня заставили»

Арестованный на прошлой неделе глава чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев передал через своего адвоката заявление, адресованное президенту Путину, председателю СКР Бастрыкину и главе ФСБ Бортникову. Это заявление он написал еще в пятницу, по собственной инициативе. Приводим его дословно:

«09.01.2018 г. я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом».

Напомним, Титиева задержали на прошлой неделе под предлогом проведения антинаркотического рейда. Он уже шестой день находится в ИВС при ОМВД Шалинского района. Адвокат Титиева Петр Заикин еще в прошедшую пятницу подал в чеченский следственный комитет заявление о попытке фальсификации уголовного дела. Из показаний Титиева, данных в ходе суда по избранию меры пресечения, стали известны подробности его задержания . Пакет со 180 граммами марихуаны, в хранении которого обвиняют Титиева, был подкинут ему двумя неизвестными сотрудниками ДПС в 9.05 утра в ходе проверки документов. После этого Титиев был доставлен в ОМВД по Курчалоевскому району, где от него потребовали дать «признательные показания». Титиев категорически отказался подписывать какие-либо бумаги и указал на незаконность следственных действий, в ходе которых в его машине якобы были обнаружены наркотики: изъятие состоялось в отсутствие следователя, не было и понятых. Тогда полицейские сказали Титиеву: «Хочешь, чтобы было все по закону — будет тебе по закону». Правозащитнику отдали ключи от машины, при этом один из полицейских сел в машину вместе с ним. В руках у полицейского был тот самый «обнаруженный» пакет с наркотиками.

Второе задержание, состоявшееся через полтора часа на том же самом месте, что и первое, было «срежиссировано» в соответствии с законом: присутствовали и понятые, и следователь.

В тот день Оюб Титиев должен был ехать на прием к стоматологу — ему предстояла установка зубных протезов. Накануне он был подготовлен к этой манипуляции: ему удалили десять зубов, другие обточили под коронки. Находясь теперь в ИВС, Оюб испытывает сильную боль, не может принимать пищу и сильно потерял в весе. В ИВС нет условий для установки протезов, однако следователь отказывается переводить Титиева в СИЗО г. Грозного, ссылаясь на необходимость проведения следственных действий. Но за шесть дней, прошедших после задержания, никаких следственных действий с Титиевым не проводилось.

Оюб по непонятным причинам помещен в маленькую одиночную камеру без окон. Адвокат Титиева Петр Заикин говорит, что его подзащитного «ломают» физически и психологически, выбивают признательные показания. В Чеченской республике абсолютное большинство приговоров по самым разным уголовным статьям выносится на основании признательных показаний, полученных на стадии следствия. Но случай Оюба Титиева, который отказался признавать вину, — неожиданность для полицейских. Задержание правозащитника быстро получило огласку, и к нему оперативно приехали адвокаты. Без признательных показаний дело Титиева не имеет перспектив в суде, и именно поэтому коллеги и защитники опасаются, что давление на него будет колоссальным.

ПЦ «Мемориал» рассматривает возможность обратиться в ЕСПЧ с запросом о применении срочных мер в связи с жестоким обращением по отношению к Оюбу Титиеву

Грозный