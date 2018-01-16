«Страшно было идти против поликлиники и против системы»

Описание к изображению

Арслан Каипкулов, герой материала, вышедшего в номере №94 28 августа 2017 года, — единственный ребенок в России с редким типом первичного иммунодефицита. 4 августа 2017 его мама, Венера Каипкулова, выиграла суд против Минздрава и Минфина Республики Башкирии. Они отказывались предоставить Арслану жизненно необходимое лекарство, несмотря на решение врачебной комиссии и первую группу инвалидности.

Читайте также Опыт личного сопротивления мамы Арслана Каипкулова, единственного ребенка в России с первичным иммунодефицитом редкого типа

Сегодня у Арслана наконец есть лекарство, бесплатно обеспеченное государством. Прошло пять месяцев после решения суда города Сибай. Суд обязал Минздрав Республики и городскую больницу начать принимать меры, чтобы обеспечить мальчика лекарством, вне зависимости от апелляции. Однако ни через месяц, ни через два, ни через четыре этого не произошло.

«Новая Газета» обратилась к представителям государственных органов Республики Башкирия с вопросами о том, что сделано для Арслана после решения суда. Для Арслана сделано не было ничего. Зато Венеру запугали и довели до слез за то, что она обратилась за помощью к СМИ.

16 ноября в Уфе Венера Каипкулова выиграла апелляцию, поданную Минздравом в Верховный суд Республики Башкортостан. Суд постановил обеспечить Арслана лекарством в течение месяца. Однако и этого не произошло. Все это время благотворительный фонд “Подсолнух” собирал деньги на дорогостоящий препарат.

12 января 2018 года мама Арслана смогла наконец получить лекарство бесплатно: «В начале было страшно идти против поликлиники и против системы. Из-за наших жалоб страдали наши участковые медсестра и педиатр. Когда начались звонки из разных инстанций, я уже не верила, что все получится. Но я видела, как нам помогает лекарство, и как Арслан перестает верить в справедливость, и с поддержкой фонда «Подсолнух» продолжала. Надеюсь, наш успех придаст решительности другим родителям».