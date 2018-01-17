Россию снова мочат

Раньше надо было отнимать у России чемпионат мира. А еще лучше — ​вообще не давать проводить, что непременно бы случилось, будь в ФИФА в начале десятых провидцы. И если бы кто-то предвидел события 2014-го, резко поменявшие образ России, так бы наверняка и произошло. И писали бы у нас нынче про предстоящий чемпионат мира в Англии, а не про то, как свора британских таблоидов травит несчастного русского Волка Забиваку почем зря. Поздно отнимать. До конечной станции всего ничего. Рельсы проложены, билеты куплены, вагоны заполнены, локомотив на ходу, назад поворачивать поздно. Разве что глобальное стихийное бедствие либо большая война, боже упаси, поставят крест. Конечно, с этим самым ЧМ‑2018 мы еще нахлебаемся и без участия «доброжелателей». Но пока на виду они. Чемпионат не отнимут, но нервы помотают — ​и по делу, и без.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Про футбольный допинговый российский след заговорили еще осенью. Про то, что в докладе Ричарда Макларена упоминались и футболисты, было известно еще раньше. Новым были 34 фамилии, в числе которых оказалась вся российская заявка на чемпионат мира‑2014, а она включала минимум десяток кандидатов в сборную России‑2018. Под Новый год в РФС из ФИФА пришел запрос на протоколы по 19 допинг-пробам конкретных футболистов, что делало ситуацию не такой уж смешной (где наши футбольные результаты, и где допинг?), как казалось.

Скандал по расписанию

Российский футбольный союз накануне Нового года, то ли временно, то ли навсегда лишившийся своего начальника в лице сложившего полномочия Виталия Мутко, деятельно взялся за решение проблемы. Она, может быть, выеденного яйца не стоила, но с учетом двухлетней эпопеи, чуть было не закончившейся полным отстранением России от Олимпиады в Пхенчхане, осторожность была оправданной. Оперативное расследование по «списку 19-ти» и возможным нарушениям антидопингового законодательства ничего криминального не обнаружило. Сомнения по отдельным пробам и фигурантам остались, но, похоже, никакого отношения к футболистам сборной все это не имело.

Однако и о реабилитации российской сборной‑2014, на которой ничего, кроме туманных подозрений, нет, пока не объявлено. Больше того — ​ФИФА намекнула о желании подробно переговорить с человеком, натолкнувшим на футбольный след в деле о российском допинге еще расследование Ричарда Макларена. То есть с бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории, орденоносцем, ныне проживающим в США заочным арестантом Григорием Родченковым — ​как же без него.

Можно было, конечно, всем этим заняться раньше. Но единства в рядах футбольных боссов не было, скандала, очевидно, хотелось избежать, до разбирательства дело дошло только сейчас. И понеслось. Усилиями британской Daily Mail ситуация мгновенно раскалилась и дошла до абсурда. Это выразилось в растиражированных по всему миру заголовках типа «Сборная России планировала использовать допинг на домашнем чемпионате мира».

Надо, конечно, спросить у Фабио Капелло или, на худой конец, у Леонида Слуцкого, вынашивали ли они страшные планы «по подмене мочи футболистов», с кем их обсуждали и как собирались воплощать в жизнь. Но боюсь, и Фабио, и его преемник пошлют «расследователей» куда подальше, а Станислав Черчесов вообще не при делах — ​он принял сборную, когда Родченков уже делился своими откровениями в Штатах, и ничего из своего богатого арсенала махинаций никому предлагать не мог.

При всей экстравагантности главного обвинителя вряд ли Григорий Родченков сам в качестве основного обвинения предложил заняться темой «планирования применения и сокрытия» на грядущем чемпионате мира по примеру Сочи‑2014 — ​скорее, утечка шла от его окружения, а предположение никак не может считаться основанием для наказания. Тем не менее ФИФА заявила о расследовании, которое может привести как к полной несостоятельности обвинений, так и — ​при самом худшем развитии событий — ​к дисквалификации нескольких важных фигурантов. Если следовать абсурдной логике, то дело может дойти до лишения официального статуса РФС со всеми вытекающими для сборной России по футболу — ​как с Олимпиадой‑2018, но это уж совсем за гранью.

Мало того что следов применения допинга футболистами сборной не найти — ​они проверялись многократно, и в подавляющем большинстве не на российском уровне. Нет и не будет следов никаких царапин на контейнерах, свидетельствующих о подмене проб, — ​в Бразилии‑2014 на чемпионате мира дыры в стене не было. Остается думать, что к проведению расследования ФИФА подтолкнули сведения из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленные Всемирным антидопинговым агентством. Но опять же, обнаружить конкретное наличие каких-либо манипуляций возможности не имеется.

И вообще — ​можно хоть килограммами употреблять допинг, повышая физическую готовность и выносливость, но играть, как Месси или вся сборная Германии, не будешь. Как ни раскручивай историю с российским футбольным допингом, поводом для лишения России чемпионата мира она с вероятностью в 99 процентов не станет.

Пятна от «шоколадок»

Но есть и другие темы, которые «недруги» в покое не оставляют, — ​та же борьба с расизмом в преддверии чемпионата мира обретает новые оттенки. Искорки, которые раньше могли и не заметить, вмиг становятся пожаром. Так, примитивная и с виду невинная шутка защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии обернулась не только официальным замечанием от ФИФА, но и расследованием инцидента. О «шоколадках, тающих на солнце» Джикия, на беду, поведал в официальном твиттере «Спартака». Его темнокожих партнеров, приступивших к тренировочному сбору в Эмиратах, это только рассмешило — ​в отличие от бдительных британских журналистов, они не поняли, что это есть проявление расизма и дискриминации. При первых признаках шума твит удалили, «Спартак» извинился, но «дело о расизме» только начинает раскручиваться.

Обе стороны хороши. И Джикия, который уже должен соображать, что годится для дружеского домашнего пользования, а что можно выносить на люди, и его обвинители, вцепившиеся в факт проявления неполиткорректности мертвой хваткой. Идиотизма здесь хватает, но надо понимать, что слона из мухи будут делать все, кому не лень, а не только обиженные британцы, которые тоже претендовали на проведение чемпионата мира‑2018.

Так было бы с любой страной, которая принимает крупнейшее спортивное событие четырехлетия. Но тут ситуация отягощена как внутренним нынешним состоянием России, так и внешним к ней отношением, далеко не благостным. Хотим мы провести чемпионат мира как подобает — ​придется соответствовать общепринятым нормам, пусть они порой и кажутся нелепыми. Говорить о разности менталитетов, изобличать «двойные стандарты Запада», доходящую до абсурда политкорректность и всякий раз ссылаться на то, что у них «еще хуже», — ​глупо и бесперспективно. Тем более что проблемы с проявлениями расизма — ​и куда более серьезные, чем «неудачная шутка» футболиста, — ​в России есть.

Когда «голос МИДа» Мария Захарова предупреждает, что британская пресса получила госзаказ на дискредитацию грядущего чемпионата мира, это видится не меньшим абсурдом, чем конкретные его проявления со стороны отдельных изданий. Британским таблоидам ничего советовать не надо, они и своих не щадят, с чего бы им щадить Россию, которая и рада подставиться?

Как заявил известный тренер, ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев, «темным силам» не удастся отобрать у нас чемпионат мира. Но это совсем не значит, что у нас тишь и благодать, все проблемы решены, осталось только внимать похвалам и умиляться заявлениям, что это будет лучший чемпионат мира по футболу в истории.

Пусть другие потом похвалят — ​если заслужим.