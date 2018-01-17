Помнить – значит бороться

Московская мэрия согласовала акцию памяти 19 января. Она начнется в 19.00 в Новопушкинском сквере, пройдет по пешеходной части Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров и завершится в 21.00 возложением цветов возле дома номер один на улице Пречистенка — ​на месте, где 19 января 2009 года днем были расстреляны неонацистами журналистка «Новой» Настя Бабурова и адвокат Стас Маркелов.

Через несколько дней после убийства в редакцию «Новой газеты» и еще нескольких СМИ пришло письмо, в котором ответственность за преступления брала на себя некая БОРН (в 2015 году признана экстремистской) — ​боевая организация русских националистов. В ноябре 2009 года были задержаны убийцы — ​Никита Тихонов и Евгения Хасис. В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, его сообщница Хасис получила 18 лет. При примерном поведении Хасис может выйти по УДО через четыре года, в 2021 году. Тихонову УДО не светит — ​в 2014 году он получил еще 18 лет сверх своего пожизненного, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.

Как выяснилось позже, БОРН состояла не только из Тихонова и Хасис. И на их счету не только убийство журналистки и адвоката. Помимо этих двух смертей на счету банды еще восемь доказанных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки «Черные ястребы» Расул Халилов и отрезанная голова таджика Салохиддина Азизова. И еще два покушения на убийство.

В 2011 году в Запорожье подорвался на гранате находившийся в бегах член банды Алексей Коршунов. В 2012 году задержаны члены банды Максим Баклагин и Вячеслав Исаев. В 2013-м с Украины экстрадирован Михаил Волков, а из Белграда — ​бывший лидер организации «Русский образ», предполагаемый организатор БОРН Илья Горячев. В 2015 году Волков получил 24 года строгого режима, Баклагин, Исаев и Горячев — ​ушли на пожизненное. Был еще осужденный за убийство антифашиста Ильи Джапаридзе Юрий Тихомиров: голоса присяжных в вопросе о его причастности к банде БОРН разделились поровну, и его оправдали. На свободе остается один соучастник БОРН Александр Паринов по кличке Румын — ​по последним данным, он скрывается на Украине и имел отношение к добровольческому ультраправому батальону «Азов».

«Помнить — ​значит бороться» — ​под таким лозунгом прошла акция в первую годовщину гибели Стаса и Насти. Актуально это и сегодня, считают организаторы шествия — ​«Комитет 19 января».

«Каждый год, выходя на демонстрацию 19 января, мы не просто вспоминаем двух активных и честных людей, Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, мы хотим объединить тех, кому ценности равенства, демократии и прав человека небезразличны, — ​говорится в призыве «Комитета 19 января». — ​Несмотря на уверения в мирных намерениях, продолжается преследование мигрантов, крымских татар и жителей Крыма, решивших не принимать российское гражданство. Порочной практикой стали нападения на гражданских активистов, политические бандиты, чувствуя негласную поддержку сверху, уже перешли от зеленки в глаза к ударам железом по голове.

Все это сопровождается расширением репрессивного законодательства, а также заметным усилением роли пропагандистских околоцерковных кругов, которые пытаются выдать свои узкие интересы за общенациональные духовные ориентиры.

В этот день мы чтим память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в этот день мы говорим о солидарности с людьми, которых преследуют, унижают и убивают из-за неверно понятых мотивов «чистоты», мы говорим «нет» травле, ненависти и войне».

Заявки на проведение мероприятий памяти поданы в двух десятках российских городов. Запланирована акция солидарности в Киеве и в Праге. Согласован митинг в Севастополе, где жила Настя Бабурова, — ​он начнется в 16.30 возле исторического паровоза с надписью «Смерть фашизму», рядом с автовокзалом.

Московское шествие начинается в 19.00.