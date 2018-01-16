Бои вокруг Бали

18 августа 2017 года lifenews.ru опубликовал статью про отдых Навального во Франции. Начиналась она так: «Известный своими разоблачениями роскошной жизни российских чиновников и бизнесменов блогер Алексей Навальный не так давно побывал вместе с супругой во Франции, посетив ряд исторических достопримечательностей и гастрономических локаций».

Статья была построена очень забавно: никаких оснований предполагать, что Навальный во Франции кутил и прожигал сотни тысяч евро у «Лайфа» не было, поэтому большая часть текста была посвящена перечислению мест, в которых мог бы кутить Навальный, если бы он решил кутнуть: «Практически на самой площади Вье Марше расположен ресторан La Couronne, в котором подают, по отзывам, отличное фуа-гра и устрицы, а также выдержанное бургундское вино урожая 2002 года».

С таким же успехом life мог бы написать, что Навальный замечен в Москве на Красной Пресне, где, как известно, есть ресторан «Марио», где, как известно, можно оставить много денег и пр., и пр.

Статья была, конечно, совершенно омерзительная и основана на обычных методах «Лайфа» — на слитых спецслужбами видео с камер наблюдения Шереметьева. Впоследствии также выяснилось, что Навальный разыграл «Лайф»: они предложили 50 тыс. руб. тому «гражданскому активисту», который снимет Навального в Руане, Навальный с женой сняли сами себя и отправили «Лайфу», впрочем, те их надули: вместо 50 тыс. заплатили 10, которые Навальный тут же и передал в ФБК.

Главная мерзость статьи заключалась, собственно, в том, что отдых за границей — не преступление. А тот, кто считает иначе, страдает атрофией головного мозга.

И вот на прошлой неделе Алексей Навальный сам повел себя, как lifenews. Сначала его соратник Георгий Албуров опубликовал в твиттере фотку с подписью: «Собчак в самый разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив». Потом другую фотку (как выяснилось впоследствии, на фото была не Собчак) опубликовал Леонид Волков, а затем и Алексей Навальный в своем еженедельном эфире, не выдержав, долго распинался о том, как Ксения Собчак отдыхала на Бали.

Надо сказать, это был первый серьезный наезд Навального на Собчак, до сих пор он сдерживался.

Наезд этот, конечно, был отвратителен ровно в той же мере, в которой был отвратителен наезд lifenews на самого Навального.

К тому же, как выяснилось, соратники Навального все перепутали — никакого корпоратива Собчак на Бали не вела.

С Кремлем, — в который сколь ни долбись, долбишься как в щиты ОМОНа, — это бы и сошло с рук, но не с Собчак. Ксения Анатольевна, будучи отличным шоуменом, своего не упустила. И, зайдя после своего эфира на «Эхе Москвы» в студию, где сидел Леонид Волков, потребовала у него извинения за фейковую фотку.

Волков растерялся. Конечно, в его оправдание можно сказать, что Ксения готовилась к налету, а он был совершенно не готов: но все-таки повел он себя феерически.

Сначала вместо того, чтобы признать, что он был в этом конкретном случае неправ, пять раз сказал, что Ксения проявляет неуважение к коллегам — все ведь происходило во время новостного эфира. Затем он выдвинул новую версию: форма, в которой был задан вопрос, исключает возможность извинения (вообще-то форма была совершенно нормальная — на хамство Ксения не сорвалась).

Дальше Волков (несмотря на новости) принялся читать Ксении длинную лекцию и напоследок выдал: «Мой жизненный опыт научил меня с «лайфньюсом» не разговаривать». Хотя в данном случае, как «лайфньюс», повели себя соратники Навального.

Что по этому поводу можно сказать?

Первое. Кремль предпринимал огромные усилия для того, чтобы стравить Навального и Собчак. Теперь это произошло, и исключительно по вине самого Навального. Второе. Ксения Собчак в этой (конкретно этой истории) выиграла со счетом 7:0. Дело не в том, к кому (к спонсору Александру Рослякову) и на сколько (Собчак говорит, что на три дня) она летала. А в том, что с 31 декабря по 15 января Россия в отпуске, и упрекать Собчак в том, что она в Новый год была несколько дней на Бали — так же гнусно, как упрекать Навального в том, что он на день рождения жены съездил во Францию. И третье. Такие истории — не эксцесс. Это и есть нормальный живой демократический процесс. Если человек является политиком, советником политика, членом его штаба, то он должен быть готов к тому, что каждое его высказывание будет положено под лупу и что каждая его ошибка будет прилюдно выстирана.

То, что Леонид Волков оказался не готов ни спорить, ни извиняться, — не его вина, это его беда. Навальный и его люди отвыкли от нормального диалога, потому что Кремль в диалог не вступает — он натравливает прокуратуру и «лайфньюс». А Ксения Собчак выиграла просто потому, что она, в отличие от нынешних политиков, является профессиональным интервьюером, и на диалоге собаку съела.