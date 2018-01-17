«Меня убивали деловито»

Полгода назад дорожный рабочий из Петербурга 45-летний Владимир Иванютенко начал ходить на акции протеста. Однако участникам массовых уличных выступлений хорошо он запомнился маской Путина на лице и футболкой с популярной нецензурной надписью. А накануне Нового года на Иванютенко напали неизвестные и нанесли ему серьезные ножевые ранения. Жив он остался случайно: злоумышленники метили в сердце, но промахнулись. Тем не менее, по мнению самого потерпевшего и его друзей, это покушение на убийство — ​расплата за оппозиционные взгляды.

«Ну что, пошли»

Владимир Иванютенко

27 декабря в 6.15 утра Владимир Иванютенко шел по улице Лени Голикова (Кировский район Петербурга), тем маршрутом, которым обычно ходит на работу. Но в тот день он торопился в поликлинику. Рань. Окраина города. Было еще темно и совершенно безлюдно.

— Вдруг я понял, что меня кто-то догоняет сзади, и чуть посторонился, чтобы пропустить человека. Через секунду я получил удар в районе правого уха и почувствовал боль. Схватил за руку нападавшего и увидел электрошокер. Тут подскочил второй человек. Он пытался достать меня боевым ножом. Я начал защищаться от него. Но его напарник постоянно мне мешал. В какой-то момент я зазевался и пропустил удар ножом, который пробил мне печень и селезенку. Отступая, я поскользнулся, упал на спину. Тут нападавший с электрошокером придержал меня все-таки. В это время его сообщник ткнул меня второй раз ножом в область сердца. После чего человек с электрошокером спокойно, по-русски, без акцента сказал: «Ну что, пошли». Они развернулись и быстро ушли. Вся схватка продолжалась минуты три, не больше.

Случайный прохожий вызвал на место происшествия полицию и скорую. Полицейские прибыли первыми и успели опросить потерпевшего до приезда врачей. Он запомнил нападавших. Обоим на вид 40–45 лет. Лица европейского типа. Первый — ​крепкого телосложения, рост примерно 1,85 м, темная куртка, такие же брюки, черная шапка. Второй — ​худощавый, рост около 1,75 м, синяя куртка, темные брюки, темная вязаная шапка.

— Они ничего у меня не взяли, ни деньги, ни телефон, — ​подчеркивает Владимир. — ​Даже не поинтересовались, есть ли у меня при себе что-то? Нет, меня деловито убивали.

Около 7 утра 27 декабря реанимационная бригада доставила раненого в больницу им. Костюшко, где выяснилось, что ему повредили печень, селезенку и межреберную артерию в области сердца, нанесли многочисленные порезы и ушибы. Скорость, с какой действовали врачи, спасла Иванютенко жизнь, 10 января его выписали из больницы. Утром того же дня пострадавшего допросил следователь. Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

«Белая ворона»

— Я простой дорожный рабочий в крупной компании, — ​рассказывает о себе Иванютенко. — ​Там таких «белых ворон» всего две: я и водитель. Поговорить всерьез не с кем. У многих людей сегодня никаких интересов в жизни, кроме как поспать, поесть. А духовный голод они утоляют телевизором.

Сам рабочий давно его не включает.

Посмотрев в интернете фильм ФБК «Он вам не Димон», 12 июня 2017 года Иванютенко впервые вышел на митинг с лозунгом «Требуем ответа». Потом сблизился с людьми из «Артподготовки» — ​эту общественную организацию в октябре запретили на территории РФ, но на антикоррупционные, антивоенные, политические митинги и пикеты, на акции в поддержку Украины Иванютенко выходит с бывшими соратниками.

— Мы против несменяемости власти, — ​объясняет Владимир. — ​Наша цель — ​смена власти с последующими нормальными выборами, где будет множество кандидатов, у каждого — ​своя программа. Словом, не то что сейчас: выборы Путина, а не выборы президента. Несмотря на фамилию, я русский. Но очень сочувствую украинцам. В интернете часто появлялись мои фотографии на фоне украинского флага. Никогда не скрывал своих симпатий к Украине и к украинской революции, которую считаю большим шагом вперед.

«Джентльмен с выпученными глазами»

На сегодняшний день даже адвокату Иванютенко неизвестно, какие версии нападения на оппозиционера отрабатывает следствие. У самого потерпевшего есть не менее трех вариантов причин нападения.

Вечером 26 декабря Иванютенко с единомышленниками стоял в одиночных антивоенных пикетах в центре Петербурга. Владимир расположился возле здания «Газпрома» на Невском проспекте. В руках он держал плакат со словами о том, что по итогам выборов россияне получат нищенские зарплаты и пенсии, а еще — ​цинковые гробы из Украины и Сирии. Весь пикет продолжался не более часа, но половину этого времени у Иванютенко отнял конфликт.

— Из здания вышел мужчина в костюме и синей куртке, видимо, сотрудник охраны, — ​вспоминает Владимир. — ​Он хамски потребовал, чтобы я прекратил одиночный пикет. Потом вызвал полицейских, но те забирать меня отказались — ​оснований не было. Это привело охранника в бешенство. Тем более я назвал его «джентльменом с выпученными глазами», что он воспринял как страшное оскорбление.

«На ножи»

Однако первое, что пришло на ум раненному 27 декабря человеку и о чем он твердил в реанимации, — ​НОД или «новороссы». Иванютенко уверяет, что и те, и другие ранее часто выражали недовольство его политическими взглядами, позицией по Украине, Крыму и Сирии.

— Конкретных угроз я не получал ни от кого, — ​говорит Владимир. — ​Но «новороссы» в соцсетях мне не раз писали: «За что мы в Горловке кровь проливали?», «Этого жирного борова надо давно посадить на ножи».

— У Иванютенко нередко случались конфликты с участниками НОД, но опасность нападения от них не исходила, — ​говорит подруга Владимира Диана Ретинская. — ​Как мне кажется, нападавший из числа наемников, воевавших на Украине на стороне сепаратистов.

— Война порождает таких людей в массовом количестве, их главное оружие — ​нож, они без него не ходят, — ​подтверждает адвокат потерпевшего Владимир Беляков. — ​Мне нападение на Иванютенко напомнило очень похожую историю в мае 2014 года. Тогда бывший охранник из Гатчины Руслан Псеуш, ранее воевавший на Украине на стороне «ЛНР», напал на Мирослава Романова, стоявшего в одиночном пикете на Невском проспекте с плакатом «Требуем признать сталинскую депортацию народов преступлением, а ее организаторов и участников — ​военными преступниками». Псеуш заявил: «Нельзя стоять с таким плакатом, Крым — ​наш!» Распорол плакат ножом и ранил Мирослава. Был задержан и отпущен под подписку о невыезде. А в августе 2014 года стало известно, что он участвует в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Мы будем настаивать на том, чтобы следствие отработало все версии.

P.S. Получить комментарий от «Газпрома» не удалось: пресс-служба компании не владеет информацией об инциденте 26 декабря 2017 года.

Комментарий

Максим Славин пресс-служба НОД:

— НОД за то, чтобы соблюдать закон. Правда на нашей стороне, и нам незачем идти на какие-либо провокации. Тем более вооруженные нападения на оппозицию, которая состоит из большого количества молодых и спортивно подготовленных людей, странны для НОД, поскольку большинство наших сторонников — ​люди серьезного возраста. Силовые методы — ​не наш стиль.